สถานทูตไทยในต่างแดนแจงช่องทางลงทะเบียยนออกเสียงประชามตินอกราชอาณาจักร

สถานทูตไทยในต่างแดน เปิดช่องทางคนไทยลงทะเบียนทำประชามตินอกราชอาณาจักร พร้อมกำหนดวันเวลาและสถานที่ออกเสียง
วันนี้(2ม.ค.)ผู้สื่อข่าวรายงานว่าหลังจากประกาศ กกต.เรื่องกำหนดวันและเวลายื่นคำขอลงทะเบียนใช้สิทธิลงคะแนนออกเสียงประชามตินอกเขต ประชามตินอกราชอาณาจักรและที่ออกเสียงประชามติสำหรับคนพิการ หรือทุพพลภาพ หรือผู้สูงอายุ มีผลบังคับใช้ในวันนี้ สถานเอกอัครราชทูตไทยในต่างประเทศได้เริ่มทยอยประกาศประชาสัมพันธ์และเปิดช่องทางเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนไทยที่มีถิ่นพำนักในต่างประเทศได้ลงทะเบียนขอใช้สิทธิออกเสียงประชามตินอกราชอาณาจักร รวมถึงออกประกาศเรื่องกำหนดวิธีการ วันเวลาและสถานที่ออกเสียงประชามติ
เช่น สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงลอนดอน สหราชอาณาจักร ได้ออกประกาศกำหนดวันเวลาสถานที่ในการออกเสียง สำหรับสหราชอาณาจักร ลงคะแนนออกเสียงทางไปรษณีย์ โดยให้ส่งบัตรออกเสียงถึงสถานเอกอัครราชทูต ณกรุงลอนดอน ในวันที่ 31 มกราคม และออกเสียง ณ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลอนดอนในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ เวลา 15.00 น เป็นต้นไป ขณะที่ ไอร์แลนด์ ได้กำหนดให้มีการลงคะแนนออกเสียงทางไปรษณีย์ โดยให้ส่งบัตรออกเสียงถึงสถานกงสุลกิตติมศักดิ์ ณ กรุงดับลิน ภายในวันที่ 31 มกราคม
สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงสตอกโฮล์ม สวีเดน ได้เชิญชวนคนไทยในสวีเดนและลัตเวีย ลงทะเบียนออกเสียงประชามตินอกราชอาณาจักร และกำหนดวิธีการออกเสียงประชามติ 2 วิธี คือ ออกเสียง ณ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงสตอกโฮล์ม วันที่ 24 มกราคม 2569 เวลา 9:00-17:00 น. ซึ่งเป็นวันเดียวกับวันตั้งนอกราชอาณาจักร และการลงคะแนนออกเสียงทางไปรษณีย์ โดยให้ส่งบัตรออกเสียงถึงสถานทูตภายในวันที่ 28 มกราคม
สถานอัครราชทูตไทย ณ กรุงโดฮา ได้กำหนดวิธีการออกเสียงประชามติ โดยให้ลงทะเบียนราชอาณาจักรทั้งทางออนไลน์และลงทะเบียนที่สถานทูต และกำหนดให้สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโดฮา เป็นที่ออกเสียงลงคะแนนประชามติ และสถานที่นับคะแนน โดยกำหนดวันออกเสียงประชามติ เป็นวันเดียวกับวันเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร คือระหว่างวันที่ 29 - 30 มกราคมเวลา 9:00 - 17:00 น.
ขณะที่เอกอัครราชทูตไทย ณสิงคโปร์ ได้กำหนดให้การออกเสียงประชามติเกิดขึ้นระหว่างวันที่ 24-25 มกราคมเวลา 9:00 - 18:00 น ณ สถานเอกอัครราชทูตพร้อมการเลือกตั้ง สส.
ขณะสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงอาบูดาบี ได้เชิญชวนคนไทยให้ลงทะเบียนออกเสียงประชามตินอกราชอาณาจักรทั้งทางออนไลน์หรือสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ่ และได้มีการกำหนดการออกเสียงประชามติเป็นวันเดียวกับวันเลือกตั้งส.สนอกราชอาณาจักรคือวันที่ 24-25 มกราคมณสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอาบูดาบี