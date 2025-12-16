“สุชาติ” คุมเลือกตั้งในก๊วนเพิ่มเป็น 20 คน เปรียบ ภท.เป็นแม่น้ำโขง โวเป้าหมาย 150-200 สส.

“สุชาติ” เผยคุมเลือกตั้งในก๊วนเกือบ 20 คน เพิ่ม จันทบุรี-ตราด เปรียบ ภท.เป็นแม่น้ำโขง ทุกสายไหลมารวม โวเป้าหมาย 150-200 สส.
เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 16 ธันวาคม ที่ทำเนียบรัฐบาล นายสุชาติ ชมกลิ่น รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในฐานะแกนนำพรรคภูมิใจไทย ให้สัมภาษณ์ถึงความพร้อมในการจัดตัวผู้สมัคร สส. ว่า บางพื้นที่มีการทับซ้อนกันบางเขต เขาจึงตัดสินใจไปร่วมงานกับพรรคการเมืองอื่น ซึ่งจังหวัดที่ตนรับผิดชอบ เป็นหลักคือชลบุรี และจังหวัดอื่นๆ บางเขต โดยจังหวัดที่ตนรับผิดชอบเพิ่มเติม คือ จ.จันทบุรี ทั้ง 3 เขต และ จ.ตราด 1 เขต รวมแล้วตนดูแลเกือบ 20 คน ซึ่งการบริหารจัดการของพรรค เป็นการแบ่งตามความถนัด ซึ่งในโซนภาคตะวันตก มีแกนนำของพรรคหลายคนดูแลอยู่ มาผสมผสานรวมกันเหมือนจิ๊กซอว์
ทั้งนี้ ไม่ได้มองว่าใครเป็นก๊วนใคร แต่ทำอย่างไรให้สัมฤทธิ์ผลมากที่สุด ตามเป้าหมายที่หวังไว้ การเมืองเมื่อถึงโหมดเลือกตั้ง ก็ต้องพร้อมลงสนามกันทุกคน วันนี้เพื่อนผู้สมัครของตนทุกคนพร้อม และขอบคุณพรรครวมไทยสร้างชาติ (รทสช.) ที่ให้โอกาสในช่วงเวลาที่ผ่านมา วันนี้เราได้มาอยู่บ้านหลังใหม่ ซึ่งการเมืองเป็นเรื่องปกติ มีเข้ามีออก ขึ้นอยู่กับความสบายใจ และช่วงเวลาที่เหมาะสมมากกว่า ย้ำว่าไม่มีปัญหาอะไรกับพรรคเดิมที่สังกัด เรามีมารยาทพอ
นายสุชาติ กล่าวว่า ส่วนกลยุทธ์การเลือกตั้งที่เกี่ยวข้องกับนโยบาย พรรคภูมิใจไทยพูดแล้วทำ อันนี้ชัดเจน สื่อมวลชนคงได้เห็นเวลาสองเดือนกว่าที่นายอนุทิน ชาญวีรกูล หัวหน้าพรรคภูมิใจไทย เป็นนายกฯ นโยบายตั้งแต่คนละครึ่งพลัส และอีกหลายอย่าง จะเห็นว่าการบริหารราชการช่วงที่ผ่านมา นายกพูดแล้วทำจริง และเร็ว ไม่ลีลาเยอะ อะไรที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชน นายกฯ ทำให้เลย ครม.ทุกคนก็สนับสนุนนโยบายรัฐบาล
นายสุชาติ กล่าวว่า เราเชื่อว่าการเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้น จะเป็นสิ่งพิสูจน์ให้ประชาชนเห็นว่า พรรคการเมืองใดพูดแล้วทำ จับต้องได้ ดีกว่าพูดแล้วจับต้องไม่ได้ เป็นอากาศลอยไปลอยมา เหมือนการเป็นผู้แทน ลองสังเกตพวกตน ก็ย้ายพรรคตามสถานการณ์ต่างๆ แต่ก็ผ่านมาได้ทุกครั้ง เพราะประชาชนจับต้องได้ เวลาเลือกตั้งประชาชนจะได้สัมผัสเองว่า สุดท้ายใครพึ่งพาได้ เลือกมาเป็นผู้แทน ไม่ใช่เลือกเขามาใช้ประชาชน ผู้แทนต้องมารับใช้ประชาชน
เมื่อถามยํ้าว่า มีโอกาสลุ้นถึง 200 ที่นั่งหรือไม่ นายสุชาติ กล่าวว่า ทุกพรรคการเมืองก็อยากมีตัวเลขนี้ทุกคน
เมื่อถามว่า ประเมินหรือไม่ว่าหลังการเลือกตั้ง พรรคภูมิใจไทยจะได้ สส.มากกว่า 150 ที่นั่ง นายสุชาติ กล่าวว่า เราต้องคาดหวังประมาณนั้นอยู่แล้ว เพราะว่าแม่น้ำสายเล็กสายน้อยมารวมกัน มันก็จะเป็นแม่น้ำสายใหญ่ได้ การเมืองไม่มีทางที่แม่น้ำสายเล็ก จะขยายเป็นแม่น้ำสายใหญ่ได้ ถ้าไม่ได้มารวมกัน ทุกแม่น้ำตามธรรมชาติที่เกิดขึ้นมา แม่น้ำสายใหญ่เช่นแม่น้ำโขง ก็มาจากแม่น้ำหลายสายไหลมารวมกัน ไม่มีทางขุดคลองให้ใหญ่เป็นแม่น้ำ มันใช้เวลาเป็น 20 กว่าปี สำเร็จหรือเปล่าไม่รู้