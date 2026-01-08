“พรรคไทยชนะ”ปรับทัพใหญ่รับศึกเลือกตั้ง แต่งตั้ง “พลเอกอำนาจ สมประสงค์” นั่งประธานที่ปรึกษาพรรค ชูอุดมการณ์การเมืองสีทอง สร้างแผ่นดินธรรมแผ่นดินทอง

เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2569 พรรคไทยชนะ หมายเลข 17 ได้มีการปรับทัพครั้งสำคัญเพื่อเตรียมความพร้อมสู้ศึกเลือกตั้งทั่วไปในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2569 โดยถือฤกษ์ดีต้อนรับปีใหม่ เสริมความแข็งแกร่งให้กับโครงสร้างพรรคทั้งด้านบุคลากรและทิศทางทางการเมือง เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนทั่วประเทศ
นาย จักรพงศ์ ชื่นดวง หัวหน้าพรรคไทยชนะ เปิดเผยกับผู้สื่อข่าวว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารพรรคมีมติเป็นเอกฉันท์ แต่งตั้ง พลเอกอำนาจ สมประสงค์ นายทหารผู้มีประสบการณ์สูง มีความรู้ความสามารถและคอนเนคชั่นทางการเมืองอย่างกว้างขวาง รวมถึงเป็นผู้ที่ยึดมั่นในอุดมการณ์รักชาติยิ่งชีพ เข้าดำรงตำแหน่ง ประธานที่ปรึกษาพรรคไทยชนะ ในฐานะประมุขสูงสุดฝ่ายที่ปรึกษาพรรค เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนและสร้างพรรคการเมืองที่ใสสะอาด โปร่งใส และยืนหยัดบนหลักธรรมาภิบาลอย่างแท้จริง
นายจักรพงศ์กล่าวว่า การแต่งตั้งดังกล่าวถือเป็นก้าวสำคัญของพรรคไทยชนะในการยกระดับการทำงานทางการเมือง มุ่งสร้างพรรคการเมือง “สีทอง” ที่เป็นความหวังของประชาชน ทำให้การเมืองไทยก้าวสู่ความศิวิไลซ์ เป็นไปตามคำทำนาย “แผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง” ที่ประชาชนคนไทยอยู่ดีกินดี มีศักดิ์ศรี และมีอนาคตที่มั่นคง
สำหรับการเลือกตั้งในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2569 พรรคไทยชนะซึ่งยืนยันจุดยืนว่าเป็นพรรคการเมืองของประชาชน ได้ส่งผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรลงแข่งขันรวมทั้งสิ้น 31 คน สอดคล้องกับวันก่อตั้งพรรคไทยชนะ คือวันที่ 31 สิงหาคม 2564 ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา พรรคก้าวเข้าสู่ปีที่ 5 ด้วยความเชื่อมั่นว่าเป็นตัวเลขแห่งความเป็นสิริมงคล และประสบความโชคดีในการดำเนินกิจกรรมทางการเมืองมาอย่างต่อเนื่อง
หัวหน้าพรรคไทยชนะยังกล่าวถึงประสบการณ์การเลือกตั้งที่ผ่านมาในปี 2566 ว่า พรรคไทยชนะได้ส่งผู้สมัคร สส. จำนวน 49 คน และได้รับคะแนนเสียงรวมเกือบ 50,000 คะแนน ซึ่งสะท้อนถึงการตอบรับจากประชาชนในระดับหนึ่ง และเป็นพื้นฐานสำคัญในการต่อยอดการทำงานทางการเมืองของพรรคในครั้งนี้
นายจักรพงศ์ย้ำว่า พรรคไทยชนะมีความมั่นใจอย่างยิ่งว่า ด้วยอุดมการณ์และเจตนารมณ์ของพรรคที่ยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล จะทำให้พี่น้องประชาชน โดยเฉพาะกลุ่มที่ยังไม่ตัดสินใจเลือกพรรคใด หันมาให้ความสนใจและเลือกพรรคไทยชนะมากขึ้น พร้อมผลักดันให้พรรคได้มีโอกาสเข้าสู่การร่วมรัฐบาล เพื่อขับเคลื่อนนโยบายที่ตอบโจทย์ปัญหาปากท้องและคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างแท้จริง
ทั้งนี้ พรรคไทยชนะได้เตรียมผลักดันนโยบายสำคัญหลายด้าน อาทิ การแก้ไขปัญหาหนี้สินของประชาชนอย่างเป็นรูปธรรม การยกเลิกเครดิตบูโร เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถเริ่มต้นชีวิตทางการเงินใหม่ได้ การสร้างการเมืองที่ใสสะอาด ลดการทุจริต นโยบายปลดหนี้ มีที่ดินทำกิน มีเงินเหลือใช้ การช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs ให้เข้าถึงแหล่งเงินทุนอย่างเป็นธรรม การลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาควบคู่กับการให้บริการฟรี WiFi ในทุกชุมชน รวมถึงนโยบายรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าและโซล่าเซลล์ครัวเรือนในรูปแบบคนละครึ่ง
นอกจากนี้ พรรคไทยชนะยังเสนอแนวคิดการเปิดให้ใช้ทางด่วนในกรุงเทพมหานครฟรี เพื่อลดปัญหาการจราจรซึ่งเป็นปัญหาใหญ่ของคนเมืองหลวง และช่วยเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับกรุงเทพมหานครในภาพรวมอย่างมีนัยสำคัญ
“หากได้ยินคำว่า “17 (สิบเจ็ด)” ขอให้เลือกเบอร์ 17 พรรคไทยชนะ เพราะเชื่อมั่นว่าจะเป็นตัวเลือกที่นำพาความโชคดีและการเปลี่ยนแปลงที่ดีมาสู่ประเทศ พร้อมย้ำว่าพรรคไทยชนะพร้อมทำงานเพื่อประชาชนอย่างเต็มกำลัง หากได้รับความไว้วางใจจากเสียงของพี่น้องคนไทยทั้งประเทศ”