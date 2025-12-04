เปิดประสบการณ์ยามค่ำคืน "Chiang Mai Zoo Night Aquarium: SEA & STARS"

ต้อนรับเทศกาลปีใหม่กับเลนด์มาร์กใหม่ สัมผัสมนตร์เสน่ห์ของแสงทะเลและแสงดาว ณ "Chiang Mai Zoo Night Aquarium: SEA & STARS" หลงรักสัตว์ทะเล ห่มเสน่ห์แสงดาว ที่ สวนสัตว์เชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 19 ธ.ค. 68 - 2 ม.ค. 69
สวนสัตว์เชียงใหม่ ร่วมกับ EventTech.ai ภูมิใจนำเสนอ "Chiang Mai Zoo Night Aquarium: SEA & STARS" ภายใต้แนวคิด "หลงรักสัตว์ทะเล ห่มเสน่ห์แสงดาว" เปิดประสบการณ์ยามค่ำคืนครั้งใหม่ในเชียงใหม่ ที่ดีไซน์มาเพื่อพาทุกท่านดำดิ่งสู่โลกแห่งความอัศจรรย์ใต้ท้องน้ำผ่านเทคโนโลยีแสง สี เสียง และงานศิลปะ immmesive และมนตร์เสน่ห์ใต้แสงดาว
สวนสัตว์เชียงใหม่ได้แปลงโฉมพื้นที่อควาเรียมและบริเวณสวนด้านนอกให้กลายเป็นจุดหมายปลายทางยามค่ำคืนที่น่าหลงใหล ท่านสามารถมาผ่อนคลาย สำรวจ และเก็บภาพความทรงจำที่มิอาจลืมเลือนได้ระหว่างวันที่ 19 ธันวาคม 2568 – 2 มกราคม 2569 เท่านั้น ประกอบด้วย
3 โซนซิกเนเจอร์โดดเด่นที่ไม่ควรพลาด ที่สร้างสรรค์ขึ้นด้วยความประณีต ใส่ใจในทุกรายละเอียด
Ocean Mapping : ดื่มด่ำกับการฉายภาพใต้ท้องทะเลแบบ immersive เนรมิตผนังอควาเรียมให้มีชีวิต ด้วยเทคนิค Projection Mapping ผู้ชมจะรู้สึกเสมือนล่องสู่ท้องทะเลลึก ท่ามกลางฝูงปลา ปะการัง
Jelly Dome : โดมเหนือจริงที่เต็มไปด้วยฝูงแมงกะพรุนเรืองแสง เป็นประสบการณ์ภาพอันน่าทึ่งที่สมบูรณ์แบบ สวยจนวางกล้องไม่ลง จนต้องถ่ายรูปซ้ำ
Garden Star Picnic : สวนสวยภายใต้แสงดาว เสียงดนตรี ที่ให้บรรยากาศอบอุ่นและโรแมนติก พื้นที่สำหรับนั่งพักผ่อนใต้ท้องฟ้ายามค่ำคืน กับครอบครัว คู่รัก และกลุ่มเพื่อน สามารถนั่งปิกนิก และมีมุมถ่ายภาพกับแสงไฟที่สวยงาม
บัตร Early Bird (จำนวนจำกัด) เปิดจำหน่ายแล้ว
คนไทย: ราคา 350 บาท (จากปกติ 390 บาท)
ชาวต่างชาติ: ราคา 750 บาท (จากปกติ 800 บาท)
หมายเหตุ: 1. เด็กอายุต่ำกว่า 3 ปี, ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป และผู้พิการ เข้าชมฟรี
2. ราคาบัตร ยังไม่รวม ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม, ค่าบริการแพลตฟอร์ม และค่าบริการการชำระเงิน
บัตรจำหน่ายเฉพาะทาง EventTech เท่านั้น: https://bit.ly/4osT2Su
(บัตรเข้าชมรวมค่าเข้าสวนสัตว์และอควาเรียมแล้ว โดยกำหนดเข้าชมได้ ตั้งแต่เวลา 16.00 – 22.00 น.)
ร่วมฉลองเทศกาลแห่งความสุขภายใต้ดวงดาวและเคียงข้างท้องทะเล ค่ำคืนที่สงบงามและเปี่ยมไปด้วยศิลปะ ถูกออกแบบมาเพื่อคู่รัก ครอบครัว และทุกคนที่รักการฝัน สานสร้างความทรงจำวันหยุดที่เปี่ยมไปด้วยแสงไฟระยิบระยับ ความสง่างามแห่งท้องทะเล และมนต์เสน่ห์แห่งราตรีที่มิอาจลืมเลือน
#########################################
สามารถส่งข้อมูลข่าวสารด้านการท่องเที่ยว-อาหารมาได้ที่ อีเมล์ travel_astvmgr@hotmail.com หรือ ชมคลิปต่าง ๆ ได้ที่ Youtube :Travel MGR และ Instagram : @travelfoodonline และ TikTok : @travelfoodonline