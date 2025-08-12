“ชาญชัย” ลุยชายแดนบุรีรัมย์–สุรินทร์ มอบเกราะกันกระสุน-อุปกรณ์ภารกิจ ปกป้องผู้พิทักษ์ชาติ

“สว.ชาญชัย” ลุยชายแดนบุรีรัมย์–สุรินทร์ มอบเกราะกันกระสุน-อุปกรณ์ภารกิจให้ทหารและชรบ.เยี่ยมโรงพยาบาล–พบกาชาดสากล รับฟังปัญหาผลกระทบเหตุความขัดแย้งชายแดน
นายชาญชัย ไชยพิศ สมาชิกวุฒิสภา ลงพื้นที่ชายแดนไทย–กัมพูชา เริ่มที่อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ มอบตาข่ายให้กองร้อยทหารราบที่ 251 สำหรับใช้ในภารกิจป้องกันประเทศ ก่อนเดินทางต่อไปยังอำเภอพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์
ในพื้นที่ อ.พนมดงรัก นายชาญชัยได้มอบชุดเสื้อสำหรับชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) และเสื้อเกราะกันกระสุนให้ นายอำเภอพนมดงรัก เพื่อนำไปใช้เป็นเกราะป้องกันชีวิตผู้ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่เสี่ยงภัย พร้อมมอบตาข่ายให้กองร้อยทหารปืนใหญ่ค้นหาเป้าหมาย
นอกจากนี้ ยังเข้าเยี่ยมโรงพยาบาลอำเภอพนมดงรัก พบปะพูดคุยกับคณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ (ICRC) เพื่อรับฟังสถานการณ์และผลกระทบจากความขัดแย้งชายแดน ซึ่งยังคงทิ้งร่องรอยบาดแผลทั้งทางร่างกายและจิตใจให้กับผู้ประสบเหตุ