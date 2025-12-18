4 รองนายกฯส้มจ้อสื่อ "ไหม" โวเป็นฝ่ายค้ำคงไม่ยืนตรงนี้ เย้ย "อนุทิน" คงป้ายสีมากขึ้น ปัดเลขาเผด็จการ

4 รองนายกฯพรรคส้มพบสื่อครั้งแรก “ไหม” กร้าว! ถ้าเป็นฝ่ายค้ำคงไม่มายืนตรงนี้ โต้ “เสี่ยหนู” ใกล้เลือกตั้งแล้วคงได้เห็นป้ายสีมากขึ้น ป้องเลขาฯปัดเผด็จการจิ้มคนลงสส. เสียใจคนอดไปต่อ “วีระยุทธ” ลั่นไม่มีฮีโร่คนไหนที่ช่วยปัญหาประเทศเรื้อรังได้ เลยต้องเปิดตัวเป็นทีม
วันนี้ (18 ธ.ค. 2568) ทีมรองนายกรัฐมนตรีพรรคประชาชน 4 คน นำโดย น.ส.ศิริกัญญา ตันสกุล รองหัวหน้าพรรค , นายวีระยุทธ กาญจน์ชูฉัตร รองหัวหน้าพรรค , นายพิจารณ์ เชาวพัฒนวงศ์ กรรมการบริหาร และนายเดชรัต สุขกำเนิด อดีตที่ปรึกษาผู้นำฝ่ายค้านฯ ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชน ภายหลังประกาศเปิดตัวเป็นรองนายกรัฐมนตรีพรรคประชาชน
โดย น.ส.ศิริกัญญา กล่าวถึงการเตรียมพร้อมเข้าสู่ทีมบริหาร ในฐานะรัฐบาลพรรคประชาชน ว่า หน้าที่ รองนายกฯ เป็นการทํางานแบบเป็นทีมเวิร์ค ภายใต้การทํางาน เราทํางานร่วมกันหมด หลายเรื่องที่เป็นเรื่องความท้าทายในประเทศในปัจจุบัน ไม่สามารถแก้ได้ด้วยกระทรวงใดกระทรวงหนึ่ง หรือประเด็นใดประเด็นหนึ่งอยู่แล้ว อย่างเรื่องสแกมเมอร์ ก็ต้องอาศัยทั้งความร่วมมือฝั่งความมั่นคง ตํารวจ รวมถึงตลาดเงิน ตลาดทุนด้วย ถือเป็นนิมิตหมายใหม่ที่ดี ที่ได้เห็นตัวคนที่มาบริหารตั้งแต่ต้น
เมื่อถามว่าหากต้องเป็นรัฐบาลผสม จะมีการคุยกับพรรคอื่นหรือปรับสัดส่วนกันอย่างไร น.ส.ศิริกัญญา กล่าวว่า คงต้องมีการปรับเปลี่ยน ถ้าไม่อยากให้เกิดการปรับเปลี่ยน ก็ช่วยเลือกเราให้เป็นรัฐบาลพรรคเดียว
เมื่อถามถึงเป้าหมาย 250 เสียง จะเพียงพอสําหรับตั้งรัฐบาลพรรคเดียวหรือไม่ น.ส.ศิริกัญญา กล่าวว่า อยากได้ไว้สํารองอีกสักเล็กน้อย เพื่อความมั่นใจ แต่เข้าใจดีว่า เป็นเป้าที่ทะเยอทะยาน ก็พยายามจะไปให้ได้
ส่วนกรณีคดี 44 สส. หากเกิดอุบัติเหตุใดขึ้นก่อนการเลือกตั้ง แล้วต้องเสียบุคลากรอีก จะมีการรับมืออย่างไร น.ส.ศิริกัญญา กล่าวว่า นี่เป็นการเตรียมความพร้อมรับความเสี่ยงต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นด้วย คนที่อาจเคยเป็น สส.เขตย้ายมาลงปาร์ตี้ลิสต์ เพื่อหากเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้น จะได้มีการลาออก เพื่อเลื่อนขึ้นอันดับได้ ย้ำว่า เราพยายามปิดทุกความเสี่ยงที่เกิดขึ้น แต่ไม่ได้หมายความว่า เราไม่ได้ไม่ยืนยันในความบริสุทธิ์ของพวกเราเอง เรายังมั่นใจเต็มที่ว่า เราสามารถสู้ในคดีนี้ได้ แต่เราทราบว่า ในประเทศนี้ไม่ได้มีอะไรที่ตรงไปตรงมาขนาดนั้น
นายวีระยุทธ กล่าวเสริมว่า การตั้งใจเปิดตัวแบบนี้ คือเราเน้นการทํางานเป็นทีม เราคิดว่าประชาชนคนไทยเห็นแล้วว่า การจะมีฮีโร่มาช่วยประเทศเป็นไปไม่ได้แล้ว เราจึงเน้นการทํางานเป็นทีม คณะรัฐมนตรีมี 36 คน ไม่ใช่คนใดคนหนึ่ง รวมถึงบัญชีรายชื่ออีก 100 คน ดังนั้น การสรรหาของเรา เราตั้งใจให้คนเห็นได้ว่า คนแต่ละคนพร้อมเข้ามาทํางานกับเราอย่างไร รวมถึงรัฐมนตรีที่จะเปิดตัวในอนาคตด้วย ย้ำว่า ไม่มีฮีโร่คนไหนที่จะช่วยปัญหาประเทศเรื้อรังแบบนี้ได้ ต้องทํางานร่วมกันหลายจุด โดยมีเป้าหมายและภารกิจร่วมกัน
เมื่อถามว่า นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ให้สัมภาษณ์ระบุชัดเจนว่าพรรคประชาชนเป็นฝ่ายค้ำ น.ส.ศิริกัญญา กล่าวว่า เมื่อเข้าสู่การเลือกตั้ง ก็น่าจะมีการป้ายสีกันไปมา เรายืนยันในจุดเดิมตรงไปตรงมา ว่าไม่มีใครค้ำใคร เมื่อเราเห็นว่ากระบวนการที่จะทําตาม MOA เป็นไปไม่ได้แล้ว ยืนยันว่า ไม่มีใครค้ำใครได้ ถ้าค้ำเราคงไม่มาอยู่ตรงนี้
ส่วนกังวลหรือไม่ หากมีการใช้คํานี้หาเสียงพุ่งเป้าที่พรรคประชาชน น.ส.ศิริกัญญา กล่าวว่า ไม่กังวลใจ เพราะเราสามารถอธิบายกับประชาชนให้เข้าใจได้ว่าเกิดอะไรขึ้น แน่นอนว่าเราไม่ใช่ฝ่ายค้ําแน่นอน
สําหรับข้อครหากระบวนการคัดเลือกผู้สมัคร สส. ที่มีคนวิจารณ์ว่าเลขาธิการพรรคเผด็จการ น.ส.ศิริกัญญา ยืนยันว่า กระบวนการคัดเลือกผู้สมัคร ต้องขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับคัดเลือก และแสดงความเสียใจกับผู้ที่ไม่ได้รับคัดเลือก มีทั้งผู้ผิดหวังและสมหวัง แต่กระบวนการคัดสรรมีคณะกรรมการสรรหา ดังนั้น การกล่าวหาว่าเลขาธิการพรรคเผด็จการ เป็นข้อกล่าวหาที่รุนแรงไม่เป็นความจริง
"อย่างไรเราก็ผ่านเรื่องนี้มาทุกยุคทุกสมัย สมัยอนาคตใหม่ ปิยะบุตรเป็นคนโดน ก้าวไกล ชัยธวัชเป็นคนโดน เพราะฉะนั้น หลีกเลี่ยงไม่ได้ที่เลขาธิการพรรค จะกลายเป็นเป้าโจมตี เมื่อมีการคัดสรรผู้สมัคร เรายืนยันว่า เรามีคณะกรรมการสรรหา" น.ส.ศิริกัญญา กล่าว