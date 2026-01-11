“อนุทิน” บอกไม่เหนื่อยหาเสียงต่อสยาม-เยาวราช อ้อนขอคะแนน “ลุงตู่” ให้ “ลุงหนู” บังเอิญพบ “ชัยวุฒิ-เจษฏ์”

นายกฯ หนีบ “ศุภจี-เอกนิติ” ตระเวนหาเสียง สยามสแควร์-เยาวราช ขอเลือก “ภูมิใจไทย” บอกไม่เหนื่อยเดินหาเสียง กทม. พร้อมอ้อนขอคะแนน “ลุงตู่” ให้ “ลุงหนู” ด้วย บังเอิญพบทักทาย 2 แกนนำรักชาติ
วันนี้ (11 ม.ค.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ช่วงบ่าย เวลา 14.00 น. นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ในฐานะหัวหน้าพรรคและแคนดิเดตนายกรัฐมนตรี พรรคภูมิใจไทย พร้อมด้วย “จ๋า ธนนนท์ นิรามิษ” ภริยา นายเป๊ก เศรณี ชาญวีรกูล บุตรชาย ลงพื้นที่ช่วยผู้สมัคร สส.กทม ของพรรคหาเสียง ที่สยามสแควร์ โดยมี นางศุภจี สุธรรมพันธุ์ รมว.พาณิชย์ และ นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.คลัง ในฐานะทีมเศรษฐกิจพรรคภูมิใจไทย น.ส.ศุภมาส อิศรภักดี แกนนำพรรคภูมิใจไทย นายวราวุธ ศิลปอาชา และ น.ส.ซาบีดา ไทยเศรษฐ์ รมว.วัฒนธรรม ในฐานะผู้สมัคร สส.บัญชีรายชื่อ ลงพื้นที่ช่วยผู้สมัคร สส.กทม. พรรคภูมิใจไทย ร่วมหาเสียงด้วย ซึ่งถือเป็นครั้งแรกที่นายอนุทิน ลงพื้นที่ ช่วยผู้สมัคร สส.กรุงเทพฯ ของพรรคหาเสียงดังกล่าว
นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า การลงพื้นที่หาเสียง กทม.ไม่ได้รู้สึกเหนื่อยเลย พบเด็กๆ วัยรุ่นครั้งแรกก็ดี
ทั้งนี้ ระหว่างเดินหาเสียงปรากฏว่ามีประชาชน กรูเข้าขอถ่ายภาพกับนางศุภจี อย่างตื่นเต้นที่ได้เจอตัวจริง
ผู้สื่อข่าวรายงานด้วยว่า ระหว่างนั่งพักดื่มน้ำ นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ หัวหน้าพรรครักชาติ และนายเจษฏ์ โทณะวณิก แคนดิแดต พรรครักชาติ ซึ่งเดินหาเสียงอยู่ที่สยามสแควร์ จึงได้แวะเข้ามาทักทายคณะของนายอนุทิน อย่างเป็นกันเอง
จากนั้น นายอนุทิน และผู้สมัครได้เดินหาเสียงกับประชาชน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นวัยรุ่นและวัยกลางคน ที่มาเดินเที่ยวอยู่ สยามสแควร์ โดย นายอนุทิน ได้นำคณะโชว์สัญลักษณ์พลัส และชูมือพร้อมกัน กลางสยามสแควร์
นายกรัฐมนตรี ยังได้กล่าวกับประชาชนด้วยว่า ขอคะแนนลุงตู่ให้ลุงหนูด้วย เลือกพรรคภูมิใจไทยประเทศไทยจะก้าวหน้า