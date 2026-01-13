กกต.ไฟเขียว ภท.คนนอกเป็น ผช.หาเสียง โปรโมตเป็น ครม.- ดีเบตได้ เว้นเวที กกต.- ห้ามขึ้นป้ายหาเสียง

กกต.ไฟเขียว ภท.นำคนนอกเป็นผู้ช่วยหาเสียง โปรโมตเป็น ครม.ดึงคะแนนได้ แม้ไม่ได้เป็นสมาชิกพรรค ชี้ ขึ้นเวทีดีเบตสื่อเชิญได้ ยกเว้นเวทีประชันนโยบายของ กกต.- แต่นำภาพและชื่อขึ้นป้ายหาเสียงไม่ได้
วันนี้ (13 ม.ค.) สำนักงาน กกต.เผยแพร่หนังสือตอบข้อสอบถามของพรรคภูมิใจไทยใน 4 ประเด็น ได้แก่ 1. กรณีพรรคประกาศนโยบายการบริหารงานบุคคล เข้าสู่ตำแหน่งทางการเมือง ด้วยการคัดเลือกบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์การบริหารราชการแผ่นดินด้วยความซื่อสัตย์ สุจริตมาเป็นคณะรัฐมนตรี จะสามารถนำเสนอชื่อและภาพบุคคลดังกล่าวให้ประชาชนทราบผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ ได้หรือไม่ ซึ่งสำนักงาน กกต.เห็นว่า หากเป็นนโยบายของพรรคย่อมสามารถกระทำได้ ตามมาตรา 74 พ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้งสส.2561 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2566 และการนำเสนอบุคคลโดยมีชื่อและภาพ ให้ประชาชนทราบ เพื่อพิจารณาในการลงคะแนนเลือกตั้งผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ นั้น ให้ปฏิบัติตามข้อ 6 ข้อ 7 และข้อ 8 ของระเบียบกกต.ว่าด้วยวิธีการหาเสียง และลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้ง สส.2561 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2565
2. ผู้ช่วยหาเสียงของพรรคซึ่งได้รับมอบหมายจากพรรคให้เป็นผู้บริหารในการกำหนดนโยบายในการหาเสียงและทราบรายละเอียดของนโยบายที่ใช้ในการหาเสียงเป็นอย่างดี แต่ไม่ได้เป็นสมาชิกพรรค สามารถขึ้นเวทีหาเสียงกับพรรคภูมิใจไทยได้หรือไม่ สำนักงานกกต.เห็นว่า สามารถขึ้นเวทีหาเสียงได้ โดยต้องแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับผู้ช่วยหาเสียง หน้าที่ และค่าตอบแทนผู้ช่วยหาเสียงเป็นไปตามข้อ 4 และข้อ 14 ของระเบียบกกต.ว่าด้วยวิธีการหาเสียงและลักษณะต้องห้าม ในการหาเสียงเลือกตั้ง สส .2561 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2565 ทั้งนี้ ต้องไม่มีลักษณะเป็นการผ่าฝืนมาตรา 28 และมาตรา 29 พ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2566
3. ผู้ช่วยหาเสียงที่พรรคแต่งตั้งโดยเป็นผู้ที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้บริหารในการกำหนดนโยบายการหาเสียงของพรรคและทราบรายละเอียดของนโยบายที่จะใช้หาเสียงเป็นอย่างดีแต่ไม่ได้เป็นสมาชิกพรรค สามารถมีรูปถ่ายในป้ายหาเสียงของพรรคภูมิใจไทยได้หรือไม่ สำนักงาน กกต.เห็นว่า ไม่ได้ เนื่องจากบุคคลดังกล่าวมิได้เป็นผู้ถูกเสนอชื่อเป็นนายกรัฐมนตรี หัวหน้าพรรคการเมืองหรือสมาชิก พรรคการเมือง ตามข้อ 9 วรรคสอง ประกอบข้อ 6 วรรคสองของประกาศ กกต. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำสถานที่ปิดประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้งและสถานที่ ติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการเลือกตั้ง สส. 2566
4. ผู้ช่วยหาเสียงที่พรรคแต่งตั้งโดยเป็นผู้ที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้บริหารในการกำหนดนโยบายการหาเสียงของพรรคและทราบรายละเอียดของนโยบายที่จะใช้หาเสียงเป็นอย่างดีแต่ไม่ได้เป็นสมาชิกพรรค สามารถเป็นผู้ได้รับ มอบหมายจากหัวหน้าพรรคให้ไปร่วมดีเบตหรือแสดงวิสัยทัศน์ตามรายการต่างๆ ที่ได้รับเชิญ ได้หรือไม่ สำนักงาน กกต.เห็นว่า ได้ หากได้แจ้ง รายละเอียดเกี่ยวกับผู้ช่วยหาเสียง หน้าที่ และค่าตอบแทนผู้ช่วยหาเสียงเป็นไปตามข้อ 4 และข้อ 14 ของระเบียบกกต.ว่าด้วยวิธีการหาเสียงและลักษณะต้องห้ามในการหาเสียง เลือกตั้ง สส. 2561 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2565 และการร่วมดีเบตหรือแสดงวิสัยทัศน์ตามรายการต่างๆ ที่ได้รับเชิญ แต่ ต้องไม่ใช่เวทีประชันนโยบายบริหารประเทศสำหรับพรรคการเมือง ตามมาตรา 81 วรรคสอง พ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้ง สส. 2561 และข้อ 14 และข้อ 15 ของระเบียบ กกต.ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสนับสนุนการโฆษณา หาเสียงเลือกตั้ง สส. 2561 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2566 ทั้งนี้ ต้องไม่มีลักษณะเป็นการฝ่าฝืน มาตรา 28 และมาตรา 29 พ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2566