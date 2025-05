จีนเริ่มส่งออกสินค้าไปสหรัฐฯอีกครั้ง ลูกค้าเมกันยอมรับภาระภาษีเอง

ผลสำรวจของ China Council for the Promotion of International Trade (CCPIT) เมื่อวันที่ 28 เมษายน ระบุว่า 49.6% ของผู้ส่งออกจีนเตรียมลดสัดส่วนการส่งออกไปสหรัฐฯ, 75.3% มีแผนบุกตลาดใหม่ในภูมิภาคอื่น เช่น ตะวันออกกลาง แอฟริกา และอเมริกาใต้ เพื่อชดเชยตลาดสหรัฐฯ ที่หดตัว

มู่หลงเซิง ผู้บริหารของบริษัท Jiangsu Huateng Personal Care Products ซึ่งเป็นผู้ผลิตสินค้าอุปโภคบริโภค เช่น แปรงสีฟันและไหมขัดฟันภายใต้แบรนด์ของ Walmart และบริษัทค้าปลีกอื่นๆ เปิดเผยว่า ขณะนี้บริษัทได้รับคำสั่งซื้อจากลูกค้าสหรัฐฯ รายอื่นๆ แม้ยังไม่ได้รับออเดอร์จาก Walmart โดยลูกค้าที่สั่งซื้อมานั้นยอมรับภาระภาษีนำเข้าเอง และยังคงสั่งสินค้าในราคาก่อนที่รัฐบาลสหรัฐฯ จะขึ้นภาษีเขาอธิบายเพิ่มเติมว่า สาเหตุที่ Walmart ยังไม่กลับมาสั่งสินค้านั้น อาจเป็นเพราะช่วงปลายปีที่แล้ว Walmart ได้เร่งสั่งซื้อสินค้าในปริมาณมากเพื่อกักตุนไว้ล่วงหน้า ส่งผลให้ยังมีสินค้าคงคลังที่ต้องระบายก่อนแม้ว่าผู้ซื้อจากสหรัฐฯ จะพยายามหาฐานการผลิตใหม่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เช่น เวียดนาม หรืออินโดนีเซีย เพื่อหลีกเลี่ยงภาษีนำเข้าจากจีน แต่การเปลี่ยนแปลงแหล่งผลิตไม่ใช่เรื่องง่าย เนื่องจากโรงงานใหม่ต้องผ่านกระบวนการรับรองจากองค์การอาหารและยาของสหรัฐฯ (FDA) ระบบห่วงโซ่อุปทานของบางประเทศในภูมิภาคยังไม่สมบูรณ์ แม่พิมพ์สำหรับผลิตสินค้ายังต้องจัดหาจากจีน และระยะเวลาการผลิตและส่งมอบจากจีนสั้นกว่า (จีนใช้เวลา 25 วัน ขณะที่ประเทศอื่นเฉลี่ย 40 วัน)ต่างจากกลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภค อุตสาหกรรมแฟชั่นยังเผชิญแรงกดดันด้านราคาอย่างหนัก โดย ซุนชิง ผู้จัดการฝ่ายขายของบริษัทเสื้อผ้าแห่งหนึ่งในมณฑลเจียงซู เผยว่า ลูกค้าจากสหรัฐฯ กดดันให้บริษัทของเธอรับภาระภาษีร่วมกับผู้นำเข้าและ Walmart โดยเสนอให้แบกรับต้นทุนเพิ่ม 20-30% แม้ว่าต้นทุนผลิตสินค้าแทบจะไม่เหลือกำไรบริษัทของเธอมีคำสั่งซื้อรวม 4 ล้านชิ้น แต่ยังคงค้างอยู่ครึ่งหนึ่ง เพราะเคยถูกสั่งให้ลดราคาถึง 50% ทำให้ต้องระงับการส่งมอบ แม้ว่าขณะนี้ลูกค้าจะยอมรับการลดราคาที่ 30% แต่ราคานี้ก็ยังทำให้บริษัทขาดทุนจากการผลิตทุกชิ้นหลินรุ่ย ประธานบริษัท Hunan Xianfeng Ceramics กล่าวในว่า คำสั่งซื้อของบริษัทถูกจองล่วงหน้าเรียบร้อยแล้ว และเตือนว่า หากไม่รีบส่งมอบสินค้าในตอนนี้ อาจเกิดปัญหาห่วงโซ่อุปทานสะดุดในช่วงเดือนสิงหาคมซึ่งสินค้าหลายกลุ่มในสหรัฐฯ เริ่มได้รับผลกระทบจากต้นทุนที่สูงขึ้นรายงานของสื่ออเมริกัน เช่น The New York Times และ The Washington Post ชี้ว่าอุตสาหกรรมดอกไม้ในสหรัฐฯ ได้รับผลกระทบหนักในช่วงวันแม่ เนื่องจากต้นทุนดอกไม้และวัสดุบรรจุภัณฑ์พุ่งสูงสินค้าในชีวิตประจำวัน เช่น เครื่องใช้ในครัว เครื่องใช้ในห้องน้ำ และของตกแต่งบ้าน ต่างมีสัดส่วนการนำเข้าจากจีนตั้งแต่ 60-99% หากภาษีนำเข้ายังอยู่ ราคาสินค้าเหล่านี้จะยิ่งพุ่งสูงดอกไม้ไฟที่ใช้ในเทศกาลสำคัญ โดยเฉพาะ วันชาติครบรอบ 250 ปีของสหรัฐฯในปี 2569 อาจไม่มีเพียงพอจำหน่าย เพราะ 95% ของดอกไม้ไฟนำเข้าจากจีนอุตสาหกรรมของเล่นของสหรัฐฯ ซึ่ง 80% เป็นสินค้าที่ผลิตในจีน กำลังเผชิญวิกฤต หลายบริษัทประกาศขึ้นราคาสินค้าหลายสิบเปอร์เซ็นต์เพราะแบกรับภาษีไม่ไหว บางรายถึงกับหยุดการสั่งผลิตเพราะวัตถุดิบที่จำเป็น เช่น เส้นผมของตุ๊กตา...ในสหรัฐฯ ไม่มีโรงงานผลิตวัตถุดิบตัวนี้เมื่อวันที่ 24 เม.ย.ที่ผ่านมา ผู้บริหารระดับสูงของและบริษัทค้าปลีกรายใหญ่ของสหรัฐฯ ได้เข้าพบประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ เพื่อแสดงความกังวลเกี่ยวกับนโยบายขึ้นภาษีสินค้านำเข้าที่ส่งผลต่อผู้บริโภคอย่างรุนแรง และทำให้สินค้าเริ่มขาดแคลน