กกต.ประเดิมสอบ 5 คลิปเข้าข่ายหาเสียงผิดกม.เลือกตั้ง จ่ออีก 34 เรื่องทั้งนำสถาบันหาเสียง-ปลุกระดม

กกต.ประเดิมสอบ 5 คลิปจ่อเข้าข่ายหาเสียงผิดกม.เลือกตั้ง เผยต่อแถวอีก 34 เรื่อง ทั้งนำสถาบันฯมาหาเสียง-ปลุกระดม
วันนี้ (13ม.ค.) นายแสวง บุญมี เลขาธิการฯกกต.เปิดเผยว่า วันนี้ได้ร่วมประชุม กับคณะทำงานติดตามการหาเสียงเลือกตั้งทางอิเล็กทรอนิคส์ (E-War Room) ซึ่งมีผู้แทนสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ผู้แทนกระทรวง ดีอี ร่วมประชุมด้วย โดยได้พิจารณาคลิปภาพและเสียงที่เกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง จำนวน 5 คลิป ซึ่งหากที่ประชุมเห็นว่าเข้าข่ายเป็นการกระทำผิดเกี่ยวกับการเลือกตั้งทางอิเล็กทรอนิกส์ ก็จะเสนอกกต.พิจารณามีคำสั่งให้มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือลบข้อมูล หรือถ้าเห็นว่าเข้าข่ายเป็นการกระทำอันเป็นการฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้งและพรรคการเมืองมีผลให้การเลือกตั้งเป็นไปโดยไม่สุจริตเที่ยงธรรมหรือไม่ชอบด้วยกฎหมายก็จะมีการเสนอต่อเลขาธิการกกต.เพื่อให้มีการดำเนินการตามระเบียบกกต.ว่าด้วยการสืบสวน ไต่สวนและวินิจฉัยชี้ขาด
นอกจากนี้ในการประชุม ยังมีการเสนอเรื่องให้คณะทำงานติดตามเกี่ยวกับการหาเสียงทางอิเล็กทรอนิกส์ ได้พิจารณาอีกจำนวน 34 เรื่อง แบ่งเป็น 1. อาจเข้าข่ายฝ่าฝืนระเบียบกกต. ว่าด้วยวิธีการหาเสียงและลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้ง 2561 ข้อ17 นำสถาบันพระมหากษัตริย์ มาใช้ในการหาเสียง จำนวน 8 เรื่อง
2. อาจเข้าข่าย ข้อ 18 (3) ใช้ถ้อยคำที่รุนแรง ก้าวร้าว หยาบคาย หรือปลุกระดม จำนวน 26 เรื่อง