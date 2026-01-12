ขสมก.เซ็นข้อตกลงคุณธรรม ประมูลเช่ารถเมล์ EV 1,520 คัน มี”นครชัยแอร์”เป็นสัญญา โปร่งใส

ขสมก.จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงคุณธรรม โครงการเช่ารถโดยสารประจำทางปรับอากาศพลังงานสะอาด (EV) 1,520 คัน ร่วม “นครชัยแอร์”ผู้ชนะประมูล และองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน ตอกย้ำจตนารมณ์ร่วมกันความโปร่งใส ตรวจสอบได้ ตามหลักธรรมาภิบาล
วันที่ 12 มกราคม 2569 องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact) โครงการเช่ารถโดยสารประจำทางปรับอากาศพลังงานสะอาด (Electric Vehicle : EV) จำนวน 1,520 คัน โดยมีผู้บริหาร ขสมก. ผู้แทนภาคเอกชน และคณะผู้สังเกตการณ์จากองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) เข้าร่วมเป็นสักขีพยาน การจัดพิธีในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงเจตนารมณ์ร่วมกันระหว่างหน่วยงานของรัฐ ภาคเอกชน และองค์รอิสระด้านการต่อต้านการทุจริต ในการดำเนินโครงการภาครัฐด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้ และยึดหลักธรรมาภิบาล ตามแนวทางของข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact) เพื่อเสริมสร้าง ความเชื่อมั่นแก่ประชาชนต่อกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
นายกิตติกานต์ จอมดวง จารุวรพลกุล ผู้อำนวยการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ กล่าวว่า วันนี้นับเป็นโอกาสอันดีและมีความสำคัญยิ่ง ที่ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องได้มาร่วมกันในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงคุณธรรม สำหรับโครงการเช่ารถโดยสารประจำทางปรับอากาศพลังงานสะอาด (EV) จำนวน 1,520 คัน ซึ่งจัดขึ้นเพื่อแสดงเจตนารมณ์ร่วมกันทั้งของหน่วยงานเจ้าของโครงการ คือ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ คู่สัญญา คือ บริษัท นครชัยแอร์ จำกัด ซึ่งได้ยื่นข้อเสนอในราคาต่ำสุด และองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย)
ทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องตามมาตรา 17 และมาตรา 18 แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 โดยโครงการดังกล่าวนับเป็นโครงการสำคัญในการยกระดับคุณภาพการให้บริการขนส่งมวลชน แก่ประชาชน ควบคู่กับการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และสนับสนุนนโยบายการพัฒนาระบบคมนาคมขนส่ง ที่ยั่งยืนของประเทศ
การนำบันทึกข้อตกลงคุณธรรมมาใช้กับโครงการนี้ สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของหน่วยงานเจ้าของโครงการ คู่สัญญา และหน่วยงานกำกับดูแล ในการดำเนินงานด้วยความโปร่งใส ซื่อสัตย์สุจริต ตรวจสอบได้ และยึดหลักธรรมาภิบาลในทุกขั้นตอน ตั้งแต่การจัดซื้อจัดจ้างไปจนถึงการดำเนินโครงการตลอดอายุสัญญาและจะช่วยเสริมสร้างความเชื่อมั่นแก่ประชาชนและสังคมโดยรวม และเป็นแบบอย่างที่ดีของการบริหารจัดการโครงการภาครัฐที่มีความรับผิดชอบและยั่งยืน
ขสมก. ยืนยันความมุ่งมั่นในการดำเนินโครงการเช่ารถโดยสารประจำทางพลังงานสะอาด (EV) ภายใต้หลักธรรมาภิบาล ความโปร่งใส และความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อยกระดับระบบขนส่งมวลชนสาธารณะ ให้มีประสิทธิภาพ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และพัฒนาการให้บริการเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชน ได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป
ขสมก.ประมูลโครงการเช่ารถโดยสารประจำทางปรับอากาศพลังงานสะอาด (EV) ขสมก. จำนวน 1,520 คัน และระบบอัดประจุไฟฟ้า ระยะเวลาการเช่า 7 ปี ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลาง 15,326.737 ล้านบาท ซึ่งปรากฎว่า บริษัท นครชัยแอร์ จำกัด เป็นผู้ชนะ โดยเสนอราคาต่ำสุดที่ 14,913.80 ล้านบาท และจากการเจรจาต่อรอง มีการลดราคาลงอีก 8 ล้านบาท เหลือวงเงินที่ 14,905 ล้านบาท