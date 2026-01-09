เจาะงบบริหารน้ำท่วม ปี 70 รองรับรัฐบาลชุดใหม่ คาดมโหฬาร 112,216 ล้านบาท ลงมากกว่า 6 พันโครงการ

เจาะงบบริหารจัดการน้ำท่วม ปี 2570 รองรับรัฐบาลชุดใหม่ คาดทะลุ 112,216.1614 ล้านบาท กว่า 6,432 รายการ สูงกว่า งบบริหารน้ำ ปี 2569 แผนงานที่ 4 รายการการพัฒนาพื้นที่หน่วงน้ำและการป้องกันน้ำท่วมชุมชนเมือง จำนวน 498 รายการ วงเงิน 20,288.47 ล้านบาท
วันนี้ (9 ม.ค.2569) มีรายงานจากทำเนียบรัฐบาล เปิดเผยว่า เมื่อเร็ว ๆนี้ มีมติผลการพิจารณากลั่นกรอง แผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570
ก่อนรัฐบาลชุดล่าสุดประกาศยุบสภา กลั่นกรอง จำนวน 44,161 รายการ วงเงิน 380,760.6667 ล้านบาท ให้แก่ 22 หน่วยงาน 8 กระทรวง 66 จังหวัด 1,704 อปท. และ กทม.
ขณะที่การยกร่าง แผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 ภายใต้แผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 20 ปี (ปรับปรุงช่วงที่ 1 พ.ศ. 2566 – 2580)
ด้านที่ 1 การจัดการน้ำอุปโภคบริโภค จำนวน 12,123 รายการ วงเงิน 55,397.4253 ล้านบาท
ด้านที่ 2 การสร้างความมั่นคงของน้ำภาคการผลิต จำนวน 22,535 รายการ วงเงิน 169,255.7876 ล้านบาท
ด้านที่ 3 การจัดการน้ำท่วมและอุทกภัย จำนวน 6,432 รายการ วงเงิน 112,216.1614 ล้านบาท
ด้านที่ 4 การอนุรักษ์และฟื้นฟูระบบนิเวศทรัพยากรน้ำ จำนวน 2,051 รายการ วงเงิน 11,519.7844 ล้านบาท
ด้านที่ 5 การบริหารจัดการ จำนวน 1,020 รายการ วงเงิน 32,371.5076 ล้านบาท
จำแนกงบประมาณด้านทรัพยากรน้ำแต่ละภูมิภาค ดังนี้ ภาคอีสาน วงเงิน 112,863 ล้านบาท จำนวน 18,789 รายการ ภาคเหนือ วงเงิน 97,304.95 ล้านบาท จำนวน 10,016 รายการ ภาคกลางวงเงิน 69,121.42 ล้านบาท จำนวน 7,021 รายการ
ภาคใต้วงเงิน 50,766.69 ล้านบาทจำนวน 5,092 รายการภาคตะวันออก วงเงิน 36,252.68 ล้านบาทจำนวน 2,862 รายการและ ส่วนกลาง วงเงิน 14,451.8 ล้านบาทจำนวน 381 รายการ
โดยในแต่ละภูมิภาคมีโครงการขนาดใหญ่ขนาดกลาง และโครงการสำคัญ ที่สามารถแก้ไขปัญหาด้านทรัพยากรน้ำได้อย่างมีนัยสำคัญ ซึ่งประกอบด้วยงานเดิมและงานใหม่ที่เริ่มดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2570
หากดำเนินการแล้วเสร็จ จะสามารถเพิ่มปริมาตรกักเก็บ 75.19ล้านลูกบาศก์เมตร พื้นที่รับประโยชน์ 1,240,324 ไร่ ประชาชนได้รับประโยชน์ 350,241 ครัวเรือน และพื้นที่ได้รับการป้องกัน 475,311 ไร่
มีรายงานว่า ขณะที่งบบริหารน้ำ ปี 2569 แผนงานที่ 4 การพัฒนาพื้นที่หน่วงน้ำและการป้องกันน้ำท่วมชุมชนเมือง จำนวน 498 รายการ วงเงิน 20,288.47 ล้านบาท.