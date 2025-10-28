กมธ.ต่างประเทศจ่อเรียก “อนุทิน-สีหศักดิ์” แจง MOU แรร์เอิร์ธ จี้เปิดเผยขั้นตอนเจรจา-การศึกษาผลกระทบ

กมธ.ต่างประเทศ จ่อเรียก “อนุทิน-สีหศักดิ์” แจง MOU แรร์เอิร์ธ ไทย-อเมริกา ชี้จงใจปิดบังประชาชน จี้เปิดเผยขั้นตอนเจรจา-การศึกษาผลกระทบ ทั้งความมั่นคง-เศรษฐกิจ-สิ่งแวดล้อม
วันนี้ (28 ต.ค.) นางสาวสรัสนันท์ อรรณนพพร สส.ขอนแก่น พรรคเพื่อไทย ในฐานะประธานคณะกรรมาธิการการต่างประเทศ สภาผู้แทนราษฎร กล่าวถึงกรณีที่รัฐบาลนำโดย นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกฯ และ รมว.มหาดไทย ลงนามในบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้าน “แร่ธาตุสำคัญ” ระหว่างไทยกับสหรัฐอเมริกา หรือ MOU แร่แรร์เอิร์ธว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่และเป็นเรื่องสำคัญ ที่อาจส่งผลกระทบกับพี่น้องประชาชนในระยะยาว แม้รัฐบาลจะอ้างว่าเป็นเพียงบันทึกความเข้าใจและไม่มีผลทางกฎหมาย เนื่องจากจะยกเลิกเมื่อไรก็ได้ แต่สิ่งที่สำคัญที่พี่น้องประชาชนและผู้คนในสังคมกังวล คือ ตลอดเวลาที่ผ่านมารัฐบาลไม่ได้เคยบอกกับประชาชนเลยว่ามีการแอบเจรจาในเรื่องนี้กับใครบ้างและมีความเป็นมาอย่างไร
น.ส.สรัสนันท์ กล่าวว่า รัฐบาลชุดนี้เข้ามาบริหารประเทศอย่างเป็นทางการหลังแถลงนโยบายรัฐบาลต่อรัฐสภาเสร็จสิ้นยังไม่ถึง 30 วัน แต่มีการลงนามในเรื่องสำคัญกับต่างประเทศ แต่รัฐบาลกลับไม่เปิดเผยข้อมูลข้อเท็จจริงใดๆ กับประชาชนคนไทยและรัฐสภาเลยไม่ว่าจะเป็นกระบวนการเจรจา หรือการศึกษาผลกระทบต่อพี่น้องประชาชน ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและผลกระทบต่อเศรษฐกิจและความมั่นคงของประเทศใดๆ อีกทั้ง นายพิชัย ชุณหวชิร อดีต รมว.คลัง รัฐบาลเพื่อไทย และอดีตหัวหน้าคณะเจรจาการค้ากับสหรัฐฯ ได้ยืนยันแล้วว่าตลอดเวลาที่ผ่านมา ไม่เคยมีการหารือประเด็นนี้ในโต๊ะเจรจา และรัฐบาลอนุทิน ควรตระหนักถึงมิติทางภูมิรัฐศาสตร์ที่ซับซ้อน ดังนั้น จึงขอเรียกร้องให้รัฐบาลเปิดเผยรายละเอียดเกี่ยวกับการดำเนินการเรื่องนี้ทั้งหมดโดยเร็วที่สุด เลิกปกปิดปิดบังประชาชน เพื่อสร้างความเข้าใจและความเชื่อมั่นของพี่น้องประชาชน
“ในฐานะประธานคณะกรรมาธิการการต่างประเทศ สภาผู้แทนราษฎร จะดำเนินการเชิญ นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกฯ และ รมว.มหาดไทย รวมไปถึง นายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว รมว.ต่างประเทศ และผู้เกี่ยวข้อง มาชี้แจงเรื่องนี้ต่อคณะกรรมาธิการ เพราะถือว่าการลงนาม MOU แร่แรร์เอิร์ธ เป็นเรื่องสำคัญที่พี่น้องประชาชนจะต้องมีสิทธิ์รับรู้อย่างถ่องแท้ทุกกระบวนการและจะไม่ยอมให้รัฐบาลลุแก่อำนาจชุดใด ใช้อำนาจบิดบังและปิดกั้นในเรื่องที่สร้างผลกระทบกับพี่น้องประชาชน”