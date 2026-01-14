กรมการปกครอง เปิดแผนปฏิบัติราชการ ปี69 บนงบ 5.2 หมื่นล้าน พบลงทุนเฉพาะบัตรประชาชน 1,372 ล้าน จัดซื้อปืนทะลุ 140 ล้าน

กรมการปกครอง เปิดแผนปฏิบัติราชการ ปี2569 บนงบประมาณ 52,385.8 ล้าน พบเฉพาะ "งบลงทุน" 3,758.7 ล้าน แยกตามยุทธศาสตร์/โครงการ/กิจกรรม ที่น่าสนใจ "งานบัตรประจำตัวประชาชน (Smart Card)" รับจัดสรร 1,372 ล้าน พ่วงบำรุงรักษาระบบ ThaID ปีละ 30 ล้าน ส่วน "โครงการจัดหาอาวุธปืน/กระสุน/เสื้อเกราะ" ให้อส.ทั่วประเทศ ปีนี้ได้รับจัดสรร มากกว่า 140 ล้าน รวมถึงหนุนปฏิบัติงานอำเภอ 878 แห่งรวม 4,570 ล้าน
วันนี้ (14 ม.ค.2569) มีรายงานจากกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า กรมการปกครอง เผยแพร่ แผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ. 2569) ของกรมการปกครอง ในกำกับของนายนฤชา โฆษาศิวิไลซ์ อธิบดีปค.
พบว่าในปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 กรมการปกครองได้รับวงเงินงบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณ รายจ่ายประจำ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 จำนวน 52,385.8658 ล้านบาท โดยแบ่งเป็น
โดยเฉพาะ "งบลงทุน" ได้รับจัดสรร วงเงิน 3,758.7624 ล้านบาท ขณะที่ยุทธศาสตร์และโครงการ ในงบลงทุนที่น่าสนใจ เช่น
ยุทธศาสตร์พัฒนาบริการประชาชนและการพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ ที่ได้รับจัดสรร 7,680,525,800 บาท จัดสรรให้โครงการพัฒนาการให้บริการทะเบียนบัตรประจำตัวประชาชนและข้อมูลสารสนเทศ 1,372,368,100 บาท
จัดสรรให้กิจกรรมพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนด้านทะเบียนและข้อมูลสารสนเทศ 929,491,000 บาท โครงการอำนวยการบริหารจัดการเพิ่มประสิทธิภาพงานบริการทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน 134,865,000 บาท
และโครงการพัฒนาระบบสื่อสารเพื่อการบริการประชาชนด้านทะเบียนและข้อมูลสารสนเทศ 186,180,000 บาท เป็นต้น
ที่น่าสนใจ ยังพบ โครงการค่าบำรุงรักษาระบบการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล (ThaID) ปีละ 30,000,000 บาท
โครงการจ้างบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ประกอบตามโครงการจัดทำระบบการให้บริการประชาชนทางด้านการทะเบียน และบัตรประจำตัวประชาชน 241,880,400 บาท
โครงการก่อสร้างศูนย์ควบคุมระบบคอมพิวเตอร์กลาง สำนักบริหารการทะเบียน อำเภอเมืองนครปฐม 265,738,900 บาท โครงการบริการด้านการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชน 442,877,100 บาท
โครงการอำนวยการบริหารการออกบัตรประจำตัวประชาชน (Smart Card) 18,923,100 บาท และ โครงการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนแบบอเนกประสงค์ (Smart Card) 423,954,000 บาท
มีรายงานว่า ขณะที่การจัดซื้อจัดจ้าง โครงการเกี่ยวกับอาวุธปืน ให้กับ อส. ในปีงบ 2569 เช่น โครงการจัดหากระสุนปืน ขนาด 5.56 มม. ชนิดธรรมดา 4,631,300 บาท โครงการจัดหากระสุนปืน ขนาด 9 มม. 3,038,800 บาท
โครงการจัดหากระสุนปืนลูกซอง ขนาด 12 เกจ 855,600 บาท.
เฉพาะ อส.ในพื้นที่ 3 จชต. และ 4 อำเภอของจังหวัดสงขลา โครงการจัดหาอาวุธปืน ขนาด 5.56 มม. 7,800,000 บาท โครงการจัดหาอาวุธปืนพกสั้น ขนาด 9 มม. 5,500,000 บาท
โครงการจัดหาเสื้อเกราะป้องกันกระสุน ระดับ 3 (LEVEL III) จชต. 92,000,000 บาท โครงการจัดหาเสื้อเกราะกันกระสุนระดับ 3 27,600,000 บาท โครงการจัดหากระสุนปืนลูกซองสำรองคลังให้พื้นที่ จชต. และ 4 อำเภอของจังหวัดสงขลา 2,160,000 บาท
นอกจากนี้ ยังจัดสสรให้โครงการบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ โครงการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 574,677,400 บาท
โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งในการรักษาความสงบเรียบร้อยและป้องกันตนเองของประชาชนในหมู่บ้านจังหวัดชายแดนภาคใต้ 428,048,000 บาท
"สำหรับโครงการสนับสนุนการขับเคลื่อนศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ 878 แห่ง สนับสนุนการขับเคลื่อนภารกิจศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ 101,977,800 บาท
ยังพบโครงการจัดสรร "ค่าเบี้ยเลี้ยงสนามและเสบียงสนาม อส." 1,346,583,700 บาท ซึ่งในปี 2569 จะดำเนินการจัดหาเครื่องแต่งกายสำหรับสมาชิก อส. ในพื้นที่ทั่วประเทศ 246,786,700 บาท
ขณะที่โครงการสนับสนุนการบูรณาการงานในพื้นที่เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารราชการ 5,689,292,200 บาท แยกเป็น สนับสนุนการปฏิบัติงานของอำเภอ 4,570,319,600 บาท เช่น การบริหารจัดการจุดเคาน์เตอร์บริการอำเภอ..ยิ้ม 16,320,000 บาท เป็นต้น
ตอนท้ายยังจะมีการจัดสรร โครงการค่าก่อสร้างอาคารหอประชุมอำเภอ 15 แห่ง 137,415,000 บาท ก่อสร้างอาคารที่ว่าการอำเภอ 20 แห่ง 581,740,000 บาท ก่อสร้างบ้านพักปลัดจังหวัด/นายอำเภอ 40 แห่ง 161,120,000 บาท
ก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ 7-8 จำนวน 30 แห่ง 75,780,000 บาท บ้านพักข้าราชการ ระดับ 3-6 จำนวน 30 แห่ง 56,190,000 บาท และบ้านพักข้าราชการ ระดับ 1-2 จำ นวน 15 แห่ง 44,940,000 บาท เป็นต้น.