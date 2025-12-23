วันละแสน กกต.สรุป 3 วันลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้า-นอกราชอาณาจักรรวม 3 แสนคน

เพิ่มวันละแสน กกต.สรุปจำนวนผู้ลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้า และเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร 3 วัน 3 แสนคน
วันนี้ (23 ธ.ค.) สำนักงานกกต.สรุปจำนวนผู้ลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้า และเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร เมื่อวันที่ 22 ธ.ค.ที่ผ่านมา ซึ่งเป็นวันที่ 3 ของการเปิดให้ลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้า พบว่า มีผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ยื่นขอลงทะเบียนใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้า ทั้งในเขตเลือกตั้ง นอกเขตเลือกตั้ง และนอกราชอาณาจักร รวม 109,366 คน ในจำนวนนี้เป็นผู้ลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งในเขต ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานในวันเลือกตั้ง จำนวน 229 คน ผู้ลงทะเบียนเลือกตั้งนอกเขตเลือกตั้ง จำนวน 101,045 คน และ ผู้ลงทะเบียนนอกราชอาณาจักร จำนวน 8,092 คน รวมจำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ยื่นขอลงทะเบียนใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้า ทั้งในเขตเลือกตั้ง นอกเขตเลือกตั้ง และนอกราชอาณาจักร ตั้งแต่วันที่ 20 ธ.ค.ซึ่งเป็นวันแรกที่เปิดให้มีการลงทะเบียน มีทั้งสิ้น 314,821 คน
สำหรับช่องทางการลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้าก่อนวันเลือกตั้งและเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร สามารถทำได้ 3 ช่องทาง คือลงทะเบียนด้วยตัวเองที่สำนักนายทะเบียนท้องถิ่น นายทะเบียนอำเภอ สำนักงานเขตทั้ง 50 กรุงเทพมหานคร หรือ สถานเอกอัครราชทูต ช่องทางลงทะเบียนทางไปรษณีย์และลงทะเบียนทางออนไลน์ซึ่งสามารถลงทะเบียนได้ตลอด 24 ชั่วโมง ซึ่งเปิดให้ลงทะเบียนระหว่างวันที่ 20 ธ.ค. 2568 ถึงวันที่ 5 ม.ค. 2569