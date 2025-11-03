“นิพิฏฐ์” จวก “อนุทิน” ไร้มรรยาทเปิดตัวผู้สมัครภูมิใจไทยหน้าสาขา ปชป. ชี้ตรวจราชการพ่วงหาเสียงส่อผิด กม.-จริยธรรม

“นิพิฏฐ์” จวก “อนุทิน” อย่าริทำ! ซัดไร้มรรยาททางการเมือง เปิดตัวผู้สมัครภูมิใจไทยหน้าสาขา ปชป. ชี้อาจ “ผิดกฎหมาย–จริยธรรม” กรณีขึ้นเวทีหาเสียงหลังตรวจราชการในเครื่องแบบ วาน “บวรศักดิ์” ช่วยเตือน ครม. อะไร ควร–ไม่ควร” ก่อนประเทศกลายเป็นยุคการเมืองไร้มรรยาท
วันนี้(3 พ.ย. 68) นายนิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ อดีต สส.พัทลุง พรรคประชาธิปัตย์ โพสต์ข้อความตำหนินายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี หัวหน้าพรรคภูมิใจไทย กรณีใช้พื้นที่หน้าสาขาพรรคประชาธิปัตย์ เปิดตัวผู้สมัครลงเลือกตั้งสส.จังหวัดตรัง ในนามพรรคภูมิใจไทย โดยมีใจความว่า อย่าริทำ ผมฟังข่าวนายกรัฐมนตรีไปตรวจราชการที่จ.กระบี่ แต่งเครื่องแบบสีกากีเรียบร้อย เรียกประชุมหัวหน้าส่วนราชการเสร็จก็ขึ้นเวทีหาเสียงให้ผู้สมัครพรรคภูมิใจไทย
ต่อมา วันที่ 2 พ.ย.2568 นายกรัฐมนตรีไปเปิดตัวผู้สมัครพรรคภูมิใจไทย ที่ จ.ตรัง แม้คราวนี้ไปเป็นการส่วนตัว แต่การที่นายกรัฐมนตรีใส่เสื้อพรรคภูมิใจไทย ให้ว่าที่ผู้สมัครส.ส.จังหวัดตรัง แต่ฉากหลัง มีป้ายที่ทำการพรรคประชาธิปัตย์ ขึ้นหราอยู่
ทั้ง 2 กรณี มิควรทำ
กรณีแรก ที่จ.กระบี่ ตรวจราชการแต่งเครื่องแบบ กากี เสร็จแล้วขึ้นเวทีหาเสียง อาจผิดกฎหมายและผิดจริยธรรมเอาเสียด้วยซ้ำ
ส่วนกรณีที่ 2 ใส่เสื้อพรรคภูมิใจไทย ในที่ทำการพรรคประชาธิปัตย์ เป็นการไร้มรรยาททางการเมืองอย่างชัดเจน
เรื่องแบบนี้ คนเป็นนายกรัฐมนตรี ต้องรู้ หรือ ควรรู้
จังหวัดตรัง เป็นที่อยู่ของอดีตหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ อดีตนายกรัฐมนตรี 2 สมัย, อดีตประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎร 2 สมัย และอดีตรัฐมนตรีเกือบทุกกระทรวงของประเทศนี้ ท่านนายกรัฐมนตรี 4 เดือน ควรใช้ความระมัดระวังมากกว่านี้
ผมเขียนแค่นี้แหละครับ เพียงแต่อยากจะบอกนายกรัฐมนตรี ว่า ต่อไปให้หัดมีมรรยาททางการเมือง “อย่าริทำ” อีก
ฝากถึง ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมาย แนะนำในครม.หน่อย ว่าสิ่งไหนครม. ทำได้ สิ่งไหนทำไม่ได้ หรือสิ่งไหนควรทำ สิ่งไหนไม่ควรทำ
ยุคที่การเมือง“ไร้มรรยาท” ผมก็บังอาจไร้มรรยาทกับนายกรัฐมนตรีอย่างนี้แหละครับ