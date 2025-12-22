อีสท์ วอเตอร์ ผนึกกำลัง สปปท. ขับเคลื่อนความมั่นคงด้านน้ำอย่างยั่งยืนในงานสัมมนาวิชาการประจำปี 2568

บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน) หรืออีสท์ วอเตอร์ (EASTW) เดินหน้าแสดงศักยภาพและความมุ่งมั่นในการเป็นผู้นำด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำแบบครบวงจร โดยเข้าร่วมงาน สัมมนาวิชาการและประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2568 สมาคมการประปาแห่งประเทศไทย (สปปท.)
งานสัมมนาวิชาการในครั้งนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิดหลักที่สะท้อนวิสัยทัศน์ร่วมกัน คือ “WATER & WELLNESS WITH WE: TOGETHER TOWARDS SUSTAINABILITY” ซึ่งเป็นเวทีสำคัญระดับประเทศที่เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และผู้เชี่ยวชาญด้านน้ำ ได้ร่วม แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ประสบการณ์ และเทคโนโลยี นวัตกรรมใหม่ ๆ เพื่อยกระดับมาตรฐานการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของไทยให้มีประสิทธิภาพและยั่งยืน
นายบดินทร์ อุดล กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน) หรืออีสท์ วอเตอร์ กล่าวเพิ่มเติมว่า “การเข้าร่วมงานของอีสท์ วอเตอร์ ในครั้งนี้ ตอกย้ำถึงพันธกิจในการเสริมสร้างความร่วมมือ และหาแนวทางในการบูรณาการการบริหารจัดการน้ำ อีสท์ วอเตอร์ มุ่งหวังว่าการผนึกกำลังในงานสัมมนาวิชาการครั้งนี้ จะเป็นฟันเฟืองสำคัญในการ ยกระดับการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของประเทศ ให้ก้าวข้ามผ่านความท้าทายต่าง ๆ และสามารถบรรลุเป้าหมายสู่ความมั่นคงและยั่งยืนในระยะยาวได้อย่างแท้จริง”