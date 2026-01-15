กกต.เปิดยอดผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งสส.เขต 52.9 ล.คน ชี้อาจขยับเหตุเพิ่ม-ถอนชื่อได้ถึง 28 ม.ค.

กกต.เปิดยอดผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งสส. 400 เขต 52.9 ล้านคน เผย อาจมีขยับเหตุยังเพิ่ม-ถอนชื่อได้ถึง 28 ม.ค.
วันนี้ (15ม.ค.) สำนักงานกกต. เปิดเผยจำนวนผู้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภา ผู้แทนราษฎร แยกรายเขตเลือกตั้งทั้ง400เขตใน 77จังหวัดรวมกรุงเทพมหานครมี จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งรวมทั้งสิ้น 52,922,923 คน แบ่งเป็น ชาย 25,278,046 คน และ หญิง 27,644,877 คน ข้อมูล ณ วันที่ 14 มกราคม 2569 โดยข้อมูลจำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งอาจมีการ เปลี่ยนแปลง เนื่องจากสามารถยื่นคำร้องขอเพิ่มชื่อหรือถอนชื่อผู้มีสิทธิ เลือกตั้งได้ จนถึงวันที่ 28 มกราคม 2569