"ชูวิทย์" ลากไส้ส้ม...ดีลโหวต“อนุทิน” มีอะไรมากกว่าแก้ รธน. และดีลข้อมูลเทาจากใครเอ่ย? แลกตำแหน่งรองนายกฯ คุมตำรวจ! ** “หนู” เปิดตัวเป็น “DNA ลุงตู่” หวังปักธงภูมิใจไทย สนามเลือกตั้งกรุงเทพฯ

ข่าวปนคน คนปนข่าว
++ "ชูวิทย์" ลากไส้ส้ม...ดีลโหวต“อนุทิน” มีอะไรมากกว่าแก้ รธน. และดีลข้อมูลเทาจากใครเอ่ย? แลกตำแหน่งรองนายกฯ คุมตำรวจ!
ลีลานักแฉระดับตำนาน เมื่อ "เฮียชู" ชูวิทย์ กมลวิศิษฎ์ ออกมาลากไส้พรรคสีส้ม ชนิดแฉยับกลางโซเชียลในเพจตัวเองภายใต้หัวข้อ “มุ้งในพรรคส้ม EP.1 ใครว่าไม่มี?”
งานนี้บอกเลยว่า ไม่ได้มาเล่นๆ แต่มาพร้อมข้อมูลระดับ “ลึกสุดซอย” ที่ทำให้ "ติ่งส้ม" มีหนาวสะท้านทรวง
“ชูวิทย์” ไล่เรียงประวัติศาสตร์ส้มตั้งแต่ยุคอนาคตใหม่ ที่มี “มุ้งฮาร์ดคอร์” แถวแรกอย่าง “ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ-ปิยบุตร แสงกนกกุล -ช่อ พรรณิการ์ วานิช” ชูธงแก้ ม.112 ปลุกม็อบ 3 นิ้ว จนเด็กๆกลายเป็นเหยื่อสังเวยอุดมการณ์ ติดคุกกันระนาว หนีไปอยู่ต่างประเทศก็หลายคน
แต่พอเวลาผ่านไป กระแสจืดจาง แกนนำถูกทิ้ง อนาคตหาย แต่พรรคส้มกลับเริ่ม “หิวอำนาจรัฐ” จนยอมกลืนน้ำลายตัวเอง!
พอมาถึงยุค “ก้าวไกล”แถวสอง ที่มี “พิธา ลิ้มเจริญรัตน์” เป็นนอมินีพ่วงทีม “ต๋อม” ชัยธวัช ตุลาธน ก็ยังไม่เข็ด ชูแก้ ม.112 และอาศัยคน "เบื่อลุง" ที่อยู่ในอำนาจรัฐมา 8 ปีขี่กระแส “มีเรา ไม่มีลุง” จนได้ 14.4 ล้านเสียง แต่สุดท้าย ก็วืดเก้าอี้นายกฯ เพราะสว. ไม่เอา แถมพรรคถูกยุบซ้ำรอยเดิม แถวสองเลยกอดคอกันโดนตัดสิทธิ ไปตามระเบียบ
จุดพีกที่สุด ที่ “ชูวิทย์” ลากออกมาแฉ คือยุคพรรคประชาชน ที่นำโดย “เท้ง” ณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ ซึ่งเฮียชู นิยามว่าเป็น “มุ้งประนีประนอม”
งานนี้เจ้าพ่อแฉ บอกว่า อุดมการณ์เริ่มสู้ค่าใช้จ่ายไม่ไหว เพราะการเอา“เงินกงสี” มาถลุง จนครอบครัวมีปัญหา มันมีจริง!
เปรียบเสมือน “เล่นไพ่ใช้เงินกงสี” จนสุดท้ายต้องยอมทำ “Grand Compromise” หรือ ดีลประนีประนอมครั้งใหญ่กับฝั่งอนุรักษนิยม !!
มาพร้อมกับคำถามว่า ดีลลับโหวต “อนุทิน” เป็นนายกฯ เพื่อแลกกับการแก้รัฐธรรมนูญใน 4 เดือน... มันมีอะไรมากกว่านั้น ใช่ไหม ?
“เป็นฝ่ายค้านมันอดอยากปากแห้ง!” วลีอมตะ ที่ “ชูวิทย์” ย้ำชัดว่าใช้ได้เสมอ แม้แต่กับพรรคส้ม ที่เคยชี้นิ้วด่าคนอื่นว่าเป็นนักการเมืองเก่า แต่ตอนนี้กลับมีมุ้งภายใน แย่งชิงกันเติบโต และเริ่มถอยอุดมการณ์ เข้าสู่ “วังวนน้ำเน่า” ที่ตัวเองเคยรังเกียจ
ยังไม่จบ! “ชูวิทย์” ทิ้งบอมบ์ลูกใหญ่เรื่อง “ข้อมูลเทาๆ” ที่พรรคส้มชอบเอามาใช้ในสภานั้น มีเบื้องหลังไม่ธรรมดา
โดยตั้งคำถามแรงๆ ว่า ใครใส่พานเอาข้อมูลมาประเคนให้ ? แล้ว "ธนาธร" ก็ชุบมือเปิบ เคลมว่าเป็นผลงานเด่นของพรรค
ใครกันที่รับปากว่า ถ้าได้ สส.ภาคใต้ 10 คน จะประเคนเก้าอี้ “รองนายกฯ คุมตำรวจ” ให้เป็นรางวัล ?..
นี่ก็เป็นลีลาของนักแฉในตำนาน ที่ลากไส้เจ้าของพรรคส้ม มาประจานกลางลานโซเชี่ยล เต็มๆ
++ “หนู” เปิดตัวเป็น “DNA ลุงตู่” หวังปักธงภูมิใจไทย สนามเลือกตั้งกรุงเทพฯ
สนามเลือกตั้งกรุงเทพมหานคร ที่มี 33 เขตเลือกตั้ง และจังหวัดปริมณฑลอย่าง สมุทรปราการ นนทบุรี ปทุมธานี ถือเป็นสมรภูมิของ “ศึกชนช้าง” ระหว่างพรรคการเมือง ทั้ง สส.เขต และคะแนนปาร์ตี้ลิสต์
การจะเลือกใคร พรรคไหน ส่วนใหญ่จะพิจารณาจากนโยบายด้านเศรษฐกิจ ปากท้อง คุณภาพชีวิต และการเมืองเชิงโครงสร้าง เป็นตัวชี้วัดความนิยม
ที่สำคัญคือ การตัดสินใจของคนกรุง มักเป็นไปตามกระแส หรืออารมณ์ความรู้สึกในช่วงโค้งสุดท้ายใกล้วันเลือกตั้งแทบทุกครั้ง และมักจะไหลไปในทิศทางเดียวกันเสียด้วย
การเลือกตั้งครั้งที่แล้ว ปี 2566 “พรรคสีส้ม” ที่ตอนนั้นยังเป็นพรรคก้าวไกล กวาดเกือบหมดกรุงเทพฯ ได้ไป 32 ที่นั่ง โดยมีพรรคเพื่อไทย แบ่งมาได้เพียง 1 เก้าอี้เท่านั้น ส่วนประชาธิปัตย์ สูญพันธุ์!!
แต่ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา ผลงานของพรรคสีส้ม กลับไม่เป็นโล้เป็นพาย ไม่ได้สร้าง “การเมืองใหม่” อย่างที่คนกรุงคาดหวัง มีเพียงวาทกรรม และข่าวอื้อฉาว ของสส. และสมาชิกพรรคอีกต่างหาก กระแสพรรคส้มดาวน์ลงอย่างรู้สึกได้
นักวิเคราะห์ วิจารณ์ ประเมินกันว่า การเลือกตั้งครั้งนี้ น่าจะเป็นการขับเคี่ยวกันของ 4 พรรคใหญ่ คือ พรรคประชาชน พรรคเพื่อไทย พรรคประชาธิปัตย์ และ พรรคภูมิใจไทย
3 พรรคแรก คือ ประชาชน เพื่อไทย ประชาธิปัตย์ ต่างเคยยึดครองพื้นที่กรุงเทพฯมาก่อน
ประชาธิปัตย์ แม้จะสูญพันธุ์ในครั้งที่แล้ว แต่เมื่อ “อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ” รีเทิร์นกลับมาเป็นหัวหน้าพรรคและ แคนดิเดตนายกฯ ก็เรียกกระแส ความคึกคักจาก “แม่ยกสีฟ้า” ได้พอสมควร แม้ผู้สมัครสส.เขต จะเป็นหน้าใหม่เกือบทั้งหมด แต่ประชาธิปัตย์ ก็ตั้งความหวังไว้กับคะแนนปาร์ตี้ลิสต์
ส่วนพรรคภูมิใจไทย ยังไม่เคยปักธงในกรุงเทพฯ ได้เลย และการเลือกตั้งครั้งนี้ พวกเขาหมายมั่นว่าจะได้เป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลต่อ แต่ถ้าไม่มี สส.ในพื้นที่กรุงเทพฯ ซึ่งเป็นเมืองหลวงของประเทศเลย คงรู้สึกว่าจะต้องถูกเย้ยหยันแน่
พรรคภูมิใจไทยตั้งให้ “เอกนัฏ พร้อมพันธุ์” กับ “ศุภมาส อิศรภักดี” เป็นเจ้าภาพ ดูแล จัดทัพสู้ศึก
“อนุทิน ชาญวีรกูล” หัวหน้าพรรค และแคนดิเดตนายกฯ อาศัยช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา พาหัวหน้าทีมเศรษฐกิจ อย่าง “เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาส” และ “ศุภจี สุธรรมพันธุ์” สองรัฐมนตรีมือโปร และ เป็นว่าที่รัฐมนตรีในรัฐบาลหน้า รวมทั้ง “สีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว” แคนดิเดตนายกฯ ลงพื้นที่พบปะประชาชนชาวกทม. ตั้งแต่เช้า ที่สวนลุมพินี ต่อเนื่องไปที่ ตลาด อตก. สยามสแควร์ และปิดท้ายที่เยาวราช
ในช่วงที่พบปะกลุ่มเยาวชน คนรุ่นใหม่ที่ย่านสยามสแควร์ “อนุทิน” ก็ได้เอ่ยปาก ขอคะแนน “คนรักลุงตู่” ให้ “ลุงหนู”ด้วย เพราะลุงตู่ ไม่ได้ลงเลือกตั้งในครั้งนี้
การที่ “อนุทิน” พูดเช่นนั้น บางคนอาจมองว่า ตอนนี้กระแสชื่นชมทหารมาแรง จึงคิดว่า “ลุงตู่” พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา น่าจะเป็นตัวแทนทหารได้
และในความจริงแล้ว “พรรคภูมิใจไทย” ยุคนี้ ก็มีคนของ “ลุงตู่” ย้ายเข้ามาร่วมงาน อย่าง เช่น “กลุ่มเสี่ยเฮ้ง” สุชาติ ชมกลิ่น ... “กลุ่มเสี่ยขิง” เอกนัฏ พร้อมพันธุ์ รวมทั้ง “ธนกร วังบุญคงชนะ” ซึ่งคนเหล่านี้ มาจากพรรครวมไทยสร้างชาติ ที่เปรียบเป็น “พรรค DNA ลุงตู่”
พูดง่ายๆ ว่า “พรรคภูมิใจไทย” ยุคนี้ ก็คือ “พรรคDNA ลุงตู่” ที่เป็นตัวแทนในฝ่ายอนุรักษ์นิยม นั่นเอง “อนุทิน” ถึงกล้าเปิดหน้าหาเสียงแบบ ขอเซ้งคะแนนจาก“ติ่งลุงตู่” ให้มาช่วยหนุน “ลุงหนู” แบบไม่เคอะเขิน
ก็ต้องวัดใจว่า วันนี้คนกรุงจะยังคิดถึง “ลุงตู่” หรือไม่ และคิดอย่างไร เพราะเมื่อช่วง 3-4 ปีที่แล้ว คนกรุงเบื่อลุงมาก
มากถึงขนาดว่า พรรคส้มที่ “แลนด์สไลด์” ในสนามเลือกตั้งกรุงเทพฯได้ ก็เพราะขี่กระแส “มีเรา ไม่มีลุง” !!