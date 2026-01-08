เปิดแผนน้ำ ปี70 วงเงิน 3.8 แสนล้าน รอรัฐบาลชุดใหม่บริหาร 44,161 รายการ ลง 8 กระทรวง 69 จังหวัด ท้องถิ่น 2,418 แห่ง

เปิดแผนน้ำ ปี70 รอรัฐบาลชุดใหม่ เข้าบริหาร รวมกว่า 44,161 รายการ วงเงิน 3.8 แสนล้านบาท ใน 23 หน่วยงาน จาก 8 กระทรวง 69 จังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 2,417 แห่ง รวม กทม. หลัง "บอร์ดลุ่มน้ำ" ในกำกับรัฐบาลชุดปัจจุบัน ตัดงบลงกว่า 7,378 รายการ วงเงิน 1.5 แสนล้านบาท
วันนี้ (8 ม.ค.2569) มีรายงานจากทำเนียบรัฐบาล เปิดเผยว่า เมื่อเร็ว ๆนี้ มีมติผลการพิจารณากลั่นกรอง แผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 ก่อนรัฐบาลชุดล่าสุดประกาศยุบสภา
หลังได้รวบรวมแผนจากระบบ Thai WaterPlan มี 23 หน่วยงาน จาก 8 กระทรวง 69 จังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 2,417 แห่ง และกรุงเทพมหานคร ได้เสนอแผน ทั้งสิ้น 51,539 รายการ วงเงิน 1,968,350.8705 ล้านบาท
โดยการพิจารณาของคณะกรรมการลุ่มน้ำเพื่อวิเคราะห์และจัดลำดับความสำคัญในระดับลุ่มน้ำ พบว่า
โครงการที่เห็นควรต้องดำเนินการ ได้แก่ โครงการผูกพันงบประมาณเดิมควรดำเนินการต่อเนื่องให้แล้วเสร็จตามแผนโครงการสำคัญตาม มติ กนช./ คณะรัฐมนตรี และโครงการที่มีความจำเป็นเร่งด่วนในการแก้ไขปัญหาของพื้นที่ให้ความสำคัญ เป็นลำดับต้น
รวมทั้งโครงการในพระราชดำริ โครงการตามนโยบายรัฐบาล/นายกรัฐมนตรี/ รองนายกรัฐมนตรี/ คณะกรรมาธิการ และโครงการที่สอดคล้องตามแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและพร้อมดำเนินการ
โครงการที่ไม่ควรดำเนินการ ได้แก่ โครงการที่ไม่สอดคล้องกับแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำโครงการที่ไม่มีความพร้อมดำเนินการ ควรเตรียมความพร้อมให้ครบถ้วนและเสนอใหม่ในปีงบประมาณถัดไป
เอกสารที่แนบแสดงความพร้อมไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน โครงการที่ข้อมูลไม่ถูกต้องไม่เหมาะสม เช่น วงเงินไม่ถูกต้อง, ตัวชี้วัดไม่เหมาะสม เป็นต้น
รวมทั้งโครงการซ้ำซ้อน และโครงการที่ยังไม่ดำเนินการศึกษาความเหมาะสมและประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม รวมทั้งยังไม่ดำเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
สรุปผลว่า มีรายการที่ไม่สอดคล้องกับแผนแม่บทฯ น้ำ เช่น งานประเภท ซ่อมแซม ก่อสร้าง ถนน สะพาน อาคารที่ ทำการ รั้ว ป้าย ครุภัณฑ์ จำนวน 773 รายการ วงเงิน 63,376.2479 ล้านบาท
โครงการที่มีความพร้อมในด้านศึกษาความเหมาะสม/ข้อเสนอโครงการ ที่ดิน แบบรูปรายการ และประมาณราคาอยู่ในสถานะยังไม่ได้ดำเนินการ อยู่ระหว่างดำเนินการหรือไม่มีการแนบเอกสารความพร้อม จำนวน 6,464 รายการ วงเงิน758,677.2241 ล้านบาท
"มีรายการซ้ำซ้อน123 รายการ วงเงิน 919.7318 ล้านบาท วงเงินไม่ถูกต้อง ในระบบ Thai Water Plan ทำให้วงเงินสูงเกินจริง 18 รายการ 764,617 ล้านบาท"
ดังนั้น จึงปรับลดรายการดังกล่าวลง จำนวน 7,378 รายการ วงเงิน 1,587,590.2038 ล้านบาท ทำให้คงเหลือแผนฯ ปี 2570 ที่ผ่านการวิเคราะห์ กลั่นกรอง จำนวน 44,161 รายการ วงเงิน 380,760.6667 ล้านบาท
โดยจัดลำดับความสำคัญแผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 ซึ่ง คณะกรรมการลุ่มน้ำ มีหลักเกณฑ์ การพิจารณา ดังนี้
(1.) พิจารณารายการผูกพันเดิมเป็นลำดับแรก เนื่องจากเป็นการผูกพันสัญญาจึงต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง (2.) ให้ความสำคัญต่อโครงการสำคัญที่ กนช. เห็นชอบ และโครงการที่คณะกรรมการลุ่มน้ำพิจารณาให้ความสำคัญเป็นลำดับต้น
และ (3.) พิจารณาพื้นที่ปัญหาด้านทรัพยากรน้ำ ตามแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ทั้ง 5 ด้าน
โดยในรัฐบาลชุดใหม่ จะมีงบประมาณ ปี 2570 เพื่อบริหารจัดการน้ำ จำนวน 44,161 รายการ วงเงิน 380,760.6667 ล้านบาท.