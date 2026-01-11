“อนุทิน” โว ปชช.เชื่อมั่น ภท.คนละครึ่งพลัสดี แต่มีนโยบาย ศก.เพียบ ไม่หวั่น 70:30 พท. ให้ย้อนดูพูดแล้วทำไหม

นายกฯ โว รู้สึกได้ชัดเจนประชาชนเชื่อมั่นภูมิใจไทย หลังนำทัพใหญ่ลุยหาเสียงตลาด อ.ต.ก. ย้ำ คนละครึ่งพลัสเป็นโครงการที่ดี แต่ยังมีนโยบายเศรษฐกิจอื่นอีกมากพร้อมนำเสนอ ไม่หวั่นนโยบาย 70:30 เพื่อไทย ย้อนให้ดูอดีตพูดแล้วทำได้หรือไม่
วันนี้ (11 ม.ค.) เมื่อเวลา 11.15 น. ที่ตลาด อ.ต.ก. นายอนุทิน ชาญวีรกูล หัวหน้าพรรคภูมิใจไทย กล่าวภายหลังลงพื้นที่หาเสียงพบปะพ่อค้าแม่ค้า และประชาชน ว่า รู้สึกอย่างชัดเจนว่าประชาชนให้ความเชื่อมั่น และชื่นชมในสิ่งที่พรรคภูมิใจไทยได้ทำให้ในช่วงระยะเวลาสั้นๆ ที่ผ่านมา และขออย่าดูว่าพรรคภูมิใจไทยมีเพียงโครงการคนละครึ่งพลัส แน่นอนว่า โครงการคนละครึ่งพลัสเป็นโครงการที่มีประโยชน์ เดินตามตลาดตามร้านค้าทุกคนชื่นชม และขอให้มีอีก ซึ่งเป็นนโยบายของพรรคภูมิใจไทยอยู่แล้ว ถ้าไม่ต้องประสบเหตุยุบสภาก่อนขณะนี้คงมีเฟส 2 เรียบร้อยแล้ว เชื่อว่า เป็นโครงการที่ดี ประชาชนจะให้โอกาสเราได้กลับไปทำโครงการคนละครึ่งพลัสเฟส 2 แต่พรรคภูมิใจไทยยังมีนโยบายเศรษฐกิจอื่นๆ ด้วย ทั้งเศรษฐกิจชุมชนพลัส การยกระดับผู้ประกอบการธุรกิจเอสเอ็มอี ยกระดับผู้สูงวัย การเปิดโอกาสช่องทางสร้างรายได้ทุกช่วงวัย
เมื่อถามว่า กังวลนโยบายรัฐจ่าย 70 ประชาชนจ่าย 30 ของพรรคเพื่อไทย ว่า จะบลัฟนโยบายของพรรคภูมิใจไทยหรือไม่ นายอนุทิน กล่าวว่า คนละครึ่ง คือ 50 : 50 แต่ของพรรคภูมิใจไทยพลัสเยอะ ซึ่งเป็นสิ่งที่ทำได้แน่นอน ส่วนอะไรที่เกินจากนี้ต้องไปดูในอดีตที่ผ่านมาว่าพูดแล้วทำได้หรือไม่ พรรคภูมิใจไทยอะไรที่พูดแล้วต้องทำได้ จึงเป็นที่มาของความเชื่อถือต่างๆ นานา ที่เกิดขึ้นโดยพี่น้องประชาชน เราต้องดูเรื่องของวินัยการเงินการคลังด้วย
เมื่อถามว่า ทำอย่างไรที่จะทำให้คน กทม. มีความเชื่อมั่นในพรรคภูมิใจไทย เพราะที่ผ่านมา พรรคภูมิใจไทยไม่เคยมี สส.ในเมืองหลวง นายอนุทิน กล่าวว่า วันนี้พรรคภูมิใจไทยเติมเต็มด้านบุคลากร เราเอาคนที่มีความรู้ความสามารถมาทำงานตรงสาขาอาชีพ ตรงกับประสบการณ์ และให้อำนาจเต็มที่ในการทำงาน และการตัดสินใจ
เมื่อถามว่า แสดงว่า มั่นใจในการเลือกบุคลากรที่ชูในการหาเสียง ว่าจะทำให้คน กทม. เลือกพรรคภูมิใจไทยใช่หรือไม่ นายอนุทิน กล่าวว่า เราต้องมีหน้าที่นำเสนอ แต่จะบอกว่ามั่นใจว่าจะเป็นแบบนั้นแบบนี้ เรามีหน้าที่นำเสนอให้ประชาชนพิจารณา ส่วนจะพิจารณาอย่างไรก็เป็นไปตามนั้น นี่คือวิธีการทำงานของพรรคภูมิใจไทยมาโดยตลอด การที่เราให้เกียรติพี่น้องประชาชน ให้เกียรติโหวตเตอร์ของเรา ทำให้พรรคภูมิใจไทยเจริญเติบโตมีจำนวน สส. เพิ่มทุกครั้งที่มีการเลือกตั้ง เราจึงเน้นการนำเสนอว่าจะทำอะไรให้กับพี่น้องประชาชน ดีกว่าที่จะมานั่งบอกว่ามั่นใจ กลัวหรือไม่กลัว หรือพูดว่าเราได้ 200 แบบนั้นทำไมเราไม่ทำให้ได้ 500 แน่ๆ ไปเลย ซึ่งไม่มีประโยชน์ที่จะไปพูดแบบนั้น เพราะทุกอย่างขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของประชาชน
เมื่อถามว่า ช่วงหลังของการหาเสียงเลือกตั้งโค้งแรกโพลของพรรคภูมิใจไทยแผ่วลง นายอนุทิน กล่าวว่า ตนชอบคิดแบบผู้ชนะ ถ้าเกิด 15 แล้วเหลือ 13 กับ 0.6 ขึ้นมาเป็น 13 ตนขอคิดแบบหลัง และคงต้องร้องโอ๊ย แค่นี้ก็เป็นบุญแล้ว
เมื่อถามว่า เดินตลาดแล้วได้ยินประชาชนพูดว่าเบอร์ 37 แล้วนายกฯตอบกลับว่าอิ่มอกอิ่มใจเลยหมายถึงอะไร นายอนุทิน กล่าวว่า นี่คือ ปรากฏการณ์ที่เป็นสิ่งใหม่ที่เกิดขึ้นสำหรับพรรคภูมิใจไทย สมัยก่อนไม่มีแบบนี้ แต่เดี๋ยวนี้มี เชื่อว่า สิ่งที่พรรคได้นำเสนอ และผลงานที่เกิดขึ้นช่วงที่เราได้บริหารประเทศคงเป็นที่เชื่อมั่น และเป็นที่ชื่นชอบของประชาชน ก็ต้องกราบขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่ง เราจะทำให้ดีที่สุด