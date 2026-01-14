มทภ.2 ลงพื้นที่เหตุเครนถล่มรถไฟ สั่งทุกหน่วยในสังกัดบูรณาการช่วยเหลือปชช.

แม่ทัพภาค 2 ลงพื้นที่ พร้อมสั่งการทุกหน่วยในสังกัด บูรณาการช่วยเหลือประชาชน เหตุเครนสร้างทางรถไฟถล่มทับตู้โดยสารรถดีเซลรางที่สีคิ้ว
วันนี้ (14ม.ค.) พลโท วีระยุทธ รักศิลป์ แม่ทัพภาคที่ 2 ลงพื้นที่เกิดเหตุเครนถล่มใส่ขบวนรถไฟ ที่บ้านถนนคต อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมาโดยเร่งด่วน เพื่อประเมินสถานการณ์ สั่งการ และอำนวยการบูรณาการการให้ความช่วยเหลือร่วมกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กองทัพภาคที่ 2 จัดกำลังและทรัพยากรสนับสนุนหน่วยงานพลเรือน หน่วยกู้ภัย หน่วยแพทย์ และหน่วยงานด้านความปลอดภัย เพื่อเสริมศักยภาพการช่วยเหลือผู้ประสบเหตุ การอพยพผู้ได้รับผลกระทบ การดูแลรักษาผู้บาดเจ็บ และการดูแลความปลอดภัยในพื้นที่อย่างเป็นระบบ
ทั้งนี้ กองทัพภาคที่ 2 ย้ำความมุ่งมั่นในการทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิด โดยให้ความสำคัญสูงสุดกับความปลอดภัยและสวัสดิภาพของประชาชนและเจ้าหน้าที่ พร้อมติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง และเตรียมพร้อมสนับสนุนกำลังเพิ่มเติมตามความจำเป็น
พร้อมกันนี้ ได้สั่งการให้ กองพลพัฒนาที่ 2 มณฑลทหารบกที่ 21 และหน่วยที่เกี่ยวข้อง เตรียมความพร้อมสนับสนุนกำลัง เครื่องมือ และยุทโธปกรณ์ที่จำเป็น อาทิ ครัวสนาม รถส่องสว่าง รถเครน เครื่องมือสนับสนุนการเปิดเส้นทาง รวมถึง การจัดทำสนามเฮลิคอปเตอร์เร่งด่วน เพื่อรองรับการรับ–ส่งผู้ได้รับบาดเจ็บ และอำนวยความสะดวกในการช่วยเหลือประชาชน