“กัน จอมพลัง” ซัดกลับ “ไอซ์ รักชนก”แค่อยากเบี่ยงประเด็นให้นักสิทธิหรือเปล่า? ลั่น “ตอนเช้ายังขอให้ช่วยอยู่เลย”

“กัน จอมพลัง” โพสต์ตอบโต้ “ไอซ์ รักชนก” ส.ส.พรรคประชาชน หลังแชร์ข่าวบริษัทตนคว้างานจากกระทรวงเกษตรฯ รวม 9.7 แสนบาท ระบุอีกฝ่ายเปลี่ยนประเด็น ทั้งที่ตอนเช้ายังขอให้ช่วยเหลือเรื่องงานอยู่เอง
จากกรณี "กัน จอมพลัง" โพสต์ตอบรับ "ไอซ์ รักชนก" สส.พรรคประชาชน หลังขอให้ช่วยปราบปรามแก๊งสแกมเมอร์ ยันพร้อมร่วมมือเต็มที่ หลังจาก ไอซ์ รักชนก ศรีนอก สส.กทม. พรรคประชาชน แชร์โพสต์ นายรังสิมันต์ โรม สส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน พร้อมวอน “กัน จอมพลัง” บอก ได้โปรดช่วยประเทศนี้จากสแกมเมอร์ด้วยนะคะ “นายกฯอนุทิน-ธรรมนัส” ไม่ได้ยินเสียงเราแล้ว ตามที่นำเสนอข่าวไปแล้วนั่น
วันนี้ (15 ต.ค.) เพจ“กัน จอมพลัง” ได้โพสต์เผยความคืบหน้ากรณีดังกล่าวโดยระบุว่า “พรรคส้มแค่อยากเบี่ยงประเด็นให้นักสิทธิหรือเปล่า ส.ส. พรรคประชาชน ขอให้ผมช่วยสุดท้ายก็เงียบเลยไม่มีใครติดต่อมา เราก็นึกว่าเอาจริง
และเพิ่มเติมในคอมเมนท์ โดยระบุว่า “อ่าเปลี่ยนประเด็นแล้ว เมื่อเช้ายังขอให้ผมช่วยอยู่เลยไหนจะไปคอลเซนเตอร์ เปลี่ยนมาเล่นผมอีกแล้วบริษัทหรือคุณสมบัติไม่เหมาะสมที่จะได้งานหรอครับไปตามระเบียบทุกอย่าง ถือเป็นว่าเป็นคนที่คบได้เลยนะครับตอนเช้ายังขอให้ช่วยอยู่เลย”
ซึ่งตอบโต้ ไอซ์ รักชนก ศรีนอก สส.กทม. พรรคประชาชน ที่ได้แชร์โพสต์ จากสำนักข่าวอิศรา ที่ระบุข้อความว่า “บ.กัน จอมพลัง คว้างาน ก.เกษตรฯอีก 2 สัญญา 9.7 แสน / ‘วิธีเฉพาะเจาะจง’รวด โดยระบุข้อความบนโพสต์ว่า “เกร็ดความรู้สำหรับพ่อแม่พี่น้องประชาชน : การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ หากมูลค่าต่ำกว่า 500,000 บาท สามารถใช้วิธีเฉพาะเจาะจงจิ้มเลือกได้เลย ว่าต้องการใช้ผู้รับเหมาเจ้าไหน ซึ่งสถิติที่ผ่านมาการเลือกผู้รับเหมาโดยวิธีเฉพาะเจาะจงในหลายครั้งเป็นการเลือกเอื้อประโยชน์ให้บริษัทของคนใกล้ชิด
ไม่ได้บอกว่าทุกกรณีจะต้องเป็นแบบนั้นนะคะ แค่แจ้งข้อมูล"