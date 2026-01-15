“นฤมล” ยกย่อง 4 ทีมอาชีวะแชมป์แกะสลักหิมะฮาร์บิน คือ “ฮีโร่ผู้มีหัวใจไม่ยอมแพ้” ประกาศก้อง “อาชีวะคือเส้นทางหลัก” สร้างชาติ ย้ำศักยภาพเด็กไทยไม่แพ้ใครในโลก
วันนี้ 15 มกราคม 2569 เวลา 10.00 น. ศาสตราจารย์ ดร.นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) เป็นประธานในพิธีประกาศเกียรติคุณและมอบรางวัลแก่ผู้ชนะการแข่งขันแกะสลักหิมะนานาชาติ ครั้งที่ 18 (18th International Collegiate Snow Sculpture Contest 2026) โดยมีนายยศพล เวณุโกเศศ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (เลขาธิการ กอศ.) ผู้บริหารระดับสูง ครู และนักเรียนนักศึกษาจากวิทยาลัยอาชีวศึกษาที่ได้รับรางวัลทั้ง 4 แห่ง เข้าร่วมพิธีท่ามกลางบรรยากาศแห่งความภาคภูมิใจ ณ ห้องประชุม 5 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
รมว.ศธ. กล่าวชื่นชมและขอบคุณ ผอ.วิทยาลัย คุณครู และน้อง ๆ ทุกคนที่นำความสำเร็จและความสุขมาให้คนไทย เมื่อได้ทราบข่าวตั้งแต่สัปดาห์ก่อนว่านักเรียนนักศึกษาอาชีวะไปชนะมา ทั้งที่ประเทศไทยไม่มีหิมะ หลายคนเพิ่งเคยเห็นหิมะครั้งแรกในชีวิต รวมทั้งต้องแข่งขันท่ามกลางอากาศหนาวจัดติดลบและลมแรงที่เมืองฮาร์บิน แต่พวกเราก็สู้จนสำเร็จ แม้จะมีข้อจำกัดเรื่องสถานที่ฝึกซ้อมที่ต้องใช้โฟมหรือทรายแทนหิมะจริง ซึ่งต่างจากคู่แข่งต่างชาติที่มีความพร้อมมากกว่า แต่พวกเราก็พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่า “หัวใจของเด็กอาชีวะไทย” แข็งแกร่งไม่แพ้ใคร และสามารถได้แชมป์ สร้างชื่อเสียงให้ประเทศไทยได้อย่างต่อเนื่อง
"ดิฉันและคนไทยทุกคนต่างติดตามข่าวสารและส่งกำลังใจให้พวกเรามาโดยตลอด และรู้สึกดีใจมากที่พวกเราสร้างชื่อเสียงให้ประเทศ จนหลายสื่อต่างประหลาดใจว่าเด็กไทยทำได้อย่างไร สิ่งนี้สะท้อนให้เห็นถึงความร่วมมือร่วมใจของทั้งครูและนักเรียนในการออกแบบ แก้ปัญหา และฟันฝ่าอุปสรรคจนนำมาซึ่งความสำเร็จที่น่าภาคภูมิใจในวันนี้ และขอย้ำว่า สิ่งที่ได้จากการแข่งขันไม่ใช่แค่ถ้วยรางวัลที่ปลายทาง แต่คือประสบการณ์ “ระหว่างทาง” ที่ได้ฝึกฝนความอดทน ความคิดสร้างสรรค์ และการทำงานเป็นทีมภายใต้สภาวะกดดัน ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะเป็นประโยชน์ติดตัวเราไปตลอดชีวิต” รมว.ศธ.กล่าว
รมว.ศธ. กล่าวด้วยว่า สำหรับเรื่องโอกาสทางการศึกษาต่อ ทราบว่าหลายคนมีความฝันที่จะสานต่อในสาขาที่เกี่ยวข้องกับทักษะที่ได้ฝึกฝนมา อาทิ ด้านวิจิตรศิลป์ หรือคอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบ ซึ่งมีน้องๆ บางคนได้รับการตอบรับเข้าเรียนต่อในมหาวิทยาลัยเรียบร้อยแล้ว ส่วนใครที่สนใจทุนการศึกษาต่อต่างประเทศ โดยเฉพาะทุนที่ประเทศจีน ซึ่งทางจีนให้ความสำคัญกับเด็กไทยมาก ก็ได้ฝากให้ท่านเลขาฯ กอศ. ดูแลสนับสนุนอย่างเต็มที่ และอยากฝากให้พวกเราฝึกฝนภาษาจีนเพิ่มเติม เพื่อเปิดโอกาสในการทำงานระดับสากล
นอกจากนี้ รมว.ศธ. กล่าวฝากขอให้ทุกคนภูมิใจในการเป็นเด็กอาชีวะ อยากให้คนไทยหันมาให้ความสำคัญกับอาชีวะมากขึ้น เพราะนี่คือตัวจักรสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ประเทศที่พัฒนาแล้วอย่างเยอรมนี หรือสวิตเซอร์แลนด์ สายอาชีวะเข้ายากมาก และเป็นกำลังหลักของชาติ แม้แต่ในอเมริกา มหาวิทยาลัยชั้นนำระดับโลกอย่าง MIT หรือ CalTech ก็มีรากฐานมาจากอาชีวะ ดังนั้น ขอให้มั่นใจว่าเราเดินมาถูกทางแล้ว อาชีวะคือสายงานที่เรียนจบแล้วตรงกับตลาดแรงงานที่สุด และเป็นอนาคตที่สำคัญของประเทศ
สำหรับผลการแข่งขันแกะสลักหิมะนานาชาติ ครั้งที่ 18 (ICSSC 2026) ตัวแทนอาชีวศึกษาไทยสามารถกวาดรางวัลมาได้ ดังนี้
- รางวัลชนะเลิศ (Top Grade Awards) จำนวน 2 ทีม ได้แก่ 1. วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย จากผลงาน “Fighting Frost Through Fire and Life” และ 2. วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา จากผลงาน “เทพีแห่งชีวิต - ผู้ประทานน้ำ” (Goddess of Life - Water Giver)
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 (Second Prize) ได้แก่ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี จากผลงาน “มรดกบรรพการ จุดประกายฝันใต้เงาหิมะ”
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 (Third Prize) ได้แก่ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี จากผลงาน “เมล็ดพันธุ์แห่งชีวิต”