กกต.แจงวันเลือกตั้ง สื่อออนไลน์ไม่ต้องลบโพสต์เดิม แต่ห้ามลงโพสต์ใหม่

นายแสวง บุญมี เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง เป็นประธานการประชุมหารือร่วมกันระหว่างสำนักงาน กกต. สำนักงานกสทช. กรมประชาสัมพันธ์ ผู้บริหารสถานีวิทยุกระจายเสียง และผู้บริหารสถานีวิทยุโทรทัศน์ เพื่อกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการสนับสนุนการโฆษณาหาเสียงเลือกตั้ง สส. โดยการประชุมหารือนี้ จัดขึ้นเพื่อกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการสนับสนุนการโฆษณาหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ตามมาตรา 81 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2561 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ที่บัญญัติให้คณะกรรมการการเลือกตั้ง มีหน้าที่สนับสนุนการโฆษณาหาเสียงเลือกตั้งให้แก่ผู้สมัครและพรรคการเมือง
โดย กกต. ได้กำหนดให้มีการออกอากาศโฆษณาหาเสียงของแต่ละพรรคการเมือง ใน ระหว่างวันที่ 26 - 30 มกราคม ช่วงเวลา 5.00-1.00 น. รวมระยะเวลาไม่เกิน 60 นาที และการออกอากาศการประชันนโยบายบริหารประเทศหรือเวทีดีเบต ที่จัดโดยกกต. ในวันที่ 2 - 6 กุมภาพันธ์ ระยะเวลาไม่เกิน 60 นาที ซึ่งสื่อโฆษณาของแต่ละพรรคการเมือง ทางกกต. จะเป็นผู้ตรวจสอบความถูกต้องเหมาะสม ทั้งในด้านเนื้อหาและคุณภาพไฟล์ออกอากาศ และจะส่งให้ออกอากาศทางสถานีต่างๆ ภายในวันที่ 21 มกราคมนี้
พร้อมย้ำหากสื่อใดต้องการจัดเวทีแสดงวิสัยทัศน์ จะต้องเชิญแต่ละพรรคการเมืองอย่างทั่วถึง เพื่อให้การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและการโฆษณาหาเสียงเลือกตั้งเป็นไปอย่างเท่าเทียม เป็นธรรม และเปิดโอกาสให้ทุกพรรคการเมืองและผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภา ผู้แทนราษฎรได้รับการสนับสนุนด้านเวลาออกอากาศอย่างเหมาะสม ภายใต้กรอบกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะส่งเสริมให้ประชาชนได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง รอบด้าน และสามารถตัดสินใจใช้สิทธิเลือกตั้งได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามหลักประชาธิปไตย
ขณะที่การลงเนื้อหาเกี่ยวกับพรรคการเมืองต่างๆ ทางสื่อโซเชียลมีเดียและช่องทางออนไลน์ของสื่อต่าง ๆ เลขาธิการกกต. ยืนยันว่า เมื่อถึงช่วงเวลาที่ต้องหยุดการโฆษณาหาเสียง เนื้อหาเดิมที่เคยโพสต์ไว้ก่อนแล้วยังสามารถคงไว้ได้ ไม่ต้องลบหรือนำออกจากแพลตฟอร์มออนไลน์ แต่ต้องไม่กระทำการใดที่เป็นการเคลื่อนไหวหรือลงเนื้อหาใหม่หลังจากหมดเวลาหาเสียงแล้ว