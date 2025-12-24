กกต.สรุปยอดลงทะเบียนใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้า-นอก ปท.รวม 4 แสนราย

กกต.สรุปยอดลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้าและนอกราชอาณาจักร รวม 400,000 ราย
วันนี้(24ธ.ค.)สำนักงาน กกต.สรุปตัวเลขผู้ลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งก่อนวันเลือกตั้ง ซึ่งเปิดให้ลงทะเบียนระหว่างวันที่ 20 ธันวาคม 2568 ถึง 5 มกราคม 2569 ซึ่งยอดผู้ลงทะเบียนรวม 4 วันระหว่างวันที่ 20-23 ธันวาคม รวม 403,182 คน แบ่งเป็นมีผู้ขอลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้าในเขตเลือกตั้ง 565 คน ผู้ขอลงทะเบียนเลือกตั้งนอกเขตเลือกตั้ง จำนวน 369,463 คน และมีผู้ลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรจำนวน 33,154 คน
สำหรับการเปิดให้ลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้า ในเขต นอกเขตเลือกตั้ง และราชอาณาจักร จะเปิดให้ผู้ที่มีกิจธุระในวันเลือกตั้งเป็นการทั่วไป 8 กุมภาพันธ์ 2569 ลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้าได้จนถึงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2569 ซึ่งหลังปิดให้ลงทะเบียน กกต.ก็จะมีการสรุปตัวเลขผู้ขอใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้า เพื่อนำไปจัดทำเป็นทะเบียนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง นำไปติดประกาศไว้ในสถานที่เลือกตั้งกลางต่อไป