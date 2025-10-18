"เสธ.หิ" รับมอบหมายจาก "ธรรมนัส" ลงพื้นที่มุกดาหาร รับเรื่องร้องเรียน-ฟังปัญหาผู้นำท้องถิ่น

วันที่ 17 ต.ค.68 เวลาประมาณ 10.30 น. ณ ศูนย์จำหน่ายอาหารและสินค้าเทศบาลเมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มอบหมายให้ ดร.หิมาลัย ผิวพรรณ ที่ปรึกษาของรองนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วย พล.ร.ท.ดร.นิรัตน์ ทากุดเรือ และ พล.อ.ต.ชัยสม ร่มโพธิ์ทอง คณะทำงานรองนายกรัฐมนตรี เดินทางลงพื้นที่ จ.มุกดาหาร ตามที่ได้รับเรื่องร้องเรียนจากนายภูมินทร์ สิเนหะวัฒนะ นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองมุกดาหาร และรับฟังปัญหาจากผู้นำองค์กรส่วนท้องถิ่น ณ ศูนย์จำหน่ายอาหาร และสินค้า เทศบาลเมืองมุกดาหาร โดยมี นายไกร เอี่ยมจุฬา รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร , นายกเทศมนตรีทุกเทศบาลใน จ.มุกดาหาร , ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และพี่น้องประชาชนชาวมุกดาหาร เป็นผู้ให้การต้อนรับ
ดร.หิมาลัย ผิวพรรณ ที่ปรึกษาของรองนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ตามที่ได้รับมอบหมายจาก ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร และสหกรณ์ ตนมีความรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มาพบปะ เยี่ยมเยียน เพื่อรับฟังปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนโดยเฉพาะในเรื่องการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของ จ.มุกดาหาร ซึ่งการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างมีประสิทธิภาพ ถือเป็นการช่วยส่งเสริมอาชีพ และยกระดับการพัฒนาเศรษฐกิจ ซึ่งตนและคณะ พร้อมรับฟังปัญหาต่างๆ เพื่อนำไปเรียนให้ท่าน ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่าทราบ ซึ่งท่านได้ฝากกำชับให้หน่วยงานในกำกับดูแลของท่าน รีบดำเนินแก้ไขให้กับพี่น้องประชาชนให้เร็วที่สุด