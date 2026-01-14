“เชน” โวพท.ยก 16 เขตโคราชสู่พรรคอันดับ 1 ชี้แห่ซบภท.ไม่กระทบหลังบ้านดี ลั่นตั้งรบ.สุจริต ไม่เทา ไม่โกง

"ลูกเจ๊แดง" มั่นใจเพื่อไทยยก 16 เขตโคราช สู่พรรคอันดับ 1 ชี้ อดีต สส.พท.ย้าย ภท. ไม่กระทบ มีระบบหลังบ้านดี ย้ำ พร้อมจัดตั้งรัฐบาลบนเงื่อนไขสุจริต ไม่เทา ไม่เอาคอร์รัปชัน
วันนี้ (14ม.ค.) เมื่อเวลา 14.00น. นายยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ แคนดิเดตนายกรัฐมนตรีพรรคเพื่อไทย ให้สัมภาษณ์ถึงการลงพื้นที่หาเสียงในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งการเลือกตั้งปี 2566 พรรคเพื่อไทยได้สส. 12 เขต แต่รอบนี้ดูเหมือนมั่นใจว่าจะได้ยกจังหวัด 16 เขต ว่า จากการลงพื้นที่มามีความมั่นใจ ประชาชนให้การตอบรับเป็นอย่างดี ขณะที่การพูดคุยกับตัวผู้สมัครเองก็มีขวัญกำลังใจ ซึ่งแต่ละเวทีปราศรัยได้มีการพูดถึงเรื่องความหวัง กำลังใจและนโยบาย ที่สามารถตอบโจทย์ประชาชนได้ ซึ่งเรามั่นใจว่านโยบายของเราสามารถเข้าถึงประชาชน และผู้สมัครทุกคนก็ทำการบ้านเป็นอย่างดี ถ้าให้ตนคาดวันนี้ก็ขอทั้ง 16 เขต
เมื่อถามต่อว่าในพื้นที่เขตเมือง ที่เป็นพื้นที่ของสีส้ม และอีกหนึ่งเขตที่สู้กับสีน้ำเงิน หนักใจหรือไม่ นายยศชนัน กล่าวว่าเราทำการบ้านมาดีพอสมควร ในพื้นที่ที่เราไม่มี สส. ผู้สมัครก็ลงพื้นที่อย่างหนัก ให้การช่วยเหลือประชาชนทุกคน จึงมีความมั่นใจว่าจะชนะใจและสามารถมี สส. ในพื้นที่โคราชเพิ่มได้
ส่วนกรณีที่ผู้สมัครของพรรคเพื่อไทยย้ายไปลงสมัครในนามพรรคภูมิใจไทยนั้น นายยศชนัน กล่าวว่า เขตนี้ก็ไม่มีปัญหา เมื่อมีเลือดเก่าไหลออกไปก็มีเลือดใหม่ไหลเข้ามาเติม และสิ่งที่เราเดินหน้าคือนโยบายของพรรค ผู้สมัครก็ไม่ได้เดินโดยลำพัง ยังมีผู้สมัคร สส. บัญชีรายชื่อที่มีความรู้ความสามารถ อย่างนายประเสริฐ จันทรรวงทอง และ นางสาวสุดาวรรณ หวังศุภกิจโกศล ร่วมลงพื้นที่ แม้จะมีหลายคนมองว่าเราอ่อนแอลง แต่ความจริงคือไม่ พรรคเพื่อไทยเป็นพรรคที่เดินโดยระบบ แม้ว่าตัว สส. จะมีผล แต่ข้างหลังบ้านของผู้สมัครคือกำลังสำคัญ ไม่สามารถส่งรวมถึงนโยบายที่สามารถส่งมอบให้ประชาชน เชื่อว่าไม่น่ามีปัญหา
เมื่อถามว่า แสดงว่า มั่นใจนโยบายแม้ว่าจะมีการเปลี่ยนตัวบุคคลก็ไม่เป็นผลใช่หรือไม่ นายยศชนัน กล่าวว่าไม่เป็นผลเพราะตัวบุคคลที่พรรคส่ง มีความรู้ความสามารถ ไม่แพ้กับคนเก่า น่าจะทำให้ประชาชนมีความมั่นใจขึ้น
เมื่อถามว่าพรรคเพื่อไทยครองพื้นที่ภาคเหนือภาคอีสาน มาเพื่อแต่ผลสำรวจที่ออกมาพรรคเพื่อไทยยังเป็นรอง จะเร่งเครื่องหรือปรับยุทธศาสตร์อย่างไร นายยศชนัน กล่าวว่า ยังมีเวลา แน่นอนว่าโพล คือการสุ่มตัวอย่าง สิ่งที่เราปรับปรุงได้ คือคุณค่าและเราพร้อมที่จะปรับปรุง
แต่พรรคเพื่อไทยก็มีการหยั่งเสียงภายใน ซึ่งผลทำให้พวกเราชุ่มชื่นหัวใจมาก หลายเขตที่โพลออกมาไม่ตรงกับโพลเพื่อไทย หลายคนมองว่าพรรคเพื่อไทยยังเป็นความหวังของประชาชนเหมือนเดิม และมั่นใจว่าโพลของเรา จะดีขึ้นเรื่อยๆ
ความเห็นเมื่อถามว่าผลโพล ที่ออกมา ทำให้นักวิเคราะห์มองว่า 2 สี พี่จะแข่งกันจัดตั้งรัฐบาลคือสีน้ำเงินกับสีส้ม นายยศชนัน กล่าวว่า เราไม่เคยยอมรับเรื่องนี้ เพราะเรายังมองไปข้างหน้าว่าเราจะสามารถจัดตั้งรัฐบาล แต่แน่นอนว่าการทำงานจะต้องทำร่วมกัน ประเทศไทยบอบช้ำมาเยอะแล้ว ในปีต่อไปไม่ว่าใครจะเป็นรัฐบาลก็ต้องมีความสมัครสมานสามัคคีกัน ซึ่งในส่วนของพรรคเพื่อไทยไม่อยากให้ประชาชนหรือสื่อมวลชน มองว่าเพื่อไทยเป็นอันดับ3 เพราะส่วนตัวมองว่าพรรคเพื่อไทยมาเป็นอันดับ1 มาตลอด และสิ่งนี้ทำให้ผู้สมัครมีความหวัง พร้อมมุ่งหน้าลงพื้นที่นำนโยบายสู่ประชาชน
เมื่อถามว่า การที่พรรคเพื่อไทย บอกว่า ก้าวข้ามความขัดแย้ง หากมาเป็นอันดับ1 จะไม่มองพฤติกรรมที่ผ่านมา แต่มองเรื่องนโยบายที่จะไปด้วยกันได้ในการจับมือร่วมรัฐบาล ใช่หรือไม่ นายยศชนัน กล่าวว่า มองที่นโยบาย มองคนที่ทำงานได้ แต่ที่แน่นอนคือความสุจริต คอรัปชั่นก็ไม่เอา เทาก็ไม่เอา วันนี้หากเราเลือกคนมาทำงานต้องเป็นคนสุจริต