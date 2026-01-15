"อนุทิน"เซ็ง ส่วยหัว หลังทรายเหตุเครนถล่มพระราม 2 ซ้ำซาก จ่อเรียกถกด่วน หน่วยงานโยนกันไปมา อ้างไม่มีอำนาจ

นายกฯ สีหน้าเซ็ง ถึงกับส่ายหัว หลังรับรายงานเหตุเครนพระราม 2 ถล่มซ้ำซาก จ่อเรียกประชุม ต้องทำอะไรบางอย่าง หลังหน่วยงานยังโยนกันไปมา อ้างไม่มีอำนาจ ขึ้นแบล็กลิสต์ คงต้องแก้กฎหมาย
วันที่ 15 ม.ค.นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า ได้รับทราบรายงานเครนถล่มที่ถนนพระราม 2 เมื่อช่วงเช้าวันนี้แล้ว แต่ยังไม่ทราบรายละเอียด โดยจังหวะนี้นายกรัฐมนตรีได้ส่ายหัวพร้อมกับพูดว่า ก็ไม่รู้ว่าจะพูดอย่างไร เจ้าเดิมเหรอ
เมื่อถามว่า จะมีการทบทวนสัญญา หรือไม่เพราะวันนี้มีผู้เสียชีวิต 2 รายจากเหตุการณ์ดังกล่าว นายอนุทิน กล่าวว่า จริงๆ วันนี้นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ก็ได้เรียกประชุม แต่ก็เกิดอย่างนี้อีก ซึ่งจังหวะนี้นายกรัฐมนตรีก็ได้ส่ายหัวอีก พร้อมกล่าวย้ำว่าตนได้รับทราบเหตุแล้ว และคงต้องเรียกคนมารายงานในรายละเอียด
เมื่อถามว่า จะต้องมีการทบทวน สัญญาหรือไม่ เพราะมีการเกิดเหตุซ้ำซาก นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ตอนนี้อย่างที่บอก เมื่อเช้าฟังรายการข่าว ก็เห็นว่ามีการโยนกันไปมา ก็ต้องแก้กฎหมายแล้วแหละแบบนี้
เมื่อถามว่าดูเหมือนบริษัทดังกล่าวเพิ่งจะถูกประกาศขึ้น Blacklist นายกรัฐมนตรีกล่าวว่า กรมบัญชีกลางก็บอกว่าหน่วยงานไม่ส่งมา ขณะที่หน่วยงานบอกว่าไม่มีอำนาจ แต่แทนที่จะไปนั่งไล่ บอกว่าหน่วยงานนั้นหน่วยงานนี้ต้องดำเนินการ คงจะต้องมีการเชิญประชุมและต้องมีการดำเนินการอะไรบางอย่าง
เมื่อถามว่าจะต้องเรียกมาประชุม ที่ตึกไทยคู่ฟ้าทำเนียบรัฐบาลหรือไม่นายกรัฐมนตรี เพียงพยักหน้า แต่ไม่ตอบพร้อม เข้าลิฟท์ เดินทางกลับทำเนียบรัฐบาลทันที