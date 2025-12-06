กองทัพเรือยังเปิดกว้างทุกข้อเสนอจัดซื้อเรือฟริเกตลำใหม่ เดินหน้าแนวทางตอบแทนคืนทางเศรษฐกิจ

ทร.ยังคงเปิดกว้างสำหรับทุกข้อเสนอสำหรับโครงการจัดหาเรือฟริเกตลำใหม่ เดินหน้าแนวทางตอบแทนคืนทางเศรษฐกิจ
พลเรือตรี ปารัช รัตนไชยพันธ์ โฆษกกองทัพเรือ ชี้แจงถึงความคืบหน้าในการดำเนินโครงการจัดหาเรือฟริเกตลำใหม่ว่า ขณะนี้โครงการฯ อยู่ในขั้นตอนการจัดทำคุณลักษณะเฉพาะ (Staff Requirements) โดยยังไม่ถึงขั้นตอนการพิจารณาคัดเลือกหรือตกลงกับบริษัทใดบริษัทหนึ่งตามที่มีกระแสข่าวก่อนหน้านี้แต่อย่างใด
กองทัพเรือยังคงเปิดรับข้อเสนอจากบริษัทที่มีความเชี่ยวชาญการต่อเรือรบและรวมทั้งผู้ผลิตยุทโธปกรณ์ทางเรือจากทุกประเทศที่ประสงค์จะนำเสนอศักยภาพ เทคโนโลยี และรูปแบบความร่วมมือ เพื่อให้กองทัพเรือสามารถนำข้อมูลทั้งหมดมาเปรียบเทียบได้อย่างรอบด้าน โปร่งใส และเป็นไปตามหลักการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
กองทัพเรือมีเป้าหมายสำคัญในการจัดหาเรือฟริเกตลำใหม่ที่มีประสิทธิภาพ สามารถตอบสนองต่อภารกิจในการพิทักษ์รักษาอธิปไตยทางทะเลและความมั่นคงของประเทศที่มีความท้าทายในปัจจุบัน พร้อมทั้งมุ่งเน้นให้ข้อเสนอจากผู้ประกอบการสามารถเอื้อประโยชน์โดยการตอบแทนทางเศรษฐกิจและเทคโนโลยี (Offset Policy) ที่จะมีผลต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ และ/หรือการส่งเสริมเศรษฐกิจในประเทศ
กองทัพเรือยืนยันว่าการดำเนินงานทุกขั้นตอนเป็นไปด้วยความรอบคอบ โปร่งใส และคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประเทศชาติและประชาชนเป็นสำคัญ