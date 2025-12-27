กกต.กทม.เปิดยอดผู้สมัคร สส.วันแรก 449 คน พระโขนง-บางนาเยอะสุด

กกต.กทม. เปิดยอดผู้สมัคร สส. วันแรก 449 คน ภาพรวมการสมัครเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มากสุดเขต 23 บางนา-พระโขนง และ เขต 30 บางแค จำนวน 17 คน
วันนี้ (27 ธ.ค.) ว่าที่ร้อยตรี สัมพันธ์ แสงคำเลิศ ผู้อำนวยการการเลือกตั้ง ประจำกรุงเทพมหานคร หรือ ผอ.กกต.กทม. กล่าว ถึงการสมัครรับเลือกตั้ง สส.กทม. ในวันแรก ว่าทุกขั้นตอนเป็นไปด้วยความเรียบร้อยดีและเป็นไปตามแผนที่ซักซ้อมไว้ โดยในบางเขตเลือกตั้งการรับสมัครอาจจะใช้เวลา เนื่องจากเจ้าหน้าที่ตรวจเอกสารการรับสมัครอย่างเข้มข้น
โดยเปรียบเทียบบรรยากาศการรับสมัครการเลือกตั้งปี 2566 ว่าจำนวนใกล้เคียงกัน ส่วนใหญ่ผู้สมัครจะมาสมัครกันในวันแรก และที่เหลืออีก 4 วัน ส่วนใหญ่สมัครไม่ถึง 10 คน
สรุปจำนวนผู้สมัคร สส. กทม. แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง ในวันแรก พบว่ามีผู้สมัครรับเลือกตั้งทั้ง 33 เขตเลือกตั้ง จำนวน 449 คน
ประกอบด้วยเขต 1 ดุสิต (ยกเว้นแขวงถนนนครไชยศรี), บางรัก, ป้อมปราบศัตรูพ่าย, พระนคร จำนวน 16 คน เขต 2 ปทุมวัน, ราชเทวี, สาทร จำนวน 14 คน เขต 3 บางคอแหลม, ยานนาวา จำนวน 13 คน เขต 4 คลองเตย, วัฒนา จำนวน 12 คน
เขต 5 วังทองหลาง (ยกเว้นแขวงคลองเจ้าคุณสิงห์), ห้วยขวาง จำนวน 13 คน เขต 6 ดินแดง, พญาไท จำนวน 14 คน เขต 7 บางซื่อ, ดุสิต (เฉพาะแขวงถนนนครไชยศรี) จำนวน 13 คน
เขต 8 จตุจักร (ยกเว้นแขวงจันทรเกษม,แขวงเสนานิคม), หลักสี่ (เฉพาะแขวงทุ่งสองห้อง) จำนวน 15 คน เขต 9 จตุจักร (เฉพาะแขวงจันทรเกษมและแขวงเสนานิคม), บางเขน (เฉพาะแขวงอนุสาวรีย์), หลักสี่ (เฉพาะแขวงตลาดบางเขน) จำนวน 9 คน
เขต 10 ดอนเมือง จำนวน 14 คน
เขต11 สายไหม (ยกเว้นแขวงออเงิน) จำนวน 15 คน เขต 12 บางเขน (เฉพาะแขวงท่าแร้ง) , ลาดพร้าว (เฉพาะแขวงจรเข้บัว), สายไหม (เฉพาะแขวงออเงิน) จำนวน 16 คน
เขต 13 บึงกุ่ม (ยกเว้นแขวงคลองกุ่ม), ลาดพร้าว (เฉพาะแขวงลาดพร้าว) จำนวนำ 14 คน
เขต 14 บางกะปิ, วังทองหลาง (เฉพาะแขวงคลองเจ้าคุณสิงห์) จำนวน 15 คน
เขต 15 คันนายาว, บึงกุ่ม (เฉพาะแขวงคลองกุ่ม) จำนวน 13 คน
เขต16 คลองสามวา (ยกเว้นแขวงสามวาตะวันออก,แขวงทรายกองดินใต้) จำนวน 13 คน
เขต 17 คลองสามวา (เฉพาะแขวงสามวาตะวันออก,แขวงทรายกองดินใต้), หนองจอก (ยกเว้นแขวงลำต้อยติ่ง,แขวงลำผักชี,แขวงโคกแฝด) จำนวน 13 คนเขต 18 มีนบุรี (เฉพาะแขวงแสนแสบ), ลาดกระบัง (เฉพาะแขวงลำปลาทิว), หนองจอก (เฉพาะแขวงลำต้อยติ่ง,แขวงลำผักชี,แขวงโคกแฝด) จำนวน 16 คน
เขต 19 มีนบุรี (เฉพาะแขวงมีนบุรี), สะพานสูง (ยกเว้นแขวงทับช้าง) จำนวน 13 คน
เขต 20 ลาดกระบัง (ยกเว้นแขวงลำปลาทิว) จำนวน 14 คนเขต 21 ประเวศ (ยกเว้นแขวงหนองบอน), สะพานสูง (เฉพาะแขวงทับช้าง) จำนวน 15 คน
เขต 22 ประเวศ (เฉพาะแขวงหนองบอน), สวนหลวง จำนวน 12 คน เขต 23 บางนา, พระโขนง จำนวน 17 คนเขต 24 ธนบุรี (ยกเว้นแขวงวัดกัลยาณ์,แขวงหิรัญรูจี,แขวงบางยี่เรือ), ราษฎร์บูรณะ (เฉพาะแขวงบางปะกอก) จำนวน 12 คน
เขต 25 ทุ่งครุ, ราษฎร์บูรณะ (เฉพาะแขวงราษฎร์บูรณะ) จำนวน 13 คน
เขต 26 จอมทอง (ยกเว้นแขวงบางขุนเทียน), บางขุนเทียน (เฉพาะแขวงท่าข้าม) จำนวน 12 คน
เขต 27 บางขุนเทียน (เฉพาะแขวงแสมดำ), บางบอน (เฉพาะแขวงบางบอนใต้,แขวงคลองบางบอน) จำนวน 11 คน เขต 28 จอมทอง (เฉพาะแขวงบางขุนเทียน), บางบอน (เฉพาะแขวงคลองบางพราน,แขวงบางบอนเหนือ), หนองแขม (เฉพาะแขวงหนองแขม) จำนวน 11 คน เขต 29 บางแค (เฉพาะแขวงบางไผ่,แขวงบางแคเหนือ), หนองแขม (เฉพาะแขวงหนองค้างพลู) จำนวน 12 คน
เขต 30 บางแค (เฉพาะแขวงหลักสอง,แขวงบางแค), ภาษีเจริญ (เฉพาะแขวงบางหว้า,แขวงบางด้วน,แขวงคลองขวาง) จำนวน 17 คน เขต 31 ตลิ่งชัน (ยกเว้นแขวงบางเชือกหนัง), ทวีวัฒนา จำนวน 14 คน เขต 32 บางกอกใหญ่, ธนบุรี (เฉพาะแขวงวัดกัลยาณ์ แขวงหิรัญรูจี,แขวงบางยี่เรือ), บางกอกน้อย (เฉพาะแขวงศิริราช),ภาษีเจริญ (ยกเว้นแขวงบางหว้า,แขวงบางด้วน,แขวงคลองขวาง), ตลิ่งชัน (เฉพาะแขวงบางเชือกหนัง) จำนวน 15 คน และ เขต 33 บางกอกน้อย (ยกเว้นแขวงศิริราช), บางพลัด จำนวน 14 คน