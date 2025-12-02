กรุงไทย เปิดตัวสินเชื่อคู่ค้าภาครัฐ เสริมสภาพคล่อง SME

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (KTB)เปิดตัว “สินเชื่อกรุงไทยรู้ใจคู่ค้าภาครัฐ” เสริมสภาพคล่องให้ผู้ประกอบการนิติบุคคล (SME) ที่เป็นคู่ค้าภาครัฐ เข้าถึงแหล่งทุนได้ง่าย โดยวงเงินกู้ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน สูงสุด 20 ล้านบาท ตอกย้ำบทบาท “คู่คิดทางการเงินของภาครัฐและผู้ประกอบการไทย” พร้อมเป็นพลังสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ และสนับสนุนนโยบาย Quick Big Win 5 เสาหลักของรัฐบาล ที่มุ่งกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากให้เกิดการหมุนเวียนในระบบอย่างต่อเนื่อง
ทั้งนี้ “สินเชื่อกรุงไทยรู้ใจคู่ค้าภาครัฐ”ถูกออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์ผู้ประกอบการนิติบุคคลที่เป็นคู่ค้าภาครัฐโดยเฉพาะ ครอบคลุมทุกขั้นตอนของการดำเนินงาน ตั้งแต่การเสนอราคา ประมูลงาน ทำสัญญา ไปจนถึงการส่งมอบงาน นับเป็นโซลูชันทางการเงินครบวงจร เพื่อเสริมสภาพคล่อง เพิ่มโอกาสทางการเงิน และสนับสนุนให้ผู้ประกอบการสามารถดำเนินโครงการกับภาครัฐได้อย่างต่อเนื่อง สอดรับกับแนวทางของรัฐบาลในการผลักดันเศรษฐกิจให้เติบโตอย่างแข็งแกร่งและยั่งยืน
สินเชื่อกรุงไทยรู้ใจคู่ค้าภาครัฐ เหมาะสำหรับผู้ประกอบการนิติบุคคลที่เป็นผู้ค้าภาครัฐในระบบ e-GP ของกรมบัญชีกลาง ที่ต้องการวงเงินสินเชื่อที่ยืดหยุ่นและครอบคลุมทุกความต้องการ โดยธนาคารได้พัฒนาโซลูชันทางการเงินครบวงจร เพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการในทุกขั้นตอนการดำเนินโครงการกับภาครัฐ ทั้งในด้านเงินทุนหมุนเวียนและเครื่องมือทางการเงินที่ครอบคลุมทุกขั้นตอนการประมูลงานภาครัฐ อาทิ บริการหนังสือค้ำประกัน (LG/e-LG) ทุกประเภท บริการหนังสือรับรองสินเชื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Credit Confirmation) ที่เชื่อมต่อตรงกับกรมบัญชีกลาง บริการตั๋วสัญญาใช้เงิน (PN/e-PN) สินเชื่อใบแจ้งหนี้เพื่อคู่ค้าภาครัฐ (Invoice Financing) รวมไปถึงวงเงินสินเชื่อต่างประเทศ (Trade Finance) เช่น L/C, DL/C T/R, และวงเงิน FX Derivative เป็นต้น ซึ่งเป็นโซลูชันที่ครอบคลุมทั้งสินเชื่อก่อนส่งมอบงาน (Pre-Finance) และหลังส่งมอบงาน (Post-Finance) โดยธนาคารให้ วงเงินสินเชื่อสูงสุด 100 ล้านบาท และวงเงินสินเชื่อไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกัน (Clean Loan) สูงสุด 20 ล้านบาท โดยธนาคารได้ใช้ข้อมูลธุรกรรม (Transaction Data) ของการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐมาใช้ในการนำเสนอวงเงินสินเชื่อให้เหมาะสมกับความต้องการของผู้ประกอบการแต่ละราย พร้อมข้อเสนออัตราดอกเบี้ยพิเศษ รวมถึงสามารถทำธุรกรรมผ่านช่องทางออนไลน์
ของธนาคาร (Krungthai BUSINESS) เพื่อช่วยลดภาระการจัดเตรียมเอกสาร ลดต้นทุนทางการเงิน และเพิ่มโอกาสให้ผู้ประกอบการเข้าถึงแหล่งทุนได้สะดวกยิ่งขึ้น