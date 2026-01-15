“เท้ง” จี้ "อนุทิน" แสดงความรับผิดชอบในฐานะผู้นำ เหตุเครนหล่นทับรถไฟ สะท้อนระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐไม่มีมาตรฐาน

หัวหน้าพรรคประชาชน จี้นายกฯ แสดงความรับผิดชอบในฐานะผู้นำประเทศ เหตุเครนหล่นทับรถไฟ มองสะท้อนระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐไม่มีมาตรฐาน เตือนอย่าปล่อยให้ผลประโยชน์ทับซ้อนทำมาตรการลงโทษผู้รับเหมากลายเป็นผ่อนหนักเป็นเบา หลังโซเชียลขุดภาพคู่สัญญา “อนุทิน” ร่วมเฟรม บ.จีน
วันที่ 15 ม.ค. 2569 ที่อาคารอนาคตใหม่ นายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ หัวหน้าพรรคประชาชน ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีเครนหล่นทับขบวนรถไฟ ที่อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา จนทำให้มีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บจำนวนมาก ว่า เป็นเหตุที่เกิดขึ้นซ้ำๆ หลายครั้งในอดีต ตนไม่อยากใช้คำว่าถอดบทเรียนอีก เพราะมีบทเรียนและเรียนรู้มาแล้วหลายครั้ง แต่ที่ผ่านมาอาจจะยังไม่มีมาตรการจัดการที่ดีเพียงพอ และเรื่องนี้ นายศุภณัฐ มีนชัยนันท์ ผู้สมัคร สส. ของพรรค ได้โพสต์แสดงความคิดเห็นไปแล้ว ว่าให้ภาครัฐลดชั้นของผู้รับเหมา ที่มีการก่อสร้างไม่ได้มาตรฐาน แต่ยังไม่ได้จัดการอย่างเพียงพอ
“วันนี้เป็นเครื่องบ่งชี้ ที่สะท้อนได้ว่าที่ผ่านมา ภาครัฐ มีระบบการจัดซื้อจัดจ้างไม่ได้ดำเนินการทุกอย่างให้มีมาตรฐานมากยิ่งขึ้น เช่น การลงโทษผู้รับเหมาที่ก่อสร้างไม่ได้มาตรฐาน รวมถึงการทำให้การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐมีความโปร่งใสมากยิ่งขึ้น” นายณัฐพงษ์ กล่าว
เมื่อถามถึงกรณีที่นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีตำหนิผู้ว่าการรถไฟ มองว่าเป็นเกมการเมืองหรือไม่ นายณัฐพงษ์ ระบุว่า ตนไม่ได้คาดหวังว่าการตำหนิอย่างเดียวแล้วจะทำให้นายกรัฐมนตรีไม่ต้องรับผิดชอบต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ตนคิดว่าการแสดงความรับผิดชอบในฐานะผู้นำประเทศ และในฐานะรักษาการนายกรัฐมนตรีในปัจจุบัน คือการเทคแอ็คชัน การดำเนินมาตรการที่ทำให้ประชาชนเห็นว่าจะป้องกันไม่ให้เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นอีกในอนาคต เช่น สืบประวัติของบริษัทรับเหมาที่เกี่ยวข้อง หากเคยมีประวัติแบบนี้ จะต้องมีมาตรการลงโทษอย่างเด็ดขาด
เมื่อถามว่าในโซเชียลมีการขุดภาพและข้อมูลการลงนามเซ็นสัญญาที่มีนายอนุทิน และบริษัทรับเหมาก่อสร้างคู่สัญญา นายณัฐพงษ์ กล่าวว่า อย่างที่บอกต้องการให้มีการดำเนินการอย่างตรงไปตรงมา ส่วนเรื่องกรณีการมีผลประโยชน์ทับซ้อน ซึ่งเรื่องสีเทาอาจมีเส้นแบ่งหลายอย่าง
“การที่จะบอกว่ามีผลประโยชน์ทับซ้อน มีส่วนเกี่ยวข้องกับโครงการของรัฐส่วนหนึ่ง แล้วทำให้ละเว้นมาตรการลงโทษบางอย่างหรือทำให้มาตรการบางอย่าง ผ่อนหนักเป็นเบา เป็นสิ่งหนึ่งที่คิดว่าคนมีอำนาจไม่ควรทำ เพราะฉะนั้น อยู่ที่ตัวนายกรัฐมนตรีเอง แค่ออกมาตำหนิอาจจะยังไม่เพียงพอ แต่สิ่งที่อยากเห็นมากกว่าคือการดำเนินการมาตรการเด็ดขาดกับคนที่มีส่วนเกี่ยวข้อง” นายณัฐพงษ์ กล่าว