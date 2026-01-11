"พีระพันธุ์" ถก นายกสมาคมอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ ดันสร้างอุตสาหกรรมมั่นคง ลดพึ่งพาอาวุธนำเข้า

หัวหน้ารทสช. หารือ นายกสมาคมอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ ดันนโยบายสร้างอุตสาหกรรมความมั่นคง ลดพึ่งพาอาวุธนำเข้า มองพัฒนาเศรษฐกิจควบคู่ความมั่นคง
วันนี้ (11ม.ค.) นายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค หัวหน้าพรรครวมไทยสร้างชาติ (รทสช.) พร้อมด้วย น.ต.ดร.ปุณณัฐ นำพา รองเลขาธิการพรรครวมไทยสร้างชาติ ร่วมหารือ พล.อ.อ.มานัต วงษ์วาทย์ นายกสมาคมอุตสาหกรรมเพื่อการป้องกันประเทศ ในประเด็นการพัฒนาอุตสาหกรรมความมั่นคงและอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ ซึ่งเป็นหนึ่งในนโยบายหลักของพรรครวมไทยสร้างชาติ เพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถด้านความมั่นคงของประเทศอย่างยั่งยืน
การหารือครั้งนี้ เน้นแนวทางการเปิดโอกาสให้ภาคเอกชนมีส่วนร่วมในการวิจัยและพัฒนาอาวุธยุทโธปกรณ์ โดยให้กองทัพเป็นผู้กำหนดคุณลักษณะ (Specification) ที่ต้องการ และให้ภาครัฐสนับสนุนงบประมาณ เพื่อลดการจัดซื้อจากต่างประเทศ และแก้ปัญหาความไม่เข้ากันของระบบอาวุธจากหลายแหล่ง
ที่ประชุมยังได้พิจารณาทบทวนมติคณะรัฐมนตรีและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อเพิ่มความคล่องตัวให้ผู้ประกอบการ ควบคู่กับการคำนึงถึงความมั่นคงของประเทศในภาวะฉุกเฉินและวิกฤต รวมถึงการยกระดับการบริหารจัดการอาวุธยุทโธปกรณ์ด้วยระบบดิจิทัล และการบูรณาการข้อมูลระหว่างหน่วยงาน
นอกจากนี้ ยังมีการหารือถึงแนวทางการใช้พลังงานทางเลือกในอนาคต การบริหารพลังงานในภาวะฉุกเฉิน และข้อเสนอในการยกระดับสมาคมอุตสาหกรรมเพื่อการป้องกันประเทศ สู่การเป็น “สภาอุตสาหกรรมเพื่อการป้องกันประเทศ” เพื่อให้สอดรับกับสถานการณ์ปัจจุบัน และการศึกษาโมเดลอุตสาหกรรมความมั่นคงจากต่างประเทศมาปรับใช้กับประเทศไทย
ทั้งนี้ นายพีระพันธุ์ ระบุว่า การผลักดันอุตสาหกรรมความมั่นคงจะช่วยพัฒนาเศรษฐกิจควบคู่ความมั่นคงของชาติ สร้างการถ่ายทอดเทคโนโลยี และเพิ่มการจ้างงานในประเทศได้อย่างเป็นรูปธรรม