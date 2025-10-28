ปตท.เลิกกิจการ “Swap&Go” ธุรกิจสลับแบตเตอรี่รถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า

ปตท.เลิกกิจการ “Swap&Go” ซึ่งเป็นไปตามนโยบายบริษัทที่ต้องการทบทวนธุรกิจ Non-Hydrocarbon คาดจะดำเนินการเลิกกิจการได้ภายในปี2569
นางสาวภัทรลดา สง่าแสง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) (PTT) เปิดเผยว่า ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท สวอพ แอนด์ โก จํากัด (“Swap&Go”) ครั้งที่ 1/2568เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2568 ได้มีมติอนุมัติให้ดําเนินการเลิกกิจการบริษัท Swap&Go ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ ปตท. ถือหุ้นร้อยละ 100 ผ่านบริษัท เอ็กซ์เพรสโซ เอ็นบีจํากัด (ExpresSo NB)ซึ่งบริษัทย่อยที่ปตท. ถือหุ้นร้อยละ 100 โดยคาดว่าจะดําเนินการเลิกกิจการแล้วเสร็จภายในปี 2569
การเลิกกิจการของบริษัท Swap&Go เป็นไปตามแผนกลยุทธ์ของ ปตท. ที่มุ่งเน้นเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันในธุรกิจที่มีอยู่เดิม พร้อมทั้งทบทวนกลยุทธ์ในธุรกิจ Non-Hydrocarbon เพื่อสร้างความแข็งแรงจากภายในและเสริมศักยภาพการแข่งขันในระยะยาว
Swap & Go เป็นผู้ให้บริการแพลตฟอร์ม โครงสร้างพื้นฐาน และเครือข่าย Battery Swapping หรือการสลับแบตเตอรี่แก่ผู้ใช้งานรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า เพื่อรองรับการขยายตัวของผู้ใช้งาน ที่ผ่านมานำร่องในกลุ่มธุรกิจบริการรับ-ส่งอาหารหรือสิ่งของ (Delivery Service) เพื่อช่วยขับเคลื่อนประเทศไทยให้เปลี่ยนผ่านสู่สังคมยานยนต์ไฟฟ้ามากยิ่งขึ้นเพื่อลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์สุทธิให้เท่ากับศูนย์ (Carbon Neutral)
กลุ่มปตท. ลงทุนSwap & Go เพื่อให้บริการสลับแบตเตอรี่สำหรับผู้ใช้งานมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าแบบไม่ต้องรอชาร์จ เป็นการสร้าง Business Ecosystem ที่เพิ่มศักยภาพการใช้พลังงานสะอาด โดยร่วมมือกับOR เพื่อเปิดให้บริการสถานีสลับแบตเตอรี่ครอบคลุมทั่วกรุงเทพฯทั้งในและนอกสถานีบริการน้ำมัน พีทีที สเตชั่น