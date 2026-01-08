กกต.จับสลากลำดับพรรคการเมืองนำเสนอนโยบาย ขีดเส้นต้องส่งนโยบายใช้เงินภายใน 19 ม.ค. ล่าช้าปรับ 5 แสน

กกต.ระดมพรรคการเมือง จับสลากลำดับนำเสนอนโยบาย ขีดเส้นตายส่งนโยบายหาเสียงใช้เงิน ภายใน 19 ม.ค. ล่าช้าปรับ 500,000 .0บวกเพิ่มวันละหมื่น
วันนี้( 8 ม.ค.)นายแสวง บุญมี เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้งและพรรคการเมืองที่ส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งเพื่อชี้แจงแนวทางปฏิบัติในการสนับสนุนการโฆษณาหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและการดำเนินการจัดเวทีประชันนโยบายบริหารประเทศสำหรับพรรคการเมือง โดยมีพรรคการเมืองร่วมจับสลากเพื่อได้ลำดับเวลาการเผยแพร่นโยบายประชันนโยบาย จำนวน 49 พรรค
ทั้งนี้ กกต.ได้มีการจัดกลุ่มพรรคการเมืองที่ตอบรับประชันนโยบายบริหารประเทศโดยแบ่งเป็น 3 กลุ่มคือกลุ่มที่ส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งตั้งแต่ 300 - 400 เขตเลือกตั้ง ซึ่งมี 5 พรรคการเมือง ประกอบด้วยพรรคประชาธิปัตย์และพรรคประชาชน ส่งผู้สมัคร 400 เขต /พรรคเพื่อไทย ส่งผู้สมัคร 397 เขต / พรรคภูมิใจไทย ส่งผู้สมัคร 394 เขต และพรรคกล้าธรรม ส่งผู้สมัคร 333 เขต ขณะที่กลุ่มที่ 2 พรรคการเมืองที่ส่งผู้สมัครตั้งแต่ 200 - 299 เขต มี 2 พรรคการเมือง ประกอบด้วย พรรคเศรษฐกิจ ส่งผู้สมัคร 263 คน และพรรครวมไทยสร้างชาติส่งผู้สมัคร 249 คน ขณะที่กลุ่มที่ 3 คือ พรรคการเมืองที่ส่งผู้สมัครน้อยกว่า 200 เขตเลือกตั้ง โดยมีทั้งหมด 42 พรรคการเมือง
สำหรับการจัดสรรเวลาออกอากาศรวมระยะเวลา 10 วันๆ ละ 60 นาทีตั้งแต่เวลา 5 นาฬิกาถึง 1 นาฬิกา โดยแบ่งเป็นเวลาออกอากาศโฆษณาหาเสียงเลือกตั้ง 5 วันระหว่างวันที่ 26-31 มกราคม และออกอากาศประชันนโยบาย 5 วันระหว่างวันที่ 2-6 กุมภาพันธ์ ซึ่งการจัดสรรเวลาออกอากาศของแต่ละสถานีไม่จำเป็นต้องออกอากาศในเวลาเดียวกันแต่ให้อยู่ในห้วงเวลาที่กำหนด
นายอภิวัฒน์ เริงทรัพย์ ผอ. สำนักกิจการพรรคการเมือง แจ้งต่อพรรคการเมืองกรณีที่พรรคการเมืองต่างๆจะต้องส่งนโยบายของพรรคตามมาตรา57พ.ร.ป.พรรคการเมืองว่า นโยบายที่ต้องส่งให้กับกกต.เป็นนโยบายเฉพาะที่ต้องมีการใช้จ่ายเงินเท่านั้น ส่วนที่ไม่ได้มีการใช้จ่ายเงิน ไม่ต้องส่งมา โดยขอให้รีบส่งมาเพื่อจะได้มีเวลาในการแก้ไข อย่าส่งในวันที่ 19 ซึ่งเป็นวันสุดท้ายเพราะจะแก้ไขไม่ทัน ซึ่งถ้าแก้ไขไม่ทันจะมีโทษปรับโดยต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 500,000 บาท และ ปรับวันละ 10,000 บาท จนกว่าจะปฏิบัติให้ถูกต้อง
นอกจากนี้ ยังมีเรื่องของการทำไพรมารีโหวต ที่พรรคการเมืองต้องส่งข้อมูลมาให้กกต. ซึ่งล่าสุดขณะนี้ทราบว่ามีทั้งหมด 60 พรรคการเมือง โดยกรณีนี้ไม่มีเดดไลน์ แต่ขอให้รีบส่ง เพราะตอนนี้มีพรรคการเมืองส่งมาให้น้อยมาก