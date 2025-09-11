depa ผนึกกำลัง tockto เปิดโครงการ "Working English" ภาษาอังกฤษสำหรับวัยทำงาน เรียนฟรี! 3,000 คน

กรุงเทพ: ปัจจุบันต้องยอมรับว่า "ภาษาอังกฤษคือก้าวแรกที่สำคัญในแผนยุทธศาสตร์ Digital Skill Roadmap" ของสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) ที่ไม่เพียงแต่มุ่งหน้าส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาทักษะดิจิทัลกับคนไทย เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงานยุคใหม่ ที่นอกจากจะต้องมีความรู้เรื่องการใช้ AI ขั้นพื้นฐาน Cyber Security และการใช้เทคโนโลยีแล้ว ยังต้องมีทักษะภาษาอังกฤษที่แข็งแรงเป็นรากฐานในการต่อยอดทักษะและการติดต่อสื่อสารอีกด้วย
โดย ผศ.ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) เปิดเผยว่า ภาษาอังกฤษ คือ สะพานเชื่อมไปสู่โอกาสใหม่ของโลกดิจิทัล ที่จะทำให้คนไทยสามารถไปยืนแข่งขันบนเวทีตลาดโลกได้ เพราะไม่ว่าจะประกอบอาชีพในอุตสาหกรรมใด ถ้าจะพัฒนาให้เติบโตอย่างยั่งยืนและกว้างไกล จำเป็นต้องมีทักษะภาษาอังกฤษในการติดต่อสื่อสารทำธุรกิจทั้งในระดับภูมิภาคเอเชียและระดับโลก ดังนั้นภาษาอังกฤษจึงเป็นทักษะพื้นฐานที่จำเป็นต่อทุกสายงานในยุคเศรษฐกิจดิจิทัลใหม่นี้
ปี 2568 นี้ ทาง depa ยังคงเดินหน้าร่วมกับผู้พัฒนาแอปพลิเคชันเรียนภาษาอังกฤษด้วยตัวเองที่มีชื่อว่า "ต๊อกโตะ" (tockto) ในการจัดโครงการ "Working English" ภาษาอังกฤษ สำหรับวัยทำงาน ขึ้นมา ภายใต้มาตรการช่วยเหลือหรือการอุดหนุนการพัฒนาศักยภาพกำลังคนและบุคลากรด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล (depa Digital Manpower Fund) หลังจาก tockto ประสบความสำเร็จมาแล้วกับโครงการ “New Me ปีนี้พูดอังกฤษได้" ในปีที่ผ่านมา
สำหรับข้อดีของ tockto คือการเรียนภาษาอังกฤษในรูปแบบแอปพลิเคชัน ที่มีทั้งความสะดวกสบายเข้าถึงง่าย เรียนได้ทุกที่ทุกเวลา ประกอบกับหลักสูตรของ tockto ก็เป็นแบบ Interactive Micro-Learning ที่ออกแบบมาให้เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของคนยุค Gen Y และGen Z ซึ่งกำลังจะเป็นคนดิจิทัลรุ่นใหม่ที่มีความสำคัญต่อประเทศไทยอย่างมาก
"ขอฝากถึงผู้ที่สนใจว่า ประเทศไทยต้องการกำลังคนทางดิจิทัลอีกมากเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจไทยให้อยู่รอดในโลกยุคใหม่ รวมถึงใครก็ตามที่ต้องการ Upskill Reskill ทักษะทางดิจิทัลก็สามารถเริ่มต้นก้าวแรกด้วยการเรียนภาษาอังกฤษกับ tockto เพื่อเราจะสามารถพัฒนาตัวเองและประเทศไทยไปด้วยกัน" ผศ.ดร.ณัฐพล กล่าว
ส่วนทางด้าน คุณพัชรนันท์ ชัยชาญทิพยุทธ ผู้ร่วมก่อตั้งและผู้บริหารฝ่ายวิชาการ บริษัท ต๊อกโตะ จำกัด กล่าวว่า ภาษาอังกฤษเป็นภาษาสำคัญที่จะช่วยให้คนไทยทำงานแข่งขันสู้กับคนต่างชาติได้ tockto จึงต้องการเป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันให้คนไทยมีทักษะภาษาอังกฤษ ซึ่งจะเปิดประตูไปสู่งานและโอกาสใหม่ ๆ ท่ามกลางสภาวะเศรษฐกิจที่ท้าทายในปัจจุบัน
โครงการ "Working English" ภาษาอังกฤษสำหรับวัยทำงานจึงจัดขึ้นตามเสียงเรียกร้องจากผู้เรียนภาษาอังกฤษในโครงการ “New Me ปีนี้พูดอังกฤษได้" ก่อนหน้านี้ที่บอกว่าสามารถพูดภาษาอังกฤษได้ดี มั่นใจในการออกเสียงมากขึ้น
โดยแอปพลิเคชัน Tockto ได้นำฟีเจอร์ AI มาช่วยตรวจสอบการออกเสียงให้ถูกต้อง และออกแบบกระบวนการเรียนออนไลน์แบบ Active Learning ที่ผู้เรียนสามารถเลือกเวลาเรียนได้ตามสะดวก แต่ละบทเรียนใช้เวลาเรียนสั้น ๆ 10-15 นาที และมีคลาสสดให้ได้ฝึกพูดภาษาอังกฤษกับครูเจ้าของภาษา 3 ครั้งต่อสัปดาห์
ซึ่งผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครได้ที่ https://www.tockto.me/work (เรียนฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย) รับจำนวนจำกัด 3,000 คน มี 2 หลักสูตรเปิดให้เรียน คือ English for Work ฝึกพูดอังกฤษเพื่อการทำงานและ English for Daily Life ฝึกพูดอังกฤษที่ใช้ในชีวิตประจำวัน ผู้เรียนจบหลักสูตรภายใน 90 วัน นอกจากจะได้เงินวางประกันการสมัครคืน 900 บาทแล้ว ยังมีประกาศนียบัตรมอบให้เมื่อคะแนนผ่านเกณฑ์
"ภาษาอังกฤษไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิด เพียงแค่เรียนและฝึกฝนบ่อย ๆ ทุก ๆ วัน ในแอป tockto ก็สามารถพัฒนาภาษาอังกฤษได้จริง รีบสมัครก่อนสิทธิ์เต็มนะคะ" คุณพัชรนันท์ กล่าวปิดท้าย