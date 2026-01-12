เคาะแล้ว! 208 ล้าน "อควอเรียม ริมกว๊านพะเยา"ลุงนัฐ จัดให้ "กิจการร่วมค้าอควาพลัส" คว้าโปรเจกอุโมงค์ใหญ่ที่สุดในภาคเหนือ

จ่อแล้ว! "อควอเรียม ริมกว๊านพะเยา" วงเงิน 208 ล้าน กรมประมง ยุค "ลุงนัฐ จัดให้" เคาะ "กิจการร่วมค้าอควาพลัส" คว้างาน 3 ปี งบฯ68/69/70 เน้นงาน "แผ่นอะคริลิค" ตู้แสดงพันธุสัตว์น้ำขนาดใหญ่ ผุดอุโมงค์ Aquarium ใหญ่ที่สุดในภาคเหนือ รัศมี 1.4 เมตร ยาว 13.294 เมตร หนา 70 มิลลิเมตร มูลค่า 13.7 ล้านบาท
วันนี้ (12 ม.ค.2569) มีรายงานจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆ นี้ กรมประมง ออกประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจ้างก่อสร้างศูนย์แสดงพันธุ์สัตว์น้ำพะเยา (Aquarium พะเยา) บนพื้นที่ ตำบลเวียง อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
โดยผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ กิจการร่วมค้าอควาพลัส ซึ่งเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด วงเงิน 208,837,000 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวงเท่ากับจำนวนงบประมาณ รายจ่าย ปี 2568 ต่ำกว่าราคากลาง 214,663,115.38 บาท
ขณะที่ขอบเขตงาน หรือ ทีโออาร์ โครงการที่น่าสนใจ เช่น อาคารแสดงพันธุ์ ส่วนที่ 1 วงเงิน 170.95 ล้านบาท แยกเป็น งานสถาปัตยกรรม 100 ล้านบาทเศษ ที่เหลือเป็น โครงสร้างวิศวกรรม ระบบไฟฟ้า และสื่อสาร งานป้องกันอัคคีภัย เป็นต้น รวมถึง งานอาคารอนุบาลสัตว์ 20.75 ล้าน และค่าวัสดุ 22.9 ล้านบาท
"ชณะที่งานอุโมงค์ Aquarium จะมี รัศมี 1.4 เมตร ยาว 13.294 เมตร หนา 70 มิลลิเมตร มูลค่า 13.7 ล้านบาท ซึ่งเป็น 1 ใน 12 งาน แผ่นอะคริลิค"
สำหรับ แผนการสร้าง Aquarium พะเยา ดำเนินการมาตั้งแต่สมัย รอ.ธรรมนัส พรหมเผ่า นั่ง รมว.เกษตรฯ ในรัฐบาลพลังประชารัฐ และต่อยอดในช่วง นายอัครา พรหมเผ่า นั่ง รมช.เกษตรฯ ล่าสุด ได้เปิดประมูลในยุค รอ.ธรรมนัส นั่ง รมว.เกษตรฯ และเพิ่งประกาศ ผู้ชนะประมูล เมื่อ 29 ธ.ค.2568 ก่อนสิ้นปี 1 วัน
โครงการนี้ นายอัครา นั่งหัวโต้ะรับฟังความคิดเห็นโครงการด้วยตัวเอง ตั้งแต่ปี 2567 ระบุว่า จัดจ้างเพื่อเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ปลาบึก และคืนสู่แม่น้ำโขง โดยจะนำแนวทางบึงฉวาก จังหวัดสุพรรณบุรี
"อนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำ ทั้งปลาบึก ปลาหายาก ปลากระเบนราหู วัตถุประสงค์ของโครงการเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ให้เยาวชน ประชาชน ส่งเสริมการท่องเที่ยวให้จังหวัดพะเยา"
ดำเนินการก่อสร้างภายในสวนสาธารณะเทศบาลเมืองพะเยา ภายในสวนสมเด็จย่า ใช้พื้นที่ 4.2 ไร่ อย่างไรก็ตาม จากการรับฟังความเห็นอของคนพะเยา เห็นชอบให้ย้ายไปก่อสร้างสถานที่ "โรงสีเก่า หลังศาลเจ้า พะเยา สวนสุขภาพแห่งใหม่ ซึ่งมีเนื้อที่ 67 ไร่"
แบ่งเป็นพื้นที่อาคารศึกษาและจัดแสดงพันธุ์สัตว์น้ำประมาณ 2 พันตารางเมตร พื้นที่อนุบาลพันธุ์สัตว์น้ำ 2 พันตารางเมตร
พื้นที่กิจกรรมกลางแจ้งและพื้นที่บริการ ระยะเวลาดำเนินโครงการ 3 ปี ระหว่างปีงบประมาณ 2568 ถึงเดือนตุลาคม 2570
สำหรับอาคารศึกษาและจัดแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ ประกอบด้วย ส่วนนิทรรศการและจัดแสดงวิวัฒนาการทางการประมง วิถีชีวิตคนลุ่มน้ำกว๊านพะเยา ตู้แสดงพันธุสัตว์น้ำขนาดใหญ่ ส่วนแสดงพันธุ์สัตว์สัมผัส 1 บ่อ เป็นต้น
นอกจากนี้ยังมีพื้นที่อนุบาลพันธุ์สัตว์น้ำประกอบด้วย ส่วนอุบาลสัตว์น้ำ ส่วนเตรียมสัตว์น้ำ ส่วนเตรียมอาหารสัตว์น้ำ เป็นต้น
โดยสัตว์น้ำที่จัดแสดง ประกอบด้วย ปลาที่อยู่กับวิถีชีวิตคนไทย ปลาหายาก ปลา Exotic
มีรายงานว่า ข้อมูลการรับฟังความเห็นอของคนพะเยา โดยเฉพาะ "สถานที่ก่อสร้าง" หลายเสียงไม่เห็นด้วยกับสร้าง เช่น บดบังทัศนยภาพริมกว๊านพะเยา และหากสร้างเสร็จจะมีหน่วยงานใดรับผิดชอบต่อ ต้องวางระบบล่วงหน้าไว้
ขณะที่บางส่วนเห็นด้วยกับการสร้างที่จุดเดิม.