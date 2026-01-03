"พร้อมพงศ์" เชื่อมีคนลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้ากว่า 1 ล้านคนแน่นอน

นายพร้อมพงศ์ นพฤทธิ์ อดีตโฆษกพรรคเพื่อไทย กล่าวว่า เหลือเวลาประมาณ 5 สัปดาห์ จะมีการเลือกตั้ง วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2569 เป็นการเลือกตั้งที่ประชาชนตื่นตัวอย่างมาก มีคนลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้าก่อนวันปิดยอด คงจะมากกว่า 1 ล้านคนอย่างแน่นอน ได้เห็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรี ผู้สมัคร สส. ทุกพรรคการเมือง ลงพื้นที่พบปะประชาชน ปราศรัย นำเสนอนโยบายอย่างสร้างสรรค์ ต้องขอชื่นชม เล่นกันตามกฎระเบียบกฎหมายเลือกตั้ง แต่มีบางเรื่องที่น่ากังวล ไม่ทราบว่าใคร กลุ่มใดที่ไม่หวังดีต่อการเลือกตั้ง เปิดปฏิบัติการณ์ไอโอ ทำข้อมูลข่าวสารด้านลบ พุ่งเป้าโจมตี ใส่ร้าย บิดเบือน ทำให้ประชาชนเข้าใจผิดต่อผลคะแนนพรรคการเมืองฝ่ายตรงข้ามอย่างปราศจากความจริงโดยสิ้นเชิง