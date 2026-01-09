"ปวิน" ฉะ "ไอซ์" ตอแหลตรรกะฟอกขาวป้อง "พิศาล" ด่าซ้ำสาระแนหลังเจ้าตัวถามอ่านสัมภาษณ์หมดยัง

"ปวิน" เดือดด่ากราดตอแหล! "ไอซ์" ซัดตรรกะฟอกขาวป้อง "พิศาล" คว้าเอาเศษซากระบอบ คสช.ชุบตัวใหม่ในคราบสีส้ม โต้ยิบอย่าโลกสวย ไม่ใช่เรื่องส่วนตัวแต่คือความซื่อสัตย์ เตือนปชน.ระวังเปิดประตูรับหมาป่าเข้าฝูงแกะ เจ้าตัวโผล่ตอบอ่านสัมภาษณ์หมดยัง เจอสวนสาระแน แหกเข้าไปอ่านหมดแล้ว
วันนี้ (9ม.ค.) นายปวิน ชัชวาลพงศ์พันธ์ อาจารย์ประจำสถาบันเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา มหาวิทยาลัยเกียวโต โพสต์เฟซบุ๊กตอบโต้ น.ส.รักชนก ศรีนอก ผู้สมัคร สส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน กรณีพรรคประชาชนเปิดตัวนายพิศาล มาณวพัฒน์ เป็นว่าที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ว่า
จริยธรรมแบบบุฟเฟต์และตรรกะฟอกขาวของนังไอซ์ รักชนก ศรีนอก - Rukchanok Srinork สติค่ะedok การที่ดิชั้นออกมาฟาดเรื่องพิศาล มาณวพัฒน์ ไม่ใช่เรื่องของการจองเวรส่วนตัว แต่มันคือการตั้งคำถามกับ "มาตรฐานจริยธรรม" และ "กระดูกสันหลัง" ของพรรคที่อ้างว่าเป็นความหวังของประชาธิปไตย แต่กลับคว้าเอาเศษซากของระบอบ คสช. มาชุบตัวใหม่ในคราบสีส้ม
ขอตอบประเด็นที่อีไอซ์ "สวน" (ซึ่งดูเหมือนจะเป็นการแถไถมากกว่า) เป็นข้อๆ ดังนี้ค่ะ:
1. เรื่องชู้สาว: "จริยธรรม" ไม่ใช่เรื่องในมุ้ง แต่มันคือความซื่อสัตย์ต่อหน้าที่ อีไอซ์บอกว่า "ถ้าเมียเขาให้อภัยแล้ว คนนอกจะเอาอะไรอีก" ตรรกะนี้มันคือนักการเมืองรุ่นโบราณฉิบหาย! ถ้าเป็นพรรคอื่นมีเรื่องแบบนี้ พรรคประชาชนจะด่าเขาว่า "ขาดจริยธรรม" ทันทีไม่ใช่เหรอ? การที่คนจะเป็น "รมว.ต่างประเทศ" ซึ่งต้องเป็นหน้าตาของชาติในระดับสากล แต่กลับมีประวัติอื้อฉาวเรื่องความสัมพันธ์ในที่ทำงานจนถูกร้องเรียนถึงกระทรวงฯ มันสะท้อนถึง Integrity (ความซื่อสัตย์) และการใช้อำนาจในทางที่ผิด ถ้าเขายังซื่อสัตย์กับครอบครัวไม่ได้ เราจะมั่นใจได้อย่างไรว่าเขาจะซื่อสัตย์กับประชาชน? อย่ามาทำเป็นโลกสวยว่า "เรื่องส่วนตัว" เพราะในมาตรฐานการเมืองใหม่ "ตัวตนของนักการเมืองคือสมบัติสาธารณะ" ค่ะ e🐃
2. เรื่อง "คนเราเปลี่ยนได้": เปลี่ยนใจ หรือ เปลี่ยนคอก? นังไอซ์เปรียบเทียบตัวเองว่าเคยเป็นสลิ่มแล้วเปลี่ยนได้... ค่ะ ไอซ์เปลี่ยนจาก "เด็ก" มาเป็น "นักสู้" นั่นคือการเติบโตทางความคิด แต่พิศาลคือ "ข้าราชการระดับสูง" ที่ใช้ตำแหน่งหน้าที่ไปบิดเบือนความจริงให้ชาวโลกฟังว่า "ไทยไม่มีนักโทษการเมือง" ในขณะที่เพื่อนร่วมอุดมการณ์ของอีไอซ์หลายคนถูกจับติดคุก! ถามคำเดียวค่ะ: ตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้ พิศาลเคย "ขอโทษ" ต่อสาธารณะหรือยัง? เคยถอนคำพูดที่เขียนโกหกใน Washington Post ไหม? ถ้ายัง... นั่นไม่ใช่การเปลี่ยนใจ แต่มันคือการ "ฉวยโอกาส" เกาะกระแสพรรคที่กำลังมาแรงเพื่อฟอกขาวตัวเองให้พ้นมลทินจากการเป็นขี้ข้าเผด็จการ
3. ตรรกะ 99% vs 1%: พิศาลนี่แหละคือเนื้อแท้ของ 1% อีไอซ์บอกว่าอยากรวมคน 99% เพื่อสู้กับชนชั้นนำ 1%... ตลกไหมคะ? พิศาลนี่แหละคือ "มือไม้" ของชนชั้นนำ 1% ตัวจริงเสียงจริง! เขาคือคนที่รับใช้ระบอบที่กดขี่คน 99% มาทั้งชีวิต การเอาเขามาร่วมนั่งเก้าอี้รัฐมนตรี ไม่ใช่การขยายฐานมวลชน แต่มันคือการ "เปิดประตูให้หมาป่าเข้ามาในฝูงแกะ" ถ้าพรรคประชาชนยอมรับคนที่มีประวัติปกป้องรัฐประหารและบิดเบือนความจริงเรื่องสถาบันฯ เพียงเพราะเขา "โหวตให้พิธา" (เพื่อรักษาตัวรอดในฐานะ สว.) งั้นพรรคก็อย่ามาพูดเรื่อง "ความชัดเจน" หรือ "อุดมการณ์" อีกเลยค่ะ เพราะสิ่งที่คุณทำอยู่ตอนนี้มันคือ "การเมืองแบบสมประโยชน์" ไม่ต่างจากพรรคที่คุณเคยด่าเขาไว้เลย
ฝากไว้ให้คิดนะคะอีไอซ์... การตรวจสอบคนในพรรคต้องทำ "ถึงพริกถึงขิง" อย่างที่มึงว่าจริงๆ ค่ะ ไม่ใช่แค่การ "หลับตาข้างเดียว" เพราะเขาเป็นพวกเดียวกัน การปกป้องคนที่มีตำหนิทั้งเรื่องงานและเรื่องส่วนตัวแบบนี้ มันจะทำให้ "มาตรฐาน" ของพรรคประชาชนต่ำลงไปเท่ากับพรรคเน่าๆ ในอดีต... โทษนะคะ จะรีแบรนด์กี่รอบ ถ้ายังใช้ "ขยะใต้พรม" ชุดเดิมมาแต่งหน้าทาปาก ประชาชนเขาก็ดูออกค่ะ! อีตอแหล
อ่านที่นางให้สัมภาษณ์ที่นี่ค่ะ https://www.facebook.com/share/p/14YRT5AbVWo/?mibextid=wwXIfr
ด้าน น.ส.รักชนก เข้ามาแสดงความเห็นว่า อาจารย์อ่านข่าวทั้งหมด หรือ ฟังสัมภาษณ์ทั้งหมดหรือยัง อย่าอ่านแต่พาดหัวได้ไหม แล้วการให้สัมภาษณ์หนูไม่ได้หมายถึงอาจารย์เลย แต่สื่อเอารูปมาแปะ ขอความเป็นธรรมด้วยค้า กลัวแล้ว
ทำให้นายปวิน ตอบกลับว่า อ่านพาดหัวห่าไร นี่แหกเข้าไปนั่งอ่านข้างในแล้วค่ะ สาระแน แค่นี้ก็รู้แล้วว่า ที่พูดมาทั้งหมดว่าอยู่ฝ่ายประชาธิปไตย ตอแหลฉิบหาย