“ภราดร” รับมอบเครื่องปั๊มน้ำพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 12 เครื่องจากเอกชนจีน นำไปช่วยอุทกภัยในไทย

รมต.สำนักนายกฯ รับมอบเครื่องปั๊มน้ำพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 12 เครื่อง มูลค่า 537,000 หยวน จากตัวแทนบริษัทเอกชนจีน นำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยน้ำท่วมในพื้นที่ต่าง ๆ ของประเทศไทย
วันนี้ (8 ธันวาคม 2568) เวลา 15.30 น. ณ ห้องสีเขียว ตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย มอบนายภราดร ปริศนานันทกุล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วยนายสิริพงศ์ อังสกุลเกียรติ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีรับมอบเครื่องปั๊มน้ำพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 12 เครื่อง มูลค่า 537,000 หยวน จากผู้แทนบริษัท Jiangsu Hehai Water Supply and Drainage Complete Equipment Co., Ltd., เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยน้ำท่วมในพื้นที่ต่าง ๆ ของประเทศไทย
นายภราดร กล่าวว่า จากสถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นในประเทศไทย โดยเฉพาะในพื้นที่ อ. หาดใหญ่ ส่งผลกระทบต่อชีวิตและการใช้ชีวิตของประชาชนเป็นจำนวนมาก ซึ่งตลอดระยะเวลาที่เกิดอุทกภัย รัฐบาลภายใต้การนำของนายกฯ อนุทิน ได้เร่งระดมให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในทุก ๆ ด้าน พร้อมติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด จนสถานการณ์เริ่มคลี่คลายลง ทั้งนี้ ในนามของรัฐบาลขอขอบคุณบริษัท Jiangsu Hehai Water Supply and Drainage Complete Equipment Co., Ltd., ที่ส่งมอบเครื่องปั๊มน้ำพร้อมอุปกรณ์ให้กับรัฐบาลไทย โดยรัฐบาลจะนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยน้ำท่วมในพื้นที่ต่าง ๆ ของประเทศไทย บรรเทาความเดือนร้อนให้กับพี่น้องประชาชนต่อไป
ด้านตัวแทนบริษัท Jiangsu Hehai Water Supply and Drainage Complete Equipment Co., Ltd., กล่าว แสดงความห่วงใยต่อเหตุการณ์อุทกภัยน้ำท่วมของประเทศไทย พร้อมยินดีที่จะสนับสนุนอุปกรณ์การระบายน้ำที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้รัฐบาลนำไปบริหารจัดการน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ เพื่อช่วยให้ประเทศไทยคืนสู่ภาวะปกติและสามารถฟื้นฟูได้เร็วที่สุดจากภัยน้ำท่วม และขอให้ประชาชนชาวไทยมีชีวิตที่สงบสุข สุขภาพดี และมีความมั่นคง โดยให้ไทยกับจน มีส่วนร่วมในการช่วยเหลือบรรเทาภัยพิบัติระหว่างประเทศ รวมถึงการแลกเปลี่ยนด้านการจัดการทรัพยากรน้ำอย่างลึกซึ้ง