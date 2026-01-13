“ลอรี่” ชี้ รมต.กัมพูชาทำคนที่ยังลังเลตัดสินใจได้ง่ายขึ้น จะเลือกตามเสียงคนเขมร หรือตามเสียงหัวใจของคนไทย

“พงศ์พล” ผู้สมัครภูมิใจไทย อัดคลิปโชว์สกิลพูดอังกฤษโต้กัมพูชา แทรกแซงการเมืองไทย ทำคนที่ยังลังเล ตัดสินใจง่าย เลือกตามเสียงคนเขมร หรือเลือกตามเสียงหัวใจของคนไทย
นายพงศ์พล ยอดเมืองเจริญ ผู้สมัคร สส.กทม. เขตสวนหลวง เขตประเวศ พรรคภูมิใจไทย โพสต์คลิปที่สื่อสารเป็นภาษาอังกฤษ กรณีที่ นายแก้ว เรมี รัฐมนตรีอาวุโสของกัมพูชา อ้างว่า การเลือกตั้งครั้งนี้ไม่ควรเลือกพรรคภูมิใจไทย แต่ควรเลือก 2 พรรคใหญ่แทน หากไม่อยากให้สงครามเกิดขึ้นอีก ว่า ตั้งใจไม่พูดอะไรช่วงการเลือกตั้ง ทั้งที่ก็เป็นผู้สมัคร สส.ในกรุงเทพฯ แต่เมื่อรัฐมนตรีกัมพูชาสั่งคนไทยว่า ควรเลือกพรรคไหน ถือเป็นการก้าวก่าย แทรกแซงการเมืองชัดเจน และรัฐมนตรีอาวุโสของกัมพูชา นายแก้ว เรมี ยังชี้ให้คนไทยควรเลือก 2 พรรคการเมืองใหญ่ ซึ่งอ้างว่าสามารถยุติการปะทะครั้งที่ 3 ที่อาจเกิดขึ้นได้
ในหัวมีเพียงคำถามเดียว เราจะเลือกตั้งตามที่กัมพูชาต้องการ หรือจะเลือกพรรคที่ยืนหยัด ปกป้องอธิปไตยและชีวิตคนไทย กล่าวหาภูมิใจไทยว่าเป็นพรรคบ้าสงคราม ซึ่งไม่เป็นความจริง ความจริงประเทศไทยกำกับกองทัพภายใต้มาตรฐานสากล
“ชัดๆ นะครับ ประเทศไทยจะไม่ยอมให้ทหารหรือประชาชนตายเปล่า ความจริงรัฐมนตรีท่านนั้น ควรตั้งคำถามมนุษยธรรม ถึงความบ้าสงครามของผู้นำในประเทศตนเอง ที่พัวพันกับฮุนเซน แทนที่จะกล้ามาสอนไทย ประวัติศาสตร์ล้างเผ่าพันธุ์เขมรแดงไม่เคยหลอกใคร ขอบคุณสำหรับความเห็น เพราะมันช่วยให้คนที่ยังลังเล ตัดสินใจง่ายขึ้น ว่าจะเลือกตามเสียงคนเขมร หรือเลือกตามเสียงหัวใจของคนไทย เลือกประเทศไทย นาทีนี้คือภูมิใจไทย” นายพงศ์พล กล่าวทิ้งท้าย