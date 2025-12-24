รทสช.ชูจุดยืนทำการเมืองใหม่ ไม่ซื้อเสียงไม่รวมพรรค ยืนการเมืองสะอาด เด็ดขาด แก้วิกฤตประเทศ

‘ศศิกานต์’ ย้ำจุดยืน รทสช. ทำการเมืองใหม่ ไม่ซื้อเสียง ไม่รวมพรรค ยืนการเมืองสะอาด เด็ดขาด แก้วิกฤตประเทศ ขอปชช.จับมือสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ของการเมืองไทย
วันนี้ (24ธ.ค.) นางสาว ศศิกานต์ วัฒนะจันทร์ รองโฆษกพรรครวมไทยสร้างชาติ เปิดเผยว่า ท่ามกลางสถานการณ์การเมืองปัจจุบันที่สังคมตั้งคำถามต่อปรากฏการณ์ดูดตัวผู้สมัครและการรวมพรรค แต่ รทสช. ยังคงยืนหยัดในจุดยืนและเจตนารมณ์ที่ชัดเจน
ทางพรรคเข้าใจดีว่า การตัดสินใจทางการเมืองของแต่ละคนมีเหตุผลและความจำเป็นที่แตกต่างกัน ซึ่งเป็นเรื่องที่ต้องรับฟังด้วยความเคารพ แต่สำหรับ รทสช. สิ่งที่ไม่เคยเปลี่ยนคือการเข้ามาทำงานการเมืองเพื่อประชาชน
ทั้งนี้ รทสช. ยึดหลักการทำการเมืองที่ตั้งอยู่บนความซื่อตรงและความรับผิดชอบต่อประชาชน ไม่ใช่การเมืองที่ขับเคลื่อนด้วยผลประโยชน์เฉพาะกลุ่ม หรือแรงกดดันจากอำนาจทุน แต่เป็นการเมืองที่มุ่งแก้วิกฤตต่างๆของประเทศอย่างแท้จริง
“นายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค หัวหน้าพรรครวมไทยสร้างชาติ ได้แสดงจุดยืนมาโดยตลอดว่า หากประเทศต้องการเห็น “การเมืองแบบใหม่” ก็ไม่อาจใช้วิธีการแบบเดิมที่สังคมคุ้นชิน เพราะการเมืองที่พึ่งพาเงินและอำนาจต่อรองนั้นอาจสร้างตัวเลขทางการเมืองได้ในระยะสั้น แต่ไม่อาจสร้างความยั่งยืนและความเชื่อมั่นให้กับประเทศได้ในระยะยาว”
“สิ่งที่พรรครวมไทยสร้างชาติกำลังทำ เป็นสิ่งที่ยากและใหม่มาก เหมือนกับครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์ที่คนทั้งโลกเชื่อว่าโลกแบน ก่อนจะมีคนลุกขึ้นมาบอกว่าโลกกลม ซึ่งคนที่พูดความจริงในวันนั้นไม่ได้รับคำปรบมือ แต่กลับถูกต่อต้านจากรอบด้าน
เช่นเดียวกับนายพีระพันธ์ุในวันนี้ ที่เลือกยืนหยัดบนหลักการ และความถูกต้องแม้จะต้องเผชิญแรงกดดันทางการเมืองนานัปการ”
รวมไทยสร้างชาติไม่ได้มาแค่ทำงาน จากนี้ไปเราจะเข้ามาล้างบางความเสียหาย ความไม่เอาจริงเอาจัง ที่ทำให้ประเทศไทยเกิดวิกฤตให้หมดไป
“ขอให้ประชาชนมั่นใจว่าพรรครวมไทยสร้างชาติลงสนามเลือกตั้งด้วยความตั้งใจจริงในการจัดการปัญหาการเมือง ขอเพียงพี่น้องประชาชนเข้าใจ เชื่อใจ เชื่อมั่น และจับมือเดินไปด้วยกันเพื่อประวัติศาสตร์หน้าใหม่ของการเมืองไทย” ศศิกานต์ กล่าว