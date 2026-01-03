กกต.เชียงใหม่จัดเวทีชี้แจงกติกาเลือกตั้งผู้สมัคร ส.ส.พบมีแค่พรรคเดียวมาครบ10เขต หลายคนมาแค่ลงชื่อแล้วชิ่ง

เชียงใหม่ - สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรมเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์ เปิดเวทีชี้แจงกติกาและเสริมสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเลือกตั้งให้กับผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พบไม่ได้รับความร่วมมือเท่าที่ควร มีเพียงพรรคประชาธิปัตย์ที่ผู้สมัครมาเข้าร่วมครบทั้ง 10 เขต ส่วนพรรคประชาชนมาเพียงแค่ 3 คน ขณะที่อีกหลายคนมาแค่ลงชื่อแต่ไม่ได้เข้าร่วม
วันนี้(3 ม.ค.69) ที่ศูนย์ประชุมนานาชาติโรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ นายนพดล สุยะ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเวทีกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์ ให้กับผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) แบบแบ่งเขตจังหวัดเชียงใหม่จากหลายพรรคการเมือง เพื่อเสริมสร้างความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับกติกาและกระบวนการเลือกตั้ง เตรียมความพร้อมก่อนวันลงคะแนน เพื่อให้การเลือกตั้งเป็นไปอย่างถูกต้อง โปร่งใส และเป็นธรรม อย่างไรก็ตามเวทีครั้งนี้ถือว่าไม่ได้รับความสนใจเท่าที่ควร สะท้อนให้เห็นได้จากการที่ผู้สมัครหลายคนจากหลายพรรคไม่มาเข้าร่วม
โดยในการเลือกตั้งครั้งนี้ จังหวัดเชียงใหม่มีผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) แบบแบ่งเขต รวม 107 คน จาก 18 พรรคการเมือง ขณะที่มีพรรคการเมืองที่ขึ้นทะเบียนกับคณะกรรมการการเลือกตั้งไว้ 22 พรรคการเมือง ทั้งนี้ในการจัดเวทีครั้งนี้มีเพียงพรรคประชาธิปัตย์ที่มีผู้สมัครเข้าร่วมครบทั้ง 10 คน 10 เขตเลือกตั้ง ส่วนพรรคที่มา 9 เขตเลือกตั้ง ได้แก่ พรรคกล้าธรรม และพรรคภูมิใจไทย,พรรคที่มา 8 เขตเลือกตั้ง ได้แก่ พรรคเพื่อไทย พรรคก้าวอิสระ พรรคเศรษฐกิจ และพรรครวมไทยสร้างชาติ สำหรับพรรคพลังประชารัฐ มา 5 เขตเลือกตั้ง และพรรคประชาชน มาเพียง 3 คน
นอกจากนี้ยังพบว่าผู้สมัครหลายคนเดินทางมาลงชื่อเข้าร่วม แต่ไม่ได้เข้ารับฟังการชี้แจงภายในห้องประชุมตลอดการประชุม ทำให้สาระสำคัญด้านกฎหมายเลือกตั้ง แนวทางการหาเสียง และข้อห้ามต่างๆ อาจไม่ถูกนำไปปฏิบัติอย่างครบถ้วน ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่ย้ำว่า การรับฟังข้อมูลให้ครบเป็นเรื่องสำคัญ เพื่อป้องกันความผิดพลาดและลดความเสี่ยงต่อการกระทำผิดกฎหมายเลือกตั้ง
ทั้งนี้ข้อมูลล่าสุดระบุว่าจังหวัดเชียงใหม่มีประชากร 1,798,699 คน มีผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง 1,353,147 คน ซึ่งในการเลือกตั้งปี 2566 มีผู้ออกมาใช้สิทธิ์ร้อยละ 81.3 และการเลือกตั้งครั้งนี้ตั้งเป้าเพิ่มผู้ออกมาใช้สิทธิ์เป็นร้อยละ 83 ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่ยังคงเดินหน้าเตรียมความพร้อมทุกด้าน เพื่อให้การเลือกตั้งเป็นไปอย่างเรียบร้อย และให้ประชาชนได้รับความสะดวกสูงสุดในการออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งในวันลงคะแนน