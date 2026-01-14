กกต.แจงแก้แล้ว ข้อมูล “ผู้สมัคร สส.-พรรค” ในเอกสารเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร พร้อมส่งไปเผยแพร่ใหม่

กกต.แจงแก้ไขข้อมูล “ผู้สมัคร สส.-พรรค” ในเอกสาร เลือกตั้งนอกราชอาณาจักร ส่งกลับสถานทูต-สถานกงสุลนำไปเผยแพร่ใหม่แล้ว
วันนี้ (14 ม.ค.) ว่าที่ ร.ต.ภาสกร สิริภคยาพร รองเลขาธิการ กกต. ชี้แจงกรณีพบเอกสารรายชื่อผู้สมัคร สส. แบบแบ่งเขตที่ส่งไปสำหรับการเลือกตั้ง นอกราชอาณาจักร ที่ปรากฎข้อมูลผิดพลาด ว่าสำนักงาน กกต.ได้ส่งเอกสารรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง สส.แบบแบ่งเขตที่พบรูปภาพของผู้สมัครมีความซ้ำซ้อน และรายชื่อพรรคการเมืองมีความคลาดเคลื่อน โดยเรื่องนี้เป็นการดำเนินการร่วมกันระหว่างสำนักงาน กกต.และสถานเอกอัครราชทูต สถานกงสุล ตรวจสอบพบความคลาดเคลื่อน ซึ่งสำนักงานได้มอบหมายให้ผู้ที่เกี่ยวข้องดำเนินการแก้ไขอย่างเร่งด่วน โดยดำเนินการแก้ไขไปตั้งแต่เมื่อวันที่ 11 มกราคมที่ผ่านมา และส่งกลับไปยังสถานเอกอัครราชทูต สถานกงสุลทุกแห่ง ให้เผยแพร่เอกสารให้คนไทยที่พำนักอยู่ในต่างประเทศที่ลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร
ยืนยันว่าข้อมูลได้มีการดำเนินการแก้ไขให้ถูกต้อง และส่งกลับไปยังสถานทูตทุกแห่ง เชื่อว่าข้อมูลที่ส่งไปยังผู้มีสิทธิเลือกตั้งเป็นข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วน
พร้อมนี้ขอให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งได้ศึกษารายละเอียดจากข้อมูลของสถานเอกอัครราชทูต และสถานกงสุลใหญ่ ซึ่งเป็นข้อมูลที่ได้มีการประสานงานร่วมกับ กกต.และสามารถตรวจสอบได้จาก แอปพลิเคชัน smart vote ของ กกต. ซึ่งจะมีข้อมูลผู้สมัครรับเลือกตั้ง ทั้งแบบแบ่งเขตและแบบบัญชีรายชื่อให้ได้ศึกษา
ส่วนกรณีข้อมูลในแอปพลิเคชัน Smart Vote ที่มีความคลาดเคลื่อน สำนักงานได้มีการตรวจสอบกับผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้ง ข้อมูล โดยพยายามดำเนินการปรับแก้ไขให้ถูกต้องในทุกส่วน พร้อมขออภัยผู้ที่เกี่ยวข้องที่เอกสารเกิดความผิดพลาด
