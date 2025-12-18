ตร.เร่งล่าอีก 7 วัยรุ่นเขมรพกระเบิด-อาวุธก่อกวนชลบุรี หลังจับกุม 3 คน ชี้โทษหนักคุก 20 ปี ห้ามเข้าประเทศ

ตร.เร่งล่าชาวกัมพูชาอีก 7 รายพกระเบิด-อาวุธก่อกวนชลบุรี หลังจับกุม 3 คน ลั่นต้องชดใช้สิ่งที่ทํา ชี้โทษหนัก คุก 20 ปี ขึ้นแบล็กลิสต์ห้ามเข้าไทย
วันที่ 18 ธ.ค. 68 เวลา 10.00 น. ที่ศูนย์แถลงข่าวร่วมสถานการณ์ไทย-กัมพูชา ที่สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก พลตำรวจตรี ศิริวัฒน์ ดีพอ รองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ กล่าวถึงความคืบหน้าการจับกุมชาวกัมพูชาสร้างสถานการณ์ก่อกวนบนถนนในพื้นที่จังหวัดชลบุรีในลักษณะยั่วยุให้ประชาชนไทยกับกัมพูชาขัดแย้งกัน มีการแสดงอาวุธ ทั้งวัตถุระเบิด ในเรื่องดังกล่าว ประชาชน 2 ประเทศไม่ได้ขัดแย้งกัน แต่เป็นเรื่องที่ประเทศไทยรักษาอธิปไตย โดยยึดหลักกฎหมายสากลและหลักมนุษยธรรม
โดยในเรื่องนี้มีการสืบสวน ตำรวจภูธรชลบุรีทราบตัวผู้กระทำความผิดเบื้องต้นประมาณ 10 คน จับกุมได้ 3 คนเป็นชาวสัญชาติกัมพูชาทั้งสิ้น มีการแจ้งข้อหาใช้วัตถุระเบิดโดยไม่ได้รับอนุญาต พกพาอาวุธในที่สาธารณะโดยไม่มีเหตุอันสมควร ก่อความเดือดร้อนรำคาญ
สำหรับโทษหนักสุด คือการใช้วัตถุระเบิด โทษจำคุกไม่เกิน 20 ปี ซึ่งชายกัมพูชาทั้ง 3 รายต้องชดใช้สิ่งที่ตัวเองกระทำ และถูกดำเนินการตามกฎหมายไทยจนถึงที่สุด และหลังจากพ้นโทษจะผลักดันออกนอกประเทศ และขึ้นแบล็กลิสต์ไม่ให้เข้าประเทศไทย
ในส่วนผู้กระทําความผิดที่เหลืออีก 7 คน ให้มามอบตัวต่อเจ้าหน้าที่ตํารวจโดยเร็ว เพราะเราทราบตัวหมดแล้วและจะมีการจับกุมต่อไป พร้อมทั้งยืนยันว่าสํานักงานตํารวจแห่งชาติยืนหยัดรักษาความสงบเรียบร้อย บังคับใช้กฎหมายเพื่อให้บ้านเมืองเกิดความสงบเรียบร้อย