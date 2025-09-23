รอง ผบ.ตร. ถกเร่งจัดหาเสื้อเกราะกันกระสุน เสริมกำลังตำรวจภาค 2 รับมือภัยชายแดน

รอง ผบ.ตร. ประชุมเร่งรัดจัดหาเสื้อเกราะกันกระสุน สนับสนุนตำรวจภูธรภาค 2 ปฏิบัติหน้าที่พื้นที่ชายแดนตะวันออก เผชิญภัยอาชญากรรมข้ามชาติและปัญหาความมั่นคง
วันที่ 22 ก.ย. ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ตร.) พล.ต.อ. กรไชย คล้ายคลึง รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (รอง ผบ.ตร.) เป็นประธานการประชุมเพื่อติดตามความคืบหน้ากรณีตำรวจภูธรภาค 2 ขอรับการสนับสนุนยุทธภัณฑ์ประเภทเสื้อเกราะกันกระสุน โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม
สำหรับการประชุมในครั้งนี้เป็นไปเพื่อเร่งรัดการจัดซื้อจัดหายุทธภัณฑ์ที่จำเป็นสำหรับเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ตำรวจภูธรภาค 2 ซึ่งรับผิดชอบพื้นที่ 8 จังหวัดในภาคตะวันออก ได้แก่ ฉะเชิงเทรา, ชลบุรี, ระยอง, จันทบุรี, ตราด, นครนายก, ปราจีนบุรี และสระแก้ว
ทั้งนี้พื้นที่ดังกล่าวมีความสำคัญทางยุทธศาสตร์เนื่องจากมีแนวชายแดนติดกับประเทศเพื่อนบ้านทั้งทางบกและทางทะเล อีกทั้งยังมีปัญหาความมั่นคงที่เกี่ยวข้องกับอาชญากรรมข้ามชาติ, การลักลอบเข้าเมือง, และการค้าอาวุธสงคราม
นอกจากนี้การที่เจ้าหน้าที่ตำรวจในพื้นที่นี้ต้องเผชิญกับภัยคุกคามเหล่านี้อย่างต่อเนื่อง ทำให้มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องได้รับยุทธภัณฑ์ที่เหมาะสมและทันสมัยอย่าง เสื้อเกราะกันกระสุน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและสร้างความปลอดภัยสูงสุดให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติหน้าที่