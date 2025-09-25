"เสี่ยหนู" โบ้ยรอฟัง "สุชาติ" แถลงเอง ซบ ภท.หรือไม่ ยันไม่ใช่เรื่องแปลก บ้านติดกันคุยกันทุกคืนเวลาเหงา "เฉลิมชัย" ก็รักกันดี

นายกฯ ร้องโอ๊ย หลังถูกถาม “สุชาติ ชมกลิ่น“ จ่อซบ ภท. บอกรอฟังเจ้าตัวแถลง ชี้ไม่ใช่เรื่องแปลกทำงานรับใช้ประชาชนด้วยกัน บ้านอยู่ติดกัน คุยกันทุกคืนเวลาเหงาๆ ปัดยังไม่มีโอกาสคุย “เฉลิมชัย” แต่รักกันดี
วันที่ 25 ก.ย. เมื่อเวลา 12.15 น.นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกระแสข่าวนายสุชาติ ชมกลิ่น รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จะย้ายมาร่วมงานกับพรรคภูมิใจไทย โดยนายกฯ ร้อง “โอ๊ย” มาถามเรื่องการเมืองอะไรตอนนี้
ผู้สื่อข่าวถามย้ำว่านายสุชาติ จะมีการแถลงข่าวในช่วงบ่ายโมงวันนี้ นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ต้องฟังสิ่งที่นายสุชาติ แถลงก่อน แต่ที่ผ่านมาเราคุยกันมาตั้งนานแล้ว เพราะทำงานด้วยกัน และนโยบายทางการเมืองไปด้วยกันได้ ไม่ใช่เรื่องแปลกอะไร ที่จะมาทำงานรับใช้บ้านเมืองด้วยกัน
เมื่อถามว่า หากนายสุชาติ มาร่วมงานกับพรรคภูมิใจไทยจริง ก็ยินดีที่จะต้อนรับใช่หรือไม่ นายกรัฐมนตรี ย้อนถามกลับว่า รู้หรือไม่ว่าบ้านอยู่ติดกัน นั่งคุยกันทุกคืนเวลาเหงาๆ
เมื่อถามว่านายเฉลิมชัย ศรีอ่อน อดีตหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ จะมาร่วมงานกับพรรคภูมิใจไทยด้วยหรือไม่นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ตนยังไม่มีโอกาสพูดคุยกับนายเฉลิมชัย แต่รักกันดี กับหัวหน้าเฉลิมชัย และตนก็เรียกว่า “พี่ต่อ”