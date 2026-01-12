“ศุภจี” เผย 3 เหตุผล ตัดสินใจร่วมงาน ภท. ให้คำมั่น ยินดีร่วมสานภารกิจที่ยังไม่เสร็จ ให้เสร็จให้ได้

รมว.พณ. เผย 3 เหตุผล ตัดสินใจร่วมงานพรรคภูมิใจไทย บอก “อนุทิน” ให้อิสระ ทำงานเป็นทีม เห็นความตั้งใจรักชาติ ให้คำมั่น ยินดีร่วมสานภารกิจที่ยังไม่เสร็จ ให้เสร็จให้ได้
วันนี้ (12 ม.ค.) นางศุภจี สุธรรมพันธุ์ ผู้ช่วยหาเสียงพรรคภูมิใจไทย แคนดิเดตรองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ จากพรรคภูมิใจไทย เปิดเผยความในใจในการตัดสินใจเข้ามาทำงานทางการเมือง ร่วมกับพรรคภูมิใจไทย ว่า ประเด็นแรก นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และ รมว.มหาดไทย ให้เกียรติโทร.มาเชิญเอง ตอนที่พูดคุยกันท่านบอกว่า ให้อิสระทุกอย่าง ให้เอาความรู้ความสามารถของตัวเอง มาทำให้เกิดประโยชน์กับประเทศชาติให้ได้เต็มที่ และช่วยสนับสนุนในสิ่งที่เราตั้งใจจะทำด้วย
.
ประเด็นที่ 2 เรื่องของการทำงานเป็นทีม หลักการคือว่า มันไม่มีใครที่ทำอะไรได้ทุกอย่าง แต่ถ้าเรามีเป้าเดียวกันแล้วเราทำร้อยเปอร์เซ็นต์ในสิ่งที่เรารู้ มันก็จะสามารถ ทำให้เกิดผลกระทบที่ดีได้ โดยเฉพาะในกลุ่มที่ทำงานใกล้ชิดมากๆ ก็คือ ทีมเศรษฐกิจ มี นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง นายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ที่เข้ามาเป็นคนนอก มาจากเอกชน หรือว่าข้าราชการ เราได้ทำงานกันเป็นทีมจริงๆ เป็นทีมเวิร์ค จริงๆ ทำให้สบายใจ แล้วตัดสินใจที่อยู่ช่วยทำนโยบายให้ต่อไป
.
ประเด็นที่ 3 คือ เห็นถึงความตั้งใจถึงความรักชาติ รักอธิปไตย บังเอิญที่เราเข้ามาคือช่วงที่เรากำลังอยู่ในสถานการณ์ที่มีความขัดแย้งกันระหว่างเรากับประเทศเพื่อนบ้าน จุดยืนของพรรคภูมิใจไทย บังเอิญตรงกันกับหลักการของตัวเองด้วย คือ เรามองชาติเป็นที่ตั้ง เรามองอธิปไตยของเราเป็นที่ตั้ง มองถึงชีวิตความเป็นอยู่ของชาวบ้าน แล้วก็พี่น้องทหาร เป็นที่ตั้ง ด้วย 3 เรื่องนี้ ก็เป็นสิ่งที่ทำให้เราคิดว่าน่าจะเป็นพรรคที่ใช่ ในจังหวะนี้ของประเทศไทย และเราเลยเป็นส่วนหนึ่งในการที่จะช่วยทำในเรื่องของนโยบายให้เกิดความต่อเนื่อง ในการเผชิญหน้า กับความท้าทายเหล่านี้
.
“อย่างที่เราทราบกันดีอยู่ว่าปัจจุบันนี้ ประเทศไทยเผชิญกับความท้าทายหลากหลายมากมาย สิ่งที่เราต้องการตอนนี้ก็คือคนที่สามารถที่จะบริหารประเทศให้ก้าวข้ามจุดนี้ไปได้อย่างต่อเนื่อง ก็มีความเชื่อมั่นว่า ถ้าได้พรรคภูมิใจไทยเข้ามาบริหารประเทศอีกครั้งหนึ่ง ก็น่าที่จะทำให้เราสามารถที่จะก้าวข้ามความท้าทายนี้ได้อย่างยั่งยืน และก็ต่อเนื่อง ถ้าพรรคภูมิใจไทย ได้รับความไว้วางใจจากประชาชน ให้มาเป็นผู้จัดตั้งรัฐบาล ตัวดิฉันเอง ยินดีที่จะอยู่ช่วยร่วมสานภารกิจที่ยังไม่เสร็จ ให้เสร็จให้ได้” นางศุภจี กล่าว