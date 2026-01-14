นายกฯ บินด่วนสีคิ้ว ดูจุดเกิดเหตุเครนถล่มทับรถไฟ หลังสั่ง “พิพัฒน์” ลงพื้นที่รายงาน

“อนุทิน” ขึ้นเฮลิคอปเตอร์บินด่วนสีคิ้ว ดูจุดเกิดเหตุเครนถล่มทับรถไฟ หลังสั่ง “พิพัฒน์” ลงพื้นที่รายงาน
วันนี้ (14 ม.ค.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย จะเดินทางโดยเฮลิคอปเตอร์ ไปยังจุดเกิดเหตุเครนถล่มทับรถไฟ ที่อำเภอสีคิ้วจังหวัดนครราชสีมา จนทำให้มีผู้เสียชีวิตแล้วหลายราย ในเวลา 18.00 น. หลังจากที่ก่อนหน้านี้ นายอนุทิน ให้สัมภาษณ์ว่า ได้สั่งการให้ นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ลงพื้นที่ไปบัญชาการเหตุการณ์ และได้รับรายงานจาก นายพัฒนา พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ว่า ได้ส่งตัวผู้ได้รับบาดเจ็บกระจายไปยังโรงพยาบาล ที่เหมาะสมรวมถึงเร่งชันสูตรศพผู้เสียชีวิตแล้ว